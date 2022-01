Eurowings consente per la prima volta la compensazione del carbonio attraverso progetti di protezione del clima in Germania

La più grande leisure airline della Germania ora consente di compensare le emissioni di carbonio direttamente attraverso progetti di protezione del clima di alta qualità in Germania.

Se i passeggeri Eurowings decidono di compensare volontariamente le emissioni del volo, i contributi andranno principalmente alla rinaturazione del Königsmoor vicino ad Amburgo e della brughiera di Gelliner Bruch nel Mecklenburg-Vorpommern. In qualità di più grande compagnia aerea dell’aeroporto di Amburgo, Eurowings collabora con l’organizzazione no-profit per la protezione del clima myclimate e con le organizzazioni locali per la sostenibilità. I nuovi progetti di protezione del clima in Germania sono certificati secondo lo standard di progetto riconosciuto “Moor Futures”, mentre tutte le altre offerte di compensazione Eurowings portano il sigillo di approvazione premium “Gold Standard”.

“I nostri passeggeri possono ora combinare viaggi a emissioni zero con il supporto per progetti di compensazione regionali in un modo molto semplice”, afferma Jens Bischof, CEO di Eurowings.

Per rendere possibile tutto ciò, Eurowings ha semplificato notevolmente la prenotazione della compensazione del carbonio su eurowings.com e nell’app Eurowings. D’ora in poi, un solo clic al momento della prenotazione di un volo è sufficiente per sostenere direttamente i progetti regionali di protezione del clima, come sottolinea Bischof: “Questo rende la protezione del clima tangibile per molte persone praticamente a portata di mano”.

“Contribuire alla protezione del clima non deve essere affatto costoso: ad esempio, la compensazione del carbonio per un volo Eurowings da Düsseldorf a Palma di Maiorca costa 3,10 euro. In futuro, i viaggiatori che hanno optato per la compensazione del carbonio per il loro volo riceveranno la prova della loro compensazione nella conferma di prenotazione. I progetti supportano gli ambiziosi obiettivi climatici di Lufthansa Group.

Lufthansa Group si è prefissato ambiziosi obiettivi di protezione del clima e mira a dimezzare le proprie emissioni nette di carbonio entro il 2030 e raggiungere la carbon-neutrality entro il 2050. Sulla base di calcoli scientifici, le emissioni di carbonio vengono continuamente ridotte attraverso il rinnovo e l’ottimizzazione della flotta, una migliore efficienza operativa e l’uso di carburanti sostenibili per l’aviazione. Come parte di Lufthansa Group, Eurowings sta anche lavorando per ridurre ulteriormente la propria impronta di carbonio. Ad esempio, la compagnia aerea ha effettuato il più grande investimento in sostenibilità nella sua storia, con l’imminente introduzione della flotta Airbus A320neo nel 2022: circa 1,5 miliardi di euro per 13 nuovi aeromobili A320neo e A321neo, i più moderni, efficienti e silenziosi aeromobili a medio raggio nel mondo”, afferma Eurowings.

Eurowings fornisce informazioni su tutte le misure di sostenibilità sul suo sito web: www.eurowings.com/en/information/about-us/sustainability.html.

Eurowings ancora una volta tripla vincitrice del “German Customer Award”

Eurowings inoltre comunica che è stata nominata per la seconda volta consecutiva tre volte vincitrice del “German Customer Awards 2021/22”, dalla Società tedesca per gli studi sui consumatori (DtGV). La filiale di Lufthansa Group si è classificata al primo posto tra le discount airlines in tutte e tre le categorie: soddisfazione del cliente, servizio clienti e rapporto qualità-prezzo. I dettagli delle graduatorie sono pubblicati su dtgv.de.

Il sondaggio online sui clienti ha incluso più di 335.000 feedback su un totale di 2.377 aziende di 236 settori.

Jens Bischof, CEO di Eurowings: “Premi come questi dimostrano che abbiamo avviato cambiamenti visibili e ci stiamo sempre più distinguendo dal segmento dei vettori ultra-low-cost nella valutazione dei nostri servizi. Eurowings offre un buon rapporto qualità-prezzo (con l’enfasi su valore), ma non eccessivamente economico. La recente tripla vittoria è la migliore motivazione per tutti i nostri team per mettere i clienti al centro dei nostri sforzi, soprattutto in tempi difficili”.

“La sussidiaria Lufthansa consente ai suoi passeggeri di volare in modo flessibile con prodotti innovativi e servizi a misura di cliente. Questi includono misure come il posto intermedio libero a partire da dieci euro o la possibilità di riprenotare gratuitamente fino a 40 minuti prima della partenza. Vi sono inoltre regolari sconti speciali e campagne per famiglie e viaggiatori con bambini”, conclude Eurowings.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)