News Brevi – 29.01.2022

LINATE: INAUGURATA LA MOSTRA DI DISEGNI E POESIE DEI BAMBINI DI TEREZIN – Tra i numerosi appuntamenti della settimana della Memoria, di particolare interesse è la mostra che si è inaugurata il 26 gennaio all’aeroporto di Milano Linate “I disegni dei bambini di Terezín” voluta da SEA in collaborazione con l’Associazione Figli della Shoah. La mostra presenta una selezione della raccolta dei 4.387 disegni e 66 poesie dei bambini ebrei deportati nel ghetto di Terezín, conservata presso il Museo Ebraico di Praga, eccezionalmente esposta all’aeroporto di Linate, piano partenze vicino alla porta 4. La stessa selezione è stata proposta all’aeroporto di Milano Malpensa il Giorno della Memoria, 27 gennaio, nel circuito digitale IGP Decaux del Terminal 1. Nel periodo 1941-1945, Terezín funse da stazione di transito per i campi di concentramento e di sterminio a Est. Tutte le opere furono realizzate nel biennio 1942- 1944 nell’ambito dei corsi d’arte tenuti clandestinamente da Friedl Dicker-Brandeis (1898-1944) pittrice, designer di interni, costumista e scenografa, diplomata alla scuola artistica d’avanguardia del Bauhaus e allieva di Franz Cizek, Johann Itten, Lyonel Feininger, Oskar Schlemmer, Paul Klee deportata a Terezín il 17 dicembre 1942 da Hronov in Cecoslovacchia. “È con molta soddisfazione che anche quest’anno prosegue la collaborazione tra la società SEA e l’Associazione Figli della Shoah in occasione del Giorno della Memoria”, dichiara Daniela Dana Tedeschi, Presidente dell’Associazione Figli della Shoah. “Dedicata ai disegni e alle poesie dei bambini del Ghetto di Terezín, la mostra rappresenta un toccante ricordo del tragico destino degli ebrei boemi e moravi durante la Shoah. Solo pochi dei bambini di Terezín sopravvissero. La gran parte fu deportata ad Auschwitz-Birkenau dove si trovò ad affrontare la morte certa. Queste immagini sono spesso tutto ciò che resta per commemorare la vita dei bambini. Senza di esse i loro nomi rimarrebbero dimenticati”. “Questi pannelli rendono una testimonianza eccezionale, un racconto della difficile vita nel ghetto di Terezín, attraverso gli occhi dei bambini che, grazie al coraggio della loro insegnante, ci consegnano oggi i loro disegni e le loro poesie, regalandoci emozioni che solo i più piccoli sanno dare, per non dimenticare”, afferma Armando Brunini, Amministratore Delegato di SEA Aeroporti di Milano. Aeroporto di Milano Linate, Spazio Espositivo presso la Porta 4, 26 gennaio 2022 – 6 febbraio 2022. Progetto espositivo a cura dell’Associazione Figli della Shoah.

CONCLUSO IL RISCHIERAMENTO DEL 51° STORMO SULLA BASE DI RIVOLTO – Venerdì 21 gennaio 2022, dopo sette mesi di rischieramento sulla base aerea di Rivolto (UD), sede del 2° Stormo e delle Frecce Tricolori, i Typhoon e gli AM-X del 51° Stormo hanno fatto ritorno a casa, sulla base trevigiana di Istrana. Per la circostanza, sul piazzale antistante l’hangar – che ha fatto da centro logistico-operativo sia degli equipaggi di volo sia del personale tecnico e di supporto del 51° Stormo di Istrana durante tutto il periodo del rischieramento – è stata celebrata una sobria ma significativa cerimonia di “ammaina vessillo” del Task Group Black Cats, che ha segnato la fine del re-deployment del 132° Gruppo Volo “Buscaglia” sul sedime aeroportuale di Rivolto. Alla cerimonia ha preso parte una piccola rappresentanza sia del personale militare di Rivolto sia di quello di Istrana, ed è stata presieduta dai due Comandanti di Stormo, il Colonnello Marco Bertoli per il 2° Stormo ed il Colonnello Nadir Ruzzon per il 51° Stormo. Il rischieramento ha reso possibile l’esecuzione ed il completamento di importanti lavori di ammodernamento della pista del 51° Stormo, preservando cosi la capacità operativa di Difesa Aerea del Reparto. Il Col. Ruzzon ha ringraziato il Comandante del 2° Stormo e tutto il suo personale per l’eccellente supporto fornito e per l’ospitalità assicurata durante tutto il rischieramento, un supporto logistico che ha consentito ai velivoli del Reparto di volare circa 1.400 ore, garantendo – ai livelli previsti – l’addestramento e le capacità operative degli equipaggi e degli specialisti del 51° Stormo. Il Colonnello Marco Bertoli ha voluto esprimere la grande soddisfazione per come è stato condotto il rischieramento e per gli ottimi risultati che ne sono conseguiti, sottolineando come la contemporanea presenza di tre differenti linee di volo sull’aeroporto di Rivolto (EFA, AMX e MB-339PAN) abbia costituito una concreta ed eccellente opportunità di crescita professionale per il personale dei servizi aeroportuali (meteo, controllori spazio aereo, sanitario, antincendio, telecomunicazioni) e, dall’altra, una preziosa occasione per incrementare l’addestramento degli operatori del locale Gruppo Missili nella condotta di missioni di difesa aerea missilistica contro velivoli di 4^ generazione (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

