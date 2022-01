JetBlue Airways: la variante Omicron influisce sui risultati del trimestre, fiduciosi per il 2022

JetBlue Airways Corporation ha comunicato i risultati del quarto trimestre 2021. Reported GAAP loss per share di ($0,40) nel quarto trimestre 2021, rispetto a diluted earnings per share di $0,56 nel quarto trimestre 2019. Adjusted loss per share di ($0,36) nel quarto trimestre 2021 rispetto a adjusted diluted earnings per share di $0,56 nel quarto trimestre 2019.

GAAP pre-tax loss di ($163) milioni nel quarto trimestre 2021, rispetto a un pre-tax income di $220 milioni nel quarto trimestre 2019. Escludendo voci una tantum, adjusted pre-tax loss di ($145 milioni) nel quarto trimestre 2021 rispetto a un adjusted pre-tax income di $221 milioni nel quarto trimestre 2019.

La capacità è diminuita del 5,4% su due anni, in linea con l’ipotesi di pianificazione di un calo dal 4% al 7% su due anni. Le entrate sono diminuite del 9,7% su due anni, rispetto alla ipotesi di pianificazione di un calo dall’8% al 13% su due anni. Ciò rientra nella gamma delle ipotesi iniziali, nonostante l’impatto di fine trimestre di Omicron.

Adjusted EBITDA nel quarto trimestre 2021 pari a $31 milioni.

JetBlue ha chiuso il quarto trimestre 2021 con circa $2,8 miliardi in unrestricted cash, cash equivalents and short-term investments, ovvero il 35% delle entrate del 2019. Ciò esclude la linea di credito revolving da 550 milioni di dollari.

“Da quando la Northeast Alliance with American (NEA) è stata implementata nel febbraio 2021, JetBlue e American sono cresciute collettivamente più rapidamente dei due maggiori concorrenti di New York e Boston. Le compagnie aeree hanno avviato la prima fase di vantaggi reciproci di fidelizzazione, stanno investendo in un’esperienza di viaggio senza interruzioni e ora stanno condividendo il codice su 185 rotte. Inoltre, JetBlue sarà pienamente operativa dal Terminal B di LaGuardia (LGA) una volta completato nell’estate 2022, fornendo facili collegamenti per i clienti che viaggiano sulla Northeast Alliance.

Nell’ambito dei nostri piani di crescita per il 2022, JetBlue e American prevedono di offrire fino a 300 partenze giornaliere a New York JFK, 195 delle quali operate da JetBlue, più voli che mai. Su LGA, JetBlue prevede di operare circa 50 delle quasi 200 partenze giornaliere con American, più che triplicando il nostro numero di voli nel 2019″, afferma la compagnia.

“Sebbene Omicron abbia temporaneamente pesato sulla domanda a brevissimo termine, prevediamo un miglioramento sequenziale mese su mese nel corso del trimestre, per poi tornare a una redditività sostenuta in primavera e oltre. Inoltre, se non fosse stato per Omicron, riteniamo che avremmo generato entrate maggiori in questo trimestre rispetto al primo trimestre 2019″, ha affermato Robin Hayes, JetBlue’s Chief Executive Officer. “Credo fermamente che il 2022 si rivelerà un anno di trasformazione per la redditività strutturale di JetBlue, poiché cerchiamo di ripristinare il nostro potere di guadagno e di creare valore per i nostri stakeholder. Prevediamo di raggiungere questo obiettivo con leve commerciali significative, mantenendo la nostra incessante attenzione ai costi e mantenendo il nostro approccio misurato all’allocazione del capitale”.

“L’aumento dei conteggi dei casi ha avuto un impatto sproporzionato sul nord-est, colpendo New York in modo particolarmente duro, determinando un aumento delle cancellazioni dei clienti e una morbidezza delle prenotazioni durante le settimane più significative del trimestre, portando anche ad alcune cancellazioni relative agli equipaggi. Nonostante tutte queste sfide, la nostra performance sottostante è stata molto forte, il che ci mantiene ottimisti riguardo al futuro, mentre continuiamo ad aumentare gli sforzi verso un’operazione con personale completo”, ha affermato Joanna Geraghty, JetBlue’s President and Chief Operating Officer.

“Per il primo trimestre 2022, prevediamo che le entrate diminuiranno tra l’11% e il 16% su tre anni. Questo rallentamento sequenziale riflette il grande impatto negativo di Omicron sulla domanda del primo trimestre. Tuttavia, le tendenze si sono ampiamente stabilizzate e stanno migliorando in tutte le aree geografiche. Stiamo assistendo a un rapido declino dei casi e prevediamo un miglioramento sequenziale mese su mese che porterà a un secondo trimestre redditizio e a un picco estivo molto forte.

Per l’intero anno 2022, prevediamo di aumentare la capacità tra l’11% e il 15% rispetto al 2019, mentre riportiamo l’utilizzo degli aeromobili ai livelli pre-pandemia, pur mantenendo la flessibilità. Prevediamo che la ripresa della domanda riacquisti vigore a seguito della temporanea battuta d’arresto legata alla variante Omicron. Continueremo ad essere agili e a reagire all’ambiente”.

“Siamo fiduciosi di essere sulla buona strada per un miglioramento del margine ante imposte, con una redditività sostenuta in primavera e oltre. Prevediamo di ottenere una maggiore leva operativa man mano che aumentiamo i ricavi, continuando a migliorare le nostre prestazioni in termini di costi unitari”, ha affermato Ursula Hurley, Chief Financial Officer, JetBlue.

