SKY express ha siglato un accordo interline con Condor, rafforzando la sua posizione e offrendo più opzioni ai suoi passeggeri.

“L’accordo interline tra SKY express e Condor rafforza ulteriormente una destinazione strategica europea, poiché offre la possibilità di effettuare una prenotazione sulla rete di entrambe le compagnie aeree utilizzando un unico biglietto

Condor, con base a Francoforte, collega i sette aeroporti più grandi in Germania, Zurigo in Svizzera e presto Vienna in Austria con circa 90 destinazioni in Europa, Africa e Nord America. SKY express opera verso importanti scali europei e 34 destinazioni greche.

L’alleanza con Condor si aggiunge agli accordi interline siglati da SKY express con American Airlines, Air Serbia, Qatar Airways, Air France, KLM, Middle East Airlines e Cyprus Airways.

La compagnia aerea che ha cambiato il panorama dell’aviazione della Grecia, continua il suo dinamico sviluppo all’estero, rafforzando ulteriormente la sua posizione nel mercato europeo”, afferma SKY express.

“Vogliamo ringraziare Condor per aver collaborato con noi. Il nostro continuo impegno ci dà l’opportunità di stringere nuovi accordi con importanti compagnie aeree della nostra area. Questa cooperazione rafforza la nostra strategia, il nostro obiettivo principale è quello di offrire ai nostri passeggeri più opzioni, ma incrementa anche il potenziale del nostro Paese come destinazione di viaggio dinamica”, ha sottolineato Yiannis Lidakis, Direttore Commerciale di SKY express.

(Ufficio Stampa SKY express)