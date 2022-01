easyJet riceve la IATA IEnvA Stage 1 accreditation for Environmental Management System (EMS)

Lo IATA Environmental Assessment (IEnvA) programme è un sistema di valutazione riconosciuto a livello mondiale progettato per valutare in modo indipendente e contribuire a migliorare l’environmental management di una compagnia aerea. IEnvA è un programma volontario che aiuta le organizzazioni a identificare, gestire, monitorare e controllare i propri environmental issues in modo olistico. Impegna le organizzazioni a rispettare gli obblighi ambientali e a migliorare continuamente le proprie performance ambientali.

Il programma segue un processo graduale. easyJet ha completato con successo l’IEnvA Stage 1 implementation, assessment and certification. La compagnia aerea lavorerà per la Stage 2 certification quest’anno.

Jane Ashton, Director of Sustainability at easyJet, ha dichiarato: “Consideriamo la sostenibilità come una questione olistica in easyJet, che va dall’affrontare le nostre emissioni dirette di carbonio dal volo alla mitigazione del più ampio impatto ambientale delle nostre operazioni. Siamo lieti di essere il primo vettore low cost del Regno Unito ad essere certificato dallo IATA Environmental Assessment programme e ora lavoreremo per la nostra Stage 2 certification”.

Sebastian Mikosz, IATA Senior Vice President, Environment and Sustainability, ha dichiarato: “Siamo molto lieti che easyJet abbia collaborato con IATA e confidiamo che collaboreremo con loro per migliorare ulteriormente le loro pratiche di gestione ambientale. La recente IEnvA Stage 1 Certification di easyJet testimonia un solido impegno per il raggiungimento della sostenibilità anche in tempi estremamente difficili per il settore. La sostenibilità ambientale è una sfida esistenziale per l’intero settore aereo. IATA è orgogliosa di lavorare con le sue compagnie aeree membri, ma anche con le compagnie aeree non membri, per introdurre pratiche di gestione ambientale di livello mondiale nell’industria aeronautica”.

Inoltre, sempre in ambito ambientale, easyJet ha accolto con favore lo studio dell’ICCT che conferma la fattibilità degli aerei alimentati a idrogeno per l’aviazione a corto raggio.

L’International Council on Clean Transportation (ICCT) ha pubblicato un nuovo studio che rileva che gli aerei alimentati a idrogeno potrebbero limitare le emissioni dell’aviazione passeggeri con il supporto delle politiche, “sembrando sorprendentemente fattibili dal punto di vista del design”.

Secondo l’ICCT, a partire dal 2035, i liquid hydrogen combustion aircraft potrebbero fornire viaggi aerei senza emissioni di carbonio fino a un terzo della domanda globale di passeggeri. Lo studio sottolinea che gli aerei che bruciano “idrogeno verde” prodotto da energia rinnovabile potrebbero consentire voli fino a 3400 km a costi del carburante ridotti rispetto al carburante sostenibile per l’aviazione.

easyJet sostiene l’uso dell’idrogeno nell’aviazione a corto raggio per eliminare le emissioni di carbonio. A novembre, la compagnia aerea ha aderito a Race to Zero, una campagna globale sostenuta dalle Nazioni Unite per raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette di carbonio entro il 2050. Per raggiungere questo obiettivo, la tecnologia per il volo senza emissioni di carbonio, come l’idrogeno, svolgerà un ruolo chiave.

La compagnia aerea sostiene pienamente la conclusione dell’ICCT secondo cui “sarà necessario un significativo sostegno del governo per operare gli aerei a idrogeno” e che “meritano condizioni di parità insieme a ‘drop-in’ sustainable aviation fuels, che rimangono scarsi e costosi”.

easyJet ha sollecitato la collaborazione dell’industria e del governo per sviluppare politiche per promuovere lo sviluppo di aeromobili alimentati a idrogeno, nonché la tecnologia, le infrastrutture e la produzione di idrogeno verde necessarie.

Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha dichiarato: “Accogliamo con favore i risultati di questo importante rapporto dell’ICCT, che mostra che il volo senza emissioni di carbonio è possibile su distanze più brevi, qualcosa che abbiamo sostenuto a lungo. L’idrogeno è un’opportunità per l’aviazione britannica ed europea, quindi continuiamo a esortare i governi a mettere rapidamente in atto incentivi per sostenerlo, sviluppare infrastrutture regionali per l’idrogeno e livellare il campo di gioco con i sustainable aviation fuel”.

Sostenere lo sviluppo di un velivolo privo di emissioni di carbonio per decarbonizzare l’aviazione è stato a lungo un obiettivo di easyJet e la compagnia aerea sta collaborando con partner di tutto il settore, tra cui Airbus, Rolls-Royce, Cranfield Aerospace Solutions e Wright Electric, per accelerare lo sviluppo di zero carbon emission technologies e le infrastrutture necessarie. La compagnia aerea è ottimista sul fatto che potrebbe iniziare a far volare i clienti su aerei privi di emissioni di carbonio a partire dalla metà degli anni ’30.

Nel frattempo, easyJet è l’unica grande compagnia aerea in Europa a compensare le emissioni di carbonio del carburante utilizzato per tutti i suoi voli. Oltre al carbonio, easyJet si sta concentrando sulla riduzione degli sprechi all’interno delle sue attività più ampie e della catena di approvvigionamento, nonché sulla riduzione della plastica. Entro la fine del 2021 oltre 36 milioni di articoli in plastica monouso sono stati eliminati dalle operazioni di volo. La compagnia aerea ha anche recentemente introdotto nuove divise dell’equipaggio realizzate con bottiglie di plastica riciclate. Con 45 bottiglie in ogni uniforme, questo ha il potenziale per evitare che 2,7 milioni di bottiglie di plastica finiscano nelle discariche o negli oceani nei prossimi cinque anni.

(Ufficio Stampa easyJet)