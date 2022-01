EmbraerX firma un Services Agreement con Jet Flight Service per l’utilizzo di Beacon

EmbraerX ha firmato un accordo con Jet Flight Service (JFS), global MRO service provider con sede in Russia certificato dalla European Union Aviation Safety Agency (EASA) e dalla Russian Federal Agency for Air Transport (FATA). Questa partnership sta supportando Jet Flight Service (JFS) nell’ottenere efficienze integrando i propri team nella Beacon multi-sided platform.

“Dopo aver visto il mercato adottare Beacon in tutta l’Europa centrale e orientale, JFS ha deciso di aderire alla piattaforma, riconoscendola come la migliore alternativa per migliorare il coordinamento durante le operazioni di manutenzione. I principali vantaggi individuati dal provider sono legati alla semplificazione dei maintenance cases, alla riduzione degli out-of-service time, all’eliminazione delle comunicazioni ridondanti e allo sfruttamento dei data insights per migliorare l’operazione”, afferma Embraer.

“Beacon è facile da usare e da adottare in quanto per noi non sostituisce nessun sistema. In primo luogo, è una communication solution e, in secondo luogo, è un machine learning engine che crea basi di conoscenza per i tecnici del futuro. Non puoi trovare quella combinazione da nessun’altra parte”, ha affermato Kirill Trushkovskiy, General Director of Jet Flight Service.

“Man mano che i loro team salgono a bordo della piattaforma Beacon, Jet Flight Service sta aumentando la sua produttività accelerando la comunicazione in modo più efficiente verso la loro base di clienti e migliorando il coordinamento tra tutte le parti interessate che lavorano alle interruzioni. I team traggono vantaggio dal recuperare tempo ed energie che oggi vengono sprecate a causa della comunicazione dispersa e dell’uso di tecnologie obsolete”, prosegue Embraer.

“Come uno dei primi ad adottare Beacon, Jet Flight Service è un ottimo esempio di azienda che riconosce le nuove tendenze tecnologiche. Siamo entusiasti di accogliere un’organizzazione che comprende che il successo dipende dal coordinamento e dall’affidabilità. JFS ci chiede questo per fornire continuamente l’eccellenza ai propri clienti”, ha affermato Marco Cesarino, Head of Beacon.

“Con questo accordo, Beacon sta portando più attori dell’ecosistema nella sua piattaforma in modo che possano collaborare meglio e in modo più intelligente, accelerando il ritorno al servizio. Beacon continua a servire tutti i tipi di aeromobili e sfrutta i vantaggi della tecnologia come mezzo per ridurre la complessità e facilitare la collaborazione in un settore maturo per la trasformazione digitale”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)