Lockheed Martin: il tanker LMXT derivato dall’A330 sarà realizzato in Alabama e in Georgia

I leader di Lockheed Martin hanno annunciato oggi che l’LMXT strategic tanker aircraft sarà prodotto a Mobile, Alabama, e Marietta, Georgia. Introdotto nel settembre 2021, l’LMXT è l’offerta di Lockheed Martin per l’U.S. Air Force KC-Y “Bridge Tanker” Program competition.

“Stabilire questo production work in Alabama e Georgia conferma l’impegno di Lockheed Martin che l’LMXT sarà costruito in America, dagli americani, per gli americani”, ha affermato James Taiclet, Lockheed Martin Chairman, President, and CEO. “L’LMXT rafforzerà la sicurezza globale consentendo ai nostri U.S. service members di svolgere le loro missioni più critiche a distanze estese. A casa, l’LMXT rafforzerà la crescita del lavoro e la produzione attingendo all’esperienza e ai talenti di una forza lavoro americana high-tech, in due stati che si sono dimostrati leader nel settore dell’aviazione”.

“LMXT rappresenta il capitolo più recente degli oltre 60 anni di storia di Lockheed Martin nella produzione e consegna di tanker and large aircraft per U.S. Air Force, U.S. Marine Corps, U.S. Navy e diversi operatori in tutto il mondo. Costruito sul combat-proven design dell’Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT), l’LMXT sfrutta le note performance e le capacità dello strategic tanker utilizzato da 14 nazioni in tutto il mondo per rifornire fighter, transport and maritime patrol aircraft, per gli Stati Uniti e i partner alleati”, afferma Lockheed Martin.

“Nel corso dei nostri 50 anni di storia negli Stati Uniti, alcuni dei nostri momenti più orgogliosi sono venuti dal supporto ai nostri American service members”, ha affermato C. Jeffrey Knittel, chairman and CEO of Airbus Americas. “La nostra forza lavoro statunitense, composta per oltre il 35% da veterani militari, è impaziente di vedere un Air Force tanke unirsi alla flotta di aeromobili Airbus in volo per U.S. Army, National Guard, Navy and Coast Guard”.

Con Lockheed Martin come prime contractor, l’LMXT sarà costruito in due fasi:

Fase 1: L’LMXT viene prima prodotto come A330 airliner presso la facility di Airbus a Mobile, Alabama, dove vengono costruiti i commercial airliners Airbus A320 e A220, iniziando con l’A320 nel 2015.

Fase 2: la seconda fase del processo di produzione include la conversione dell’aereo commerciale nel tanker LMXT presso la facility di Lockheed Martin Aeronautics a Marietta, Georgia, che attualmente ospita la final production del C-130J Super Hercules e le F-35 Lightning II center wing assembly lines.

“Lockheed Martin e Airbus hanno stipulato un Memorandum of Agreement (MOA) nel 2018 per esplorare aerial-refueling solutions, per affrontare eventuali carenze di capacità di rifornimento per l’U.S. Air Force, con l’MRTT al centro delle discussioni. L’LMXT è il risultato di questo MOA, che offre un airframe collaudato, con distinte U.S. Air Force-only capabilities, costruito da una forza lavoro americana altamente qualificata in due stati che guidano la nazione nella produzione aerospaziale.

L’espansione del lavoro da parte di Lockheed Martin e Airbus in Alabama e Georgia è una progressione naturale per le società, ognuna con profonde radici in entrambi gli stati.

La presenza di Lockheed Martin nell’Alabama settentrionale copre più di cinque decenni, con una concentrazione nei rotorcraft and hypersonics sectors. Più di 2.600 dipendenti Lockheed Martin vivono e lavorano in Alabama. Nell’ottobre 2021, Lockheed Martin ha aperto un impianto di produzione avanzato a Courtland incentrato sulla hypersonic strike production.

Più di 5.000 dipendenti Lockheed Martin supportano il lavoro presso la sua struttura a Marietta e in altre strutture a Macon e Kings Bay. Leader nell’industria aerospaziale della Georgia, la struttura di Marietta ha prodotto alcuni dei più famosi velivoli militari dal 1951, per includere tutti i C-130 Hercules di produzione (oltre 2.600), il C-5 Galaxy/Super Galaxy, il P- 3 Orion, l’F-22 Raptor e il C-141 Starlifter. Attualmente nel sito lavorano oltre 4.500 dipendenti.

L’impatto economico di Lockheed Martin in Alabama e Georgia ammonta a più di 8,3 miliardi di dollari. Più di 630 fornitori in entrambi gli stati supportano i programmi Lockheed Martin.

Airbus assembla aeromobili commerciali in Mobile dal 2015 e nei soli primi cinque anni di attività ha avuto un impatto economico totale in Alabama di 1,2 miliardi di dollari e oltre 15.000 posti di lavoro”, afferma Lockheed Martin.

In qualità di prime contractor, Lockheed Martin lavora direttamente per implementare gli U.S. Air Force-specific requirements all’interno dell’LMXT.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Lockheed Martin image by Brandon Stoker)