News Brevi – 28.01.2022

RYANAIR CHIEDE AL GOVERNO ITALIANO DI ELIMINARE L’ADDIZIONALE COMUNALE – Ryanair chiede nuovamente al Governo Italiano di eliminare l’addizionale comunale per tutti gli aeroporti italiani. “La rimozione dell’addizionale gioca un ruolo cruciale nel guidare la ripresa del turismo italiano e garantire all’Italia di rimanere competitiva rispetto agli altri paesi dell’UE, che stanno provando ad attrarre capacità dalle compagnie aeree per favorire il rapido recupero del settore turistico”, afferma Ryanair. Il Country Manager di Ryanair per l’Italia, Mauro Bolla, ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea n. 1 in Italia, chiediamo ancora una volta al Governo Italiano di eliminare l’addizionale comunale per tutti gli aeroporti italiani e tutte le compagnie aeree. In risposta alla precedente sospensione dell’addizionale comunale da agosto a dicembre del 2021, Ryanair ha risposto con l’introduzione di 13 nuove rotte (29 voli settimanali) ed ulteriori 22 frequenze settimanali nell’ambito del proprio programma di ripartenza per l’Italia, Ryanair ha quindi dimostrato di essere in grado di accelleare la crescita quando vengono messe a disposizione le corrette misure. Pertanto, chiediamo al Governo Italiano di riconsiderare e fare un ulteriore passo avanti eliminando l’addizionale comunale per tutti gli aeroporti italiani e tutte le compagnie aeree almeno fino al 2025 per garantire all’Italia di rimanere competitiva rispetto agli altri paesi dell’UE che puntano ad una rapida ripresa del turismo. L’eliminazione dell’addizionale consentirebbe a Ryanair di contribuire in modo significativo alla ripresa del traffico aereo italiano, offrendo nei prossimi 4 anni le tariffe più basse, un robusto piano di espansione flotta e ulteriori posti di lavoro in Italia”.

AERONAUTICA MILITARE: VOLO SANITARIO DA ALGHERO A GENOVA – Una piccola bambina di soli 3 mesi di vita, affetta da gravi problemi cardiaci ed in imminente pericolo di vita, nel primo pomeriggio di oggi è stata trasportata d’urgenza con un Falcon 50 dell’Aeronautica Militare da Alghero a Genova, per il successivo ricovero presso l’ospedale pediatrico “Giannina Gaslini”. La piccola era ricoverata presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari quando le condizioni cliniche ne hanno richiesto l’immediato trasferimento presso il centro di cura specializzato della capitale ligure. Il trasporto aereo d’urgenza, come da prassi, è stato richiesto dalla Prefettura di Sassari ed immediatamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, attraverso i velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, per questo genere di necessità. Il velivolo decollato dall’aeroporto di Alghero, con a bordo il piccolissimo paziente ed un’equipe medica per l’assistenza durante il volo, è atterrato all’aeroporto di Genova. Dopo lo sbarco del malato il velivolo è ripartito alla volta dell’aeroporto di Roma-Ciampino da dove ha ripreso il suo servizio di prontezza operativa. Attraverso i suoi Reparti di Volo, l’Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, come accaduto oggi, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31°Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

LEONARDO: PERFORMANCE NEL 2020 CIRCA IL DOPPI RISPETTO ALLE ASPETTATIVE – Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo ha completato l’analisi preliminare della performance attesa nel 2021. Questa analisi ha evidenziato un’ottima performance nel corso dell’anno. Il Gruppo prevede di chiudere l’anno con Ordini, Ricavi ed EBITA nella parte alta della Guidance con un FOCF pari a ca. 200 milioni di euro, circa il doppio rispetto alla Guidance originale. Ciò è dovuto all’ottima performance del business militare/governativo, al minor assorbimento di cassa nelle Aerostrutture e alle azioni di efficientamento trasversali al Gruppo. Leonardo presenterà i dettagli relativi alla performance del 2021 in occasione della presentazione dei Risultati 2021 prevista per il 10 marzo 2022. Nella stessa occasione verrà fornita anche la Guidance per l’anno in corso. Leonardo inoltre informa: “In merito ai rumors usciti sulla stampa riguardo alla potenziale vendita di una linea di business di Leonardo DRS, Leonardo informa che, come di consueto, valuta costantemente diverse opzioni in un’ottica di creazione di valore per i propri azionisti, tra cui la possibilità di procedere alla valorizzazione di alcune linee di business inclusa la suddetta. Allo stato attuale non è stata adottata alcuna decisione formale al riguardo”.

AIR CANADA TRASPORTA IL TEAM CANADA ALLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 – Il volo AC2201 di Air Canada da Vancouver a Pechino del 26 gennaio segna il primo di tre voli charter speciali per trasportare il Team Canada ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Pechino 2022. La compagnia aerea ha anche nominato i suoi atleti ambasciatori del Team Air Canada e ha delineato il suo programma completo a sostegno del Team Canada verso l’eccellenza ai Giochi invernali del 2022. “In Air Canada, siamo orgogliosi mentre trasportiamo il Team Canada ai Giochi invernali del 2022 e onoriamo il loro viaggio verso il podio. Siamo anche lieti di sostenere gli olimpionici come ambasciatori degli atleti del Team Air Canada”, ha affermato Andy Shibata, Vice President, Brand, Air Canada. I voli charter di Air Canada operano con un 787 Dreamliner in una livrea speciale.

