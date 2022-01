Embraer completa con successo la reintegrazione del suo Commercial Aviation business

Embraer ha completato con successo la reintegrazione dei suoi commercial aviation business main information technology systems and processes. Il lavoro svolto per tutto il mese di gennaio non ha ostacolato la continuità delle attività essenziali dell’azienda.

La riorganizzazione risultante da questo processo è iniziata a maggio 2020 e da allora è uno dei focus principali di Embraer, nell’ambito dell’esecuzione del piano strategico e dell’attuazione di iniziative per valorizzare le competenze e recuperare sinergie. La reintegrazione assicura benefici operativi ed elimina le inefficienze fiscali, con una gestione integrata, meno complessa e più agile. Con il completamento e il ripristino del normale servizio in azienda, commercial aviation è di nuovo direttamente collegata alla struttura di Embraer.

“Riteniamo che il 2022 sarà un anno di crescita e siamo ben preparati a sfruttare tutto il potenziale dell’azienda. Pertanto, il successo della reintegrazione del commercial aviation business è un altro passo importante nel processo di esecuzione della nostra pianificazione strategica e si tradurrà in significativi miglioramenti operativi e una migliore redditività”, afferma Antonio Carlos Garcia, Executive Vice President of Finance and Investor Relations. “Ci si deve congratulare con l’intero team di Embraer per l’eccellente lavoro svolto, completato in un tempo più breve del previsto”.

(Ufficio Stampa Embraer)