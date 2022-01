ITA Airways lancia il sondaggio “Naming Azzurri” sui social in collaborazione con La Gazzetta dello Sport

ITA Airways lancia il sondaggio “Naming Azzurri”, iniziativa della Compagnia dedicata agli utenti dei principali social network, a cui chiede di candidare i nomi dei campioni e delle campionesse azzurre non in attività a cui verranno intitolati i prossimi aerei con la nuova livrea.

L’iniziativa “Naming Azzurri” è stata lanciata in collaborazione con La Gazzetta dello Sport, il brand delle notizie sportive. La Gazzetta dello Sport sosterrà l’iniziativa sui suoi profili Instagram e Facebook attraverso una serie di post che inviteranno i follower a proporre nei commenti le candidature. Il sondaggio si chiuderà intorno alla metà di febbraio.

“ITA Airways dal 24 dicembre 2021 ha introdotto in flotta gli aerei con la nuova livrea azzurra, dedicandoli ai più grandi sportivi italiani, ambasciatori nel mondo della determinazione, forza, passione e grinta, elementi che da sempre hanno portato in alto la bandiera del nostro paese. Sono entrati in flotta già due Airbus A320 dedicati a Paolo Rossi e Fausto Coppi e un Airbus A319 dedicato a Pietro Mennea.

A breve entreranno a far parte della in flotta di ITA Airways altri aerei con la livrea azzurra e per scegliere i nomi di questi, La Compagnia fa scendere in campo i propri follower per candidare una rosa di campioni provenienti da tutti gli sport.

Rispondendo alla domanda: “Chi ha fatto la storia dello sport azzurro” presente sulle pagine ufficiali Facebook e Instagram di ITA Airways e sui profili Instagram e Facebook de La Gazzetta dello Sport, tutti potranno infatti esprimere la propria candidatura, indicando un campione o una campionessa azzurra non in attività a cui vorrebbero dedicare un aereo che volerà nei cieli del mondo”, afferma ITA Airways.

“Uno dei pilastri fondamentali del piano di ITA Airways è quello di porre al centro il cliente, e questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo in avanti”, dichiara Giovanni Perosino Chief Marketing Officer di ITA Airways. “Il 15 ottobre 2021 quando abbiamo dato l’avvio alle nostre operazione di volo abbiamo presentato la nuova livrea con un rendering, oggi vederla volare nei cieli ci dà la misura del lavoro svolto. La nostra livrea è nata Azzurra, il colore che simboleggia da sempre le nazionali sportive Italiane, e quali ambasciatori migliori se non i grandi campioni italiani per testimoniarlo nel mondo. I primi nomi degli Airbus sono stati decisi dalla Compagnia, ora però la palla passa ai nostri follower, sono loro a dover scendere in campo e candidare il campione azzurro o la campionessa azzurra a cui dedicare i prossimi aerei di ITA Airways”.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Photo Credits: ITA Airways)