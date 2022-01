Austrian Airlines rilancia i voli per Los Angeles in estate

Il summer flight schedule 2022 di Austrian Airlines è pronto per il decollo. Con 110 destinazioni e una frequenza settimanale di 1.300 voli nel picco estivo, la compagnia di bandiera austriaca aumenta continuamente la sua offerta ai livelli pre-crisi. Accanto a nuove destinazioni europee come le città spagnole e greche di Valencia e Kavala, si aggiungerà al programma un’altra destinazione a lungo raggio. Dal 20 maggio, Austrian Airlines volerà cinque volte a settimana per Los Angeles, sulla costa occidentale degli Stati Uniti.

“Ampliamo continuamente la nostra offerta con nuove destinazioni a lungo raggio. Ciò corrisponde alla domanda dei nostri passeggeri che già l’estate scorsa ha mostrato di voler viaggiare. La nostra nuova destinazione invernale Cancún ha confermato questo desiderio di viaggiare”, afferma l’Austrian Airlines Chief Commercial Officer, Michael Trestl. “Los Angeles è la porta di accesso alla California, una popolare destinazione turistica e hub di trasferimento per i voli in coincidenza con i nostri partner. Sulla nuova destinazione, ci aspettiamo un livello equilibrato di passeggeri locali e transfer passengers che transiteranno a Vienna”. Austrian Airlines ha operato gli ultimi voli per la più grande città della costa occidentale degli Stati Uniti nell’estate 2019.

Con Chicago, Washington e due aeroporti di New York in programma, la compagnia opera già una buona rete di rotte negli Stati Uniti orientali. Tutti e quattro gli aeroporti saranno serviti di nuovo ogni giorno dalla primavera del 2022. Con Los Angeles, la costa occidentale sarà ora collegata anche con voli diretti da Vienna. In totale, la compagnia di bandiera offrirà fino a 33 voli settimanali per gli Stati Uniti nel programma estivo. Il tempo di volo da Vienna a Los Angeles, distante circa 9.900 chilometri, è di 12 ore e 30 minuti. I biglietti possono essere prenotati fin da ora su austrian.com.

Vienna – Los Angeles OS081 – Tutti i giorni tranne il mercoledì e la domenica, 9:55 – 13:25.

Los Angeles – Vienna OS082 – Tutti i giorni tranne il mercoledì e la domenica, 15:15 – 11:50 (il giorno successivo).

Con 36 destinazioni nel Mediterraneo, l’attenzione in Europa è chiaramente sulle destinazioni turistiche. “L’offerta sulle rotte a corto e medio raggio sarà notevolmente ampliata rispetto allo scorso anno. Aumenteremo la capacità di 12 aeromobili”, afferma Michael Trestl.

Quest’estate Austrian Airlines volerà fino a 78 volte a settimana verso 19 destinazioni turistiche in Grecia. Oltre a 17 rotazioni settimanali per Atene e undici collegamenti settimanali per Heraklion, saranno servite destinazioni come Rodi con sei, Mykonos con tre e Zante con cinque voli settimanali. Il programma prevede anche rotazioni verso Samos e Volos, e dal 14 giugno Kavala, sulla costa egea, sarà offerta come nuova destinazione, con voli ogni martedì.

Il programma dei voli estivi di Austrian Airlines offre anche una gamma completa di voli per le vacanze in Spagna: fino a tre voli al giorno per Palma di Maiorca, due voli al giorno per Barcellona, fino a cinque voli a settimana per Ibiza con collegamenti ottimizzati nei fine settimana, quattro voli a settimana per Malaga, due voli a settimana per Gran Canaria e Tenerife e un volo a settimana per Minorca. Dal 4 giugno, Valencia, sulla costa mediterranea spagnola, sarà aggiunta al network e sarà operata il martedì e il sabato (prenotabile dal 1° febbraio).

Quest’anno sono 11 le destinazioni italiane nel programma dei voli estivi. Questi includono Catania, Olbia, Cagliari, Lamezia e città classiche come Roma, Milano e Bologna. Firenze sarà operata fino a due volte al giorno quest’estate. In totale, Austrian Airlines effettua voli per gli highlights italiani fino a 115 volte a settimana durante il picco estivo.

Molte altre destinazioni saranno offerte con maggiore frequenza nell’estate del 2022. Ad esempio, Sofia sarà operata fino a 24 volte a settimana, Tirana fino a 17 volte a settimana e Nizza fino a 14 volte a settimana. L’Islanda sarà operativa fino a quattro volte a settimana dal 4 giugno.

“Stiamo proseguendo il nostro percorso come compagnia di bandiera austriaca per collegare l’Austria all’Europa e al mondo nel miglior modo possibile”, afferma Michael Trestl, Chief Commercial Officer di Austrian Airlines.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)