TRASPORTATO SANITARIO D’URGENZA DA LAMEZIA A ROMA CON C130J AERONAUTICA MILITARE – È atterrato da pochi minuti sull’aeroporto militare di Ciampino un C-130J dell’Aeronautica Militare con a bordo una bimba di appena due anni, positiva al Covid ed in imminente pericolo di vita a causa di una grave insufficienza respiratoria. La piccola paziente era ricoverata presso l’ospedale “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro quando, a causa dell’aggravarsi delle condizioni cliniche, si è reso necessario l’immediato trasferimento al Bambino Gesù di Roma. A richiedere il trasporto aereo d’urgenza è stata la Prefettura di Catanzaro, cui ha fatto seguito – dopo un coordinamento con la Italian Patient Evacuation Coordination Cell (ITAPECC) del Comando Operativo di Vertice Interforze (Covi), che fornisce consulenza sulla trasportabilità dei pazienti in questo genere di missioni – l’ordine di decollo da parte della Sala Situazioni del Comando della Squadra Aerea ad uno degli equipaggi dell’Aeronautica Militare sempre pronti al decollo per questo tipo di interventi. Nello specifico, si è reso necessario l’utilizzo di un C-130J della 46esima Brigata Aerea di Pisa, idoneo ad imbarcare l’ambulanza all’interno della quale ha viaggiato, monitorata ed assistita alla respirazione, la bimba, insieme ad un’equipe medica. Dopo lo sbarco della piccola paziente a Ciampino, da dove è stata trasferita poi via terra al Bambino Gesù, il velivolo ha fatto ritorno alla base stanziale di Pisa per riprendere il servizio di prontezza H24. Attraverso i suoi Reparti di Volo, l’Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, come accaduto oggi, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31°Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AMERICAN AIRLINES: TRAVEL ALERT IN EASTERN U.S. – American Airlines informa: “Il clima invernale sulla costa orientale questo fine settimana potrebbe influire sulle operazioni di American Airlines. In preparazione, American ha emesso un travel alert per gli aeroporti di Connecticut, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Vermont, Virginia, Washington, DC e West Virginia. Il travel alert di American consente ai clienti i cui piani di viaggio potrebbero essere influenzati da questo maltempo di riprenotare senza spese di modifica. Se un cliente sceglie di non volare da/per un aeroporto coperto dal travel alert, American rinuncerà alle spese di modifica per i viaggi futuri. I clienti sono inoltre incoraggiati a controllare lo stato del proprio volo su aa.com. Se un volo American è stato cancellato o è stato eccessivamente ritardato, i clienti possono cancellare il loro itinerario e richiedere un rimborso visitando il sito Web American. I clienti che hanno prenotato tramite un agente di viaggio devono contattare direttamente la propria agenzia di viaggio”.