EMIRATES SIGLA NDC AGREEMENT CON AMADEUS – Emirates ha firmato un nuovo accordo con Amadeus, estendendo la loro partnership per offrire alla comunità del settore dei viaggi più flessibilità, scelta e capacità future. Dal 1° febbraio 2022, tutti i partner commerciali di Amadeus potranno accedere ai contenuti di Emirates gratuitamente. Il nuovo accordo vedrà anche i contenuti NDC di Emirates integrati nella piattaforma di viaggio Amadeus, con contenuti NDC resi disponibili ai venditori di viaggi nel corso del 2022. Adnan Kazim, Chief Commercial Officer di Emirates, ha dichiarato: “Siamo lieti di rinnovare la nostra partnership con Amadeus. Questo è un altro passo avanti nel nostro obiettivo di consentire ai nostri partner commerciali di offrire ai clienti esperienze ancora migliori. Nell’ambiente odierno, e in particolare mentre il settore si ricostruisce dopo la pandemia, tutti nella catena dei servizi di viaggio beneficeranno di modelli flessibili di coinvolgimento, molteplici mezzi per accedere a contenuti ricchi dinamici e la capacità di offrire prodotti e servizi differenziati”. Decius Valmorbida, President, Travel, Amadeus, ha dichiarato: “Questo rinnovamento è un’altra pietra miliare nella nostra strategia di distribuzione e nel nostro continuo percorso di vendita al dettaglio. Con questo nuovo accordo con Emirates, iniziamo il 2022 sfruttando lo slancio creato negli anni per supportare la vendita al dettaglio moderna e dimostrando ancora una volta il nostro impegno a continuare a offrire attraverso la piattaforma di viaggio Amadeus più contenuti di viaggio a livello globale e su larga scala”. Rivolgendosi a un mercato dinamico, Emirates mira a fornire ai suoi partner commerciali una scelta di opzioni di connessione e prodotti e vantaggi differenziati su tutti i canali, anche tramite la propria piattaforma di connessione diretta abilitata per NDC, Emirates Gateway.

DELTA PORTA IL TEAM USA A PECHINO – Delta porta il Team USA ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 con il primo Team USA-only charter. Gli atleti del Team USA sono partiti giovedì dall’Aeroporto Internazionale di Los Angeles (LAX) per i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, trasportati dal primo Delta Team USA-only charter flight. La compagnia ha creato un’esperienza di volo su misura per il Team USA. Il vettore globale trasporterà il Team USA Paralympians ai Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022 il 25 febbraio da LAX.

AMERICAN AIRLINES: MASSIMO PUNTEGGIO NEL CEI INDEX 2021 – American Airlines è stata riconosciuta dalla Human Rights Campaign (HRC) con il punteggio più alto possibile nel prestigioso Corporate Equality Index (CEI) 2021. Questo risultato rappresenta una pietra miliare poiché la compagnia aerea ha ricevuto un punteggio elevato negli ultimi 20 anni. Le aziende che ottengono il punteggio CEI massimo di 100 sono anche nominate “Best Places to Work” negli Stati Uniti. l CEI è il principale sondaggio di benchmarking e rapporto che misura le politiche e le pratiche aziendali relative all’uguaglianza sul posto di lavoro.

DELTA RICONOSCIUTA NO.1 US AIRLINE DAL WALL STREET JOURNAL – Dopo un solido anno di ripresa e performance operative guidate dai suoi dipendenti, Delta Air Lines è stata nominata Top U.S. Airline of 2021 dal Wall Street Journal nel suo annual airline scorecard rankings. Il Journal tiene traccia di sette importanti operazioni e metriche dei clienti tra nove compagnie aeree statunitensi; dopo essere arrivata seconda nel 2020, la rete di Delta si è classificata al primo posto lo scorso anno. Delta è stata anche la prima compagnia aerea nella classifica Middle Seat 2019 di WSJ. “Mentre ricostruivamo insieme la compagnia aerea nel 2021, siamo rimasti fedeli alle promesse del nostro brand di sicurezza, affidabilità e pulizia”, ha affermato John Laughter, E.V.P. and Chief of Operations. “Questo risultato riconosce l’incredibile sforzo del nostro personale per fornire in sicurezza un servizio affidabile e puntuale, mostrando ai nostri clienti la differenza Delta”.

AUSTRIAN AIRLINES VOLA A PECHINO CON L’AUSTRIA OLYMPIC TEAM – Il 28 gennaio alle 13:55, l’aereo di Austrian Airlines con numero di volo OS63 è decollato dall’aeroporto di Vienna per portare senza scalo a Pechino atleti, allenatori e equipaggiamento completo. “Siamo lieti che il Comitato Olimpico Austriaco abbia scelto Austrian Airlines come partner per il volo verso Pechino”, ha affermato Francesco Sciortino, COO di Austrian Airlines. “Grazie alla collaborazione con Austrian Airlines, gran parte dell’Olympic Team Austria può volare direttamente da Vienna a Pechino. I partecipanti alle Olimpiadi austriache da 30 anni beneficiano dei vantaggi di Austrian Airlines durante i loro viaggi ai Giochi Olimpici”, afferma il presidente dell’ÖOC, Karl Stoss.

QATAR AIRWAYS CELEBRA IL CAPODANNO LUNARE – Qatar Airways prepara il terreno per il Capodanno lunare con una selezione speciale di prelibatezze e decorazioni festive a bordo e nelle lounge, per tutti i passeggeri che viaggiano tra il 31 gennaio e il 1 febbraio in selezionati itinerari (Cina, Hong Kong, Malesia e Singapore). I festeggiamenti si estenderanno ai passeggeri dell’Al Safwa First e dell’Al Mourjan Business Lounge dell’Hamad International Airport (HIA), dove potranno godersi i piatti tradizionali celebrativi del Lunar New Year menu. Il capodanno lunare è una delle festività più importanti dell’Asia orientale.