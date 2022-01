IATA: la ripresa della domanda passeggeri è continuata nel 2021 ma Omicron ha avuto un impatto

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato i full-year global passenger traffic results per il 2021. La domanda (in RPK) è diminuita del 58,4% rispetto all’intero anno 2019. Ciò ha rappresentato un miglioramento rispetto al 2020, quando gli RPK per l’intero anno sono diminuiti del 65,8% rispetto al 2019.

Poiché i confronti tra i risultati del 2021 e del 2020 sono distorti dall’impatto straordinario del COVID-19, salvo diversa indicazione, tutti i confronti si riferiscono al rispettivo periodo 2019, che ha seguito un normale andamento della domanda.

L’international passenger demand nel 2021 è stata del 75,5% inferiore ai livelli del 2019. La capacità (misurata in ASK) è diminuita del 65,3% e il load factor è sceso di 24,0 punti percentuali, al 58,0%.

La domestic demand nel 2021 è scesa del 28,2% rispetto al 2019. La capacità si è contratta del 19,2% e il load factor è sceso di 9,3 punti percentuali, al 74,3%.

Il traffico totale per il mese di dicembre 2021 è stato del 45,1% in meno rispetto allo stesso mese del 2019, in miglioramento rispetto alla contrazione del 47,0% di novembre, poiché la domanda mensile ha continuato a riprendersi nonostante le preoccupazioni per Omicron. La capacità è scesa del 37,6% e il load factor è sceso di 9,8 punti percentuali, al 72,3%.

Le vendite di biglietti per futuri viaggi nazionali e internazionali sono peggiorate da novembre. I biglietti venduti per viaggiare in qualsiasi momento in futuro erano al 45% dei livelli del 2019 nella prima metà di gennaio, un peggioramento rispetto al 50% di dicembre e al 56% di novembre. Ciò suggerisce che il periodo gennaio-febbraio tradizionalmente meno intenso sarà più debole rispetto all’assenza di Omicron.

“Le restrizioni ai viaggi per Omicron hanno rallentato la ripresa della domanda internazionale di circa due settimane a dicembre. La domanda internazionale è in ripresa a un ritmo di circa quattro punti percentuali al mese rispetto al 2019. Senza Omicron ci saremmo aspettati un miglioramento della domanda internazionale per il mese di dicembre a circa il 56,5% rispetto ai livelli del 2019. I volumi sono invece aumentati marginalmente al 58,4% rispetto al 2019 dal -60,5% di novembre”, afferma IATA.

“La domanda complessiva di viaggi si è rafforzata nel 2021. Questa tendenza è continuata fino a dicembre nonostante le restrizioni di viaggio di fronte a Omicron. Questo la dice lunga sulla forza della fiducia dei passeggeri e sul desiderio di viaggiare. La sfida per il 2022 è rafforzare questa fiducia normalizzando i viaggi. Mentre i viaggi internazionali rimangono tutt’altro che normali in molte parti del mondo, c’è slancio nella giusta direzione. La scorsa settimana Francia e Svizzera hanno annunciato un significativo allentamento delle misure. Ieri il Regno Unito ha rimosso tutti i requisiti di test per i viaggiatori vaccinati. Ci auguriamo che altri seguano il loro importante ruolo, in particolare in Asia, dove diversi mercati chiave rimangono in isolamento virtuale”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“Poiché il COVID-19 continua a evolversi dalla pandemia alla fase endemica, è tempo che i governi evolvano le loro risposte in modo diverso dalle restrizioni di viaggio che si sono ripetutamente dimostrate inefficaci nel prevenire la diffusione della malattia, ma che infliggono enormi danni su vite ed economie. Una risoluzione per il nuovo anno per i governi dovrebbe essere quella di concentrarsi sulla costruzione dell’immunità della popolazione e smettere di porre barriere di viaggio sulla via del ritorno alla normalità”, ha affermato Walsh.

(Ufficio Stampa IATA)