Wizz Air annuncia due nuovi collegamenti dall’Italia al Regno Unito

Wizz Air ha annunciato il lancio di due nuovi collegamenti dall’Italia per il Regno Unito. A partire da marzo 2022, i passeggeri in partenza dagli aeroporti internazionali di Venezia e Palermo potranno volare su Londra Gatwick. La compagnia, inoltre, raddoppierà la frequenza dei voli sulla rotta già esistente tra Milano Malpensa e Londra Gatwick.

I biglietti sono già acquistabili sul sito della compagnia e tramite l’app WIZZ con tariffe a partire da 9.99€.

“Due nuove rotte per l’aeroporto di Londra Gatwick: l’annuncio arriva direttamente da Wizz Air, terzo vettore aereo in Italia, che già alla fine dello scorso anno aveva condiviso i suoi piani espansionistici per il secondo aeroporto più grande di Londra. Le nuove tratte in partenza dagli aeroporti di Venezia – Marco Polo e Palermo – Punta Raisi andranno ad aggiungersi alle cinque, annunciate a dicembre, da e verso gli aeroporti di Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Napoli Capodichino, Bari Palese e Catania Fontanarossa”, afferma Wizz Air.

“Siamo entusiasti di annunciare due nuove rotte da Venezia e Palermo a Londra Gatwick. Siamo sicuri che queste nuove rotte porteranno ancora più opportunità di viaggiare in sicurezza. Con l’annuncio di oggi vorremmo sottolineare il nostro impegno verso i clienti italiani e continuare ad offrire le tariffe più basse possibili, che saranno sempre abbinate anche ad un’eccellente esperienza a bordo. Grazie alle migliorate misure sanitarie di Wizz Air a bordo, inoltre, i passeggeri potranno godersi il viaggio sentendosi sicuri e comodi”, ha dichiarato Paulina Gosk, Corporate Communications Manager di Wizz Air.

“Per viaggiare senza preoccupazioni, Wizz Air incoraggia i passeggeri a utilizzare WIZZ Flex. Scegliendo questo servizio, i passeggeri possono essere sicuri che qualora le circostanze cambiassero, o semplicemente desiderassero viaggiare in una data o una destinazione diversa, potranno cancellare il loro volo fino a 3 ore prima della partenza senza alcuna tassa e ottenere il 100% della tariffa originale immediatamente rimborsato in credito aereo, così come cambiare le date e persino le rotte”, conclude Wizz Air.

Venezia – Londra Gatwick: Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Domenica, dal 27 marzo 2022.

Palermo – Londra Gatwick: Martedì, Sabato, dal 29 marzo 2022.

