Delta e Aeromexico lanciano il touchless check-in, basato sulla SkyTeam technology

Viaggiare su un itinerario che include voli sia su Aeromexico che su Delta sta diventando più facile grazie alla seamless technology introdotta dalle due compagnie aeree membri di SkyTeam. I viaggiatori possono ora effettuare il check-in digitale e ottenere le loro carte d’imbarco attraverso i canali self-service di entrambe le compagnie aeree, quindi recarsi direttamente alla security senza dover utilizzare un chiosco o consultare un agente, offrendo un’esperienza aeroportuale più rapida e senza contatto.

“Aeromexico e Delta sono i primi membri a implementare la alliance-first technology basata su Digital Spine di SkyTeam. L’innovazione collega i sistemi digitali delle due compagnie aeree, rendendo più semplice che mai viaggiare su itinerari con più vettori. I clienti possono effettuare il check-in tramite i canali self-service di entrambe le compagnie aeree, indipendentemente dalla compagnia aerea che opera i voli.

Si stima che l’uso di questa tecnologia tra Aeromexico e Delta avrà un impatto positivo su oltre 50.000 clienti ogni mese, contribuendo a ridurre lo stress e ridurre al minimo le code in aeroporto. I clienti di Aeromexico che viaggiano su Delta sono stati i primi a sperimentare la tecnologia di viaggio touchless l’anno scorso. Da allora, più di 300.000 clienti hanno già utilizzato con successo il servizio, aprendo la strada a un più ampio lancio della tecnologia tra più membri SkyTeam nel 2022.

Un esempio di come funziona il seamless check-in technology hub di SkyTeam: un cliente acquista un biglietto Delta da Città del Messico a Raleigh-Durham via New York-JFK. Il primo volo è operato da Aeromexico, Delta opera il secondo volo. Grazie alla nuova tecnologia, il cliente può utilizzare l’app Fly Delta o delta.com o l’app Aeromexico o aeromexico.com per effettuare il check-in per entrambi i voli, generando le carte d’imbarco”, afferma SkyTeam.

Walter Cho, Chairman, Alliance Board SkyTeam, ha dichiarato: “La tecnologia innovativa di SkyTeam sta digitalizzando l’esperienza di viaggio per aumentare la sicurezza sanitaria e la comodità, evitando la necessità di fare la fila. Attraverso la nostra missione di essere l’alleanza globale più perfetta, stiamo creando una serie di strumenti che tengono i clienti informati e pronti a volare, dando loro maggiore sicurezza quando viaggiano all’estero. Stiamo lavorando rapidamente per implementare questa nuova tecnologia di check-in con la maggior parte dei membri nel 2022”.

“Sappiamo che l’utilizzo dei canali digitali, come l’app Fly Delta, per effettuare il check-in e ottenere la carta d’imbarco è una parte importante per creare un’esperienza di viaggio senza stress”, ha affermato Alain Bellemare, Delta’s President – International. “Quindi, la possibilità di effettuare il check-in utilizzando i nostri canali digitali per qualsiasi volo Aeromexico è una grande vittoria per i nostri clienti quando viaggiano a livello internazionale, offrendo maggiore tranquillità durante il loro viaggio”.

“Ora più che mai è fondamentale disporre di un ecosistema digitale affidabile che ci aiuti a offrire un’esperienza di viaggio senza intoppi. Grazie ai nostri sforzi congiunti con SkyTeam, abbiamo abilitato questa nuova funzionalità che riafferma il viaggio senza interruzioni tra Aeromexico e Delta Air Lines e presto con altri partner dell’alleanza”, ha affermato Andres Castañeda, Executive Vice President, Digital and Customer Experience, Aeromexico. “Questo lavoro manifesta l’impegno di tutti i membri nell’offrire un servizio all’avanguardia per tutti i nostri clienti”.

Delta e Aeromexico si impegnano da tempo a offrire una customer experience senza interruzioni durante l’intero viaggio. Oltre al Delta CareStandard e all’Aeromexico Health and Sanitization Management System per proteggere la salute di clienti e dipendenti, i partner si sono impegnati a sviluppare le risorse digitali di cui i viaggiatori hanno bisogno per affrontare i nuovi requisiti per i viaggi internazionali.

Il seamless check-in di SkyTeam costituisce una parte fondamentale del programma SkyCare&Protect dell’alleanza, una serie di 22 misure sanitarie e igieniche implementate a livello di alleanza per creare livelli di protezione che migliorano la personal health safety in ogni fase del percorso del cliente.

