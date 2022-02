News Brevi – 01.02.2022

WIZZ AIR: PROMOZIONE PER VOLARE A DUBAI – Wizz Air ha annunciato che solo per oggi, martedì 1 febbraio, sarà possibile acquistare biglietti per volare all’Expo di Dubai e negli Emirati Arabi Uniti con il 25% di sconto. “L’Expo è la sola esposizione mondiale in grado di farci immaginare il futuro, e quale luogo migliore per ospitarlo se non la città diventata famosa per il grattacielo più alto e avveniristico del mondo, il Burj Khalifa? Salire sulla sua cima, ammirare l’orizzonte e il deserto dai suoi 830 metri di altezza e poi visitare i padiglioni espositivi dei più bei Paesi del mondo, ognuno con le proprie caratteristiche e le innovazioni più importanti di quest’epoca. Tutto questo è già a portata di mano, grazie a Wizz Air. Il vettore aereo infatti mette a disposizione dei propri clienti ben due rotte dall’Italia per raggiungere gli Emirati Arabi Uniti, con voli settimanali dagli aeroporti internazionali di Catania Fontanarossa e Bari Palese. Solo per oggi martedì 1 febbraio, però, tutti i biglietti da e per gli Emirati Arabi saranno scontati del 25% per i viaggiatori che partiranno prima del 31 marzo 2022. I biglietti sono già acquistabili sul sito della compagnia e tramite l’app WIZZ”.

RYANAIR LANCIA LE GIFT CARD DI SAN VALENTINO A PARTIRE DA €25 – Ryanair informa: “Con il giorno più romantico dell’anno che si avvicina, Ryanair ha il regalo perfetto per chi desidera stupire la propria persona speciale questo San Valentino con una soluzione acquistabile anche last minute: le gift card Ryanair. Vola sulle ali dell’amore verso una destinazione romantica a tua scelta del network leader di Ryanair, che include oltre 230 destinazioni in 37 Paesi. Le gift card Ryanair partono da soli €25 e vengono recapitate direttamente via mail: un regalo ideale, anche all’ultimo minuto, che farà sognare la persona amata questo San Valentino. Quindi, perché non scatenare il tuo romanticismo, accedi a Ryanair.com e regala alla persona più speciale una gift card Ryanair a San Valentino”.

ANA HOLDINGS COMUNICA I RISULTATI DEI NOVE MESI CHIUSI AL 31 DICEMBRE 2021 – ANA HOLDINGS INC. ha comunicato i risultati finanziari per i nove mesi chiusi al 31 dicembre 2021. ANA HOLDINGS dichiara: “Nei primi nove mesi del FY2021 (1 aprile 2021 – 31 dicembre 2021), l’economia giapponese si è lentamente ripresa. Mentre il settore aereo continua ad incontrare difficoltà a causa della diffusione della variante Omicron e delle continue restrizioni all’ingresso e ai viaggi in molti paesi, vi sono segnali di ripresa nell’aumento della domanda di voli domestici negli