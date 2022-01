Japan Airlines diventa il primo CF34 Operator a utilizzare il Jet Engine Cleaning System GE 360 Foam Wash

GE Aviation ha assegnato a Japan Airlines una licenza tecnica per utilizzare il sistema 360 Foam Wash di GE sui suoi motori CF34-8E. Ciò rende Japan Airlines il primo global CF34 engine operator e il primo regional jet operator ad avere la licenza per il patented engine cleaning system.

GE Aviation ha assegnato la licenza a seguito di test tecnologici e formazione sulle apparecchiature. I tecnici aeronautici di Japan Airlines possono ora operare autonomamente 360 Foam Wash per mantenere la flotta della compagnia aerea di motori CF34-8E che equipaggiano gli aeromobili Embraer 170, operati dalla controllata di Japan Airlines J-Air.

“360 Foam Wash di GE è un’alternativa al metodo di lavaggio con acqua. Può aiutare a ripristinare le performance del motore portando a un consumo di carburante ridotto e a un migliore time on wing. Il processo prevede l’iniezione di una soluzione proprietaria appositamente formulata che riduce l’accumulo di depositi nel motore, abbassando le engine exhaust temperatures e migliorando l’efficienza del compressore del motore.

Le stime indicano che 360 Foam Wash ha il potenziale per far risparmiare Japan Airlines fino a 82.000 litri di carburante e fino a 285 tonnellate di emissioni di carbonio all’anno, sostituendo alcuni water washes con foam wash for CF34 engine cleaning”, afferma GE Aviation.

“Il sistema 360 Foam Wash di GE ci aiuta a ridurre le emissioni di CO2. Questo sistema fa parte della gestione ESG di Japan Airlines, in cui cerchiamo di mantenere l’aereo in modo da ridurre l’impatto sull’ambiente. Miriamo a realizzare una società in cui ognuno di noi possa percepire e sperare in un futuro più luminoso”, ha affermato Ryo Tamura, senior vice president of Japan Airlines Engineering & Maintenance.

Il sistema 360 Foam Wash di GE è autonomo, consentendone l’utilizzo all’interno degli hangar di manutenzione e all’aperto. 360 Foam Wash di GE è approvato per l’uso su più programmi di motori GE, inclusi i modelli GE90, GEnx, CF34 e CF6.

“GE Aviation apprezza il rapporto di lunga data con Japan Airlines. L’introduzione del sistema 360 Foam Wash di GE per la manutenzione dei motori CF34-8E presso Japan Airlines è l’ultimo esempio di come le nostre due società, lavorando insieme, possono aiutare a mantenere in volo la flotta di motori con performance migliorate utilizzando tecnologie avanzate”, ha affermato Tom Levin, vice president and general manager of GE Aviation’s After Market Strategic Solutions.

“GE Aviation sta già sviluppando tecnologie di prossima generazione per ottenere una maggiore efficienza nei consumi e una riduzione delle emissioni di CO2 per il futuro del volo, con l’ambizione di essere una net-zero company entro il 2050, comprendendo le Scope 3 emissions derivanti dall’uso dei prodotti venduti.

Tutti i motori GE Aviation, compresi i motori CF34, possono operare con SAF approvati, costituiti da oli vegetali, alghe, grassi, flussi di rifiuti, alcoli, zuccheri, CO2 catturata e altre fonti di alimentazione alternative. Iniziando con materie prime alternative anziché combustibili fossili, le emissioni di CO2 possono essere ridotte durante la produzione”, conclude GE Aviation.

(Ufficio Stampa GE Aviation)