DELTA: CANCELLAZIONI PROATTIVE DI VOLI PER IL METEO INVERNALE – Delta informa: “I team Delta hanno cancellato in modo proattivo voli durante il fine settimana in vista di una violenta tempesta invernale che si dirigerà attraverso l’U.S. Mid-Atlantic e nel Northeast questo fine settimana. Mercoledì Delta ha emesso un’esenzione dalla differenza tariffaria per coloro che potrebbero essere interessati, offrendo ai clienti una maggiore flessibilità per spostare il viaggio prima o dopo il clima invernale alla loro origine o destinazione. Data la gravità delle precipitazioni nevose previste e dei venti ad alta velocità a New York City e Boston, Delta sospenderà le operazioni negli aeroporti LaGuardia, John F. Kennedy, Newark Liberty e Boston Logan da sabato a domenica mattina, poiché si prevede che gli aeroporti e le infrastrutture di trasporto terrestre saranno influenzate. I team Delta sono concentrati su un riavvio sicuro e ordinato delle operazioni in questi aeroporti e in altri nel nord-est dalla domenica pomeriggio, a seconda delle condizioni. Come sempre, i team Delta stanno lavorando a stretto contatto con tutti i partner aeroportuali e aeronautici in tutta la regione. Delta ha intrapreso le seguenti azioni di cancellazione proattiva per i voli Delta Mainline e Delta Connection. Le cancellazioni domenicali possono aumentare, a seconda della traiettoria della tempesta e delle condizioni negli aeroporti e nelle città. Venerdì 28 gennaio: circa 240 cancellazioni su 4.500 total scheduled. Sabato 29 gennaio: circa 750 cancellazioni su 3.500 total scheduled. Domenica 30 gennaio: circa 300 cancellazioni su 4.400 total scheduled. Se un volo viene cancellato, Delta tenterà di riprenotare automaticamente i clienti interessati sul prossimo volo disponibile nel tentativo di portare i clienti dove stanno andando con il minor ritardo possibile. Delta invierà gli aggiornamenti sulle modifiche all’itinerario direttamente su un dispositivo mobile o tramite e-mail. Per abilitare questa comunicazione, si prega di fornire le informazioni di contatto al momento della prenotazione o aggiungerle online. I clienti sono incoraggiati a scaricare e utilizzare l’app Fly Delta o visitare delta.com per verificare lo stato del proprio volo e gestire il cambio di prenotazione con comode opzioni self-service”.

UNITED APRE UFFICIALMENTE LA FLIGHT TRAINING SCHOOL – United, l’unica major U.S. airline a possedere una flight training school, ha ufficialmente aperto la United Aviate Academy e ha accolto una classe inaugurale di futuri piloti, l’80% dei quali sono donne o persone di colore. La United Aviate Academy è una parte fondamentale dell’obiettivo della compagnia aerea di formare circa 5.000 nuovi piloti nella scuola entro il 2030, con almeno la metà donne o persone di colore. Questo impegno di formazione senza precedenti amplierà notevolmente l’accesso a questa carriera, pur mantenendo gli standard di sicurezza di livello mondiale di United. La scorsa estate United ha svelato la sua ambiziosa strategia United Next per rivoluzionare l’esperienza di volo e introdurre più di 500 nuovi aeromobili narrow body nella sua flotta, per far fronte alla prevista ripresa dei viaggi aerei. United prevede di assumere almeno 10.000 nuovi piloti entro il 2030 per soddisfare questa esigenza, di cui circa 5.000 provenienti dalla United Aviate Academy. “I nostri piloti sono i migliori del settore e hanno stabilito un elevato standard di eccellenza”, ha affermato Scott Kirby, United CEO. “Reclutare e formare ancora più persone che hanno lo stesso livello di talento, motivazione e abilità è la cosa giusta da fare e ci renderà una compagnia aerea ancora migliore. Non potrei essere più orgoglioso di questo primo gruppo di studenti e non vedo l’ora di incontrare le migliaia di persone di talento che passeranno attraverso queste porte negli anni a venire”. United e JPMorgan Chase & Co. hanno rinnovato l’impegno dello scorso anno a finanziare quasi 2,4 milioni di dollari in borse di studio per i futuri aviatori che frequentano la United Aviate Academy. La United Aviate Academy prevede di formare almeno 500 studenti all’anno come parte del reclutamento di United, poiché il vettore lavora per assumere almeno 10.000 piloti entro il 2030.

SAS RILASCIA L’ANNUAL AND SUSTAINABILITY REPORT FY2021 – In una riunione del Board meeting di SAS AB è stato presentato e approvato l’Annual and Sustainability Report per SAS Group e la sua parent company SAS AB. L’Annual and Sustainability Report è ora disponibile in formato digitale su: https://www.sasgroup.net alla voce “Investor Relations”. Il Board of Directors ha proposto al 2022 AGM che nessun dividendo sarà pagato ai titolari di azioni ordinarie di SAS AB per l’anno fiscale 2021. A parte questo, la relazione non contiene alcuna nuova informazione sostanziale che non sia stata già divulgata nel SAS year-end report (leggi anche qui) o tramite comunicati stampa separati.

EASA: UPDATE ALL’AMC-20 – L’EASA ha pubblicato la ED Decision 2022/001/R ‘Regular update of AMC (Acceptable Means of Compliance)-20 – AMC-20 Amendment 23’. “Il presente emendamento fornisce mezzi all’avanguardia per dimostrare la conformità ai requisiti di aeronavigabilità applicabili in relazione a: Aircraft electrical and electronic system lightning protection (EASA AMC 20-136); Aircraft electrical and electronic system high-intensity radiated fields (HIRF) protection (EASA AMC 20-158); Use of multi-core processors (MCPs) (EASA AMC 20-193). Si prevede che questo emendamento all’AMC-20 faciliti il processo di certificazione mantenendo un livello di sicurezza adeguato. Migliorerà inoltre l’armonizzazione con gli equivalenti FAA AC”, afferma EASA.

LOCKHEED MARTIN CONSEGNA IL PRIMO F-16 DAL GREENVILLE DEPOT SUSTAINMENT PROGRAM – Lockheed Martin ha annunciato di aver consegnato il primo jet F-16 come parte dell’F-16 Sustainment Depot program alla U.S. Air Force. Lockheed Martin è stata originariamente selezionata per l’U.S. Air Force’s F-16 Sustainment Depot program nel dicembre 2020 e il primo jet è arrivato a Greenville, Carolina del Sud, nella primavera del 2021. “Questo è stato il primo fighter sustainment work assegnato al sito e, con la produzione dell’F-16 ben avviata a Greenville, il sito è ora la global home of the F-16”, afferma Danya Trent, Lockheed Martin vice president, F-16 Program. L’azienda fornisce full lifecycle support al warfighter su sviluppo, produzione e supporto, per garantire la prontezza della missione. Lockheed Martin assumerà più di 300 nuove persone entro la fine del 2022, per supportare sia il sostegno che la produzione dell’F-16. Questi nuovi ruoli rappresentano l’impegno di lunga data di Lockheed Martin per soddisfare le esigenze attuali e future dei clienti e per portare più posti di lavoro nell’area di Greenville. Molte di queste posizioni sono all’avanguardia negli sforzi di ingegneria digitale di Lockheed Martin, utilizzando tecnologie avanzate e automazione per ridurre i costi e migliorare la qualità del prodotto.

EASYJET COLLABORA CON FIRST NEWS NEL REGNO UNITO – easyJet sta collaborando con il pluripremiato settimanale per bambini First News, per offrire un abbonamento gratuito di due mesi a tutti i suoi passeggeri britannici che volano in questo periodo, per aiutare i giovani viaggiatori a divertirsi e impegnarsi durante i loro viaggi. “Migliaia di famiglie partiranno con easyJet, con Spagna, Svizzera, Francia e Italia che si stanno rivelando tra le destinazioni più popolari per una vacanza in famiglia primaverile. Per facilitare il viaggio di genitori e bambini, la compagnia aerea e First News stanno collaborando per offrire un abbonamento gratuito di due mesi all’edizione digitale. First News accompagnerà i viaggiatori più giovani in un viaggio virtuale intorno al mondo con ogni lettura, stimolando una conversazione, alimentando la curiosità e accendendo il dibattito. Tra il 7 e il 28 febbraio tutti i clienti del Regno Unito che volano con easyJet avranno l’opportunità di usufruire di un abbonamento digitale gratuito di due mesi al settimanale”.