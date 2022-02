Lufthansa Group riceve per la quarta volta consecutiva un buon rating nel global CDP climate ranking

Lufthansa Group sta lavorando in modo mirato per rendere l’aviazione più rispettosa del clima e si è impegnato in un ambizioso percorso di riduzione delle emissioni di CO2.

Nel global climate ranking della non-profit environmental organization Carbon Disclosure Project (CDP), Lufthansa Group ha ricevuto ancora una volta, per il quarto anno consecutivo, un good rating per la sua strategia e la sua attuazione. Su una scala da “A” (best result) a “D-“, la compagnia è stata valutata “B”. Nella misurazione delle proprie CO2 emissions (Scope 1 and 2) e di quelle della supply chain (Scope 3), Lufthansa Group ha ricevuto il top grade “A”, come l’anno precedente. Nella categoria commitment in the value chain, Lufthansa Group ha potuto migliorare notevolmente.

“Il nostro ripetuto buon punteggio nel CDP climate ranking è sia una conferma che una motivazione per noi. Conferma che siamo sulla strada giusta con i nostri programmi per l’aviazione sostenibile e ci motiva a perseguire questa strada con coerenza. Anche in tempi difficili, stiamo utilizzando tutta la nostra esperienza, la nostra energia e i nostri network per trasformare in realtà il CO2 neutral flying”, afferma Christina Foerster, Member of the Lufthansa Group’s Executive Board responsible for Customer, IT & Corporate Responsibility.

Lufthansa Group partecipa al CDP reporting dal 2006, fornendo ai gruppi di interesse rilevanti informazioni trasparenti sulla sua strategia di protezione del clima e sulle misure per ridurre le emissioni di CO2. Ogni anno CDP raccoglie informazioni su emissioni di CO2, strategie di sostenibilità e obiettivi da 12.000 aziende in un processo standardizzato. Nel campo dell’environmental reporting, il climate ranking dell’organizzazione con sede a Londra è considerato il gold standard globale. I dati CDP sono largamente utilizzati anche in altre valutazioni da primarie agenzie di rating. Gli esperti di Lufthansa Group valutano attentamente i punteggi nei ratings and sustainability indices, al fine di migliorare ulteriormente la performance.

Lufthansa Group si è prefissato ambiziosi obiettivi di protezione del clima e mira a dimezzare le proprie emissioni nette di CO2 entro il 2030 rispetto al 2019 e a raggiungere un neutral CO2 balance entro il 2050. Per specificare ulteriormente questi net targets, ha aderito alla Science Based Targets initiative (SBTi) per allineare il proprio percorso di riduzione delle emissioni di CO2 all’United Nations Paris Climate Agreement. Sulla base di calcoli scientifici, le emissioni di CO2 saranno continuamente ridotte grazie al rinnovo e all’ottimizzazione della flotta, al miglioramento dell’efficienza operativa e all’uso dei SAF.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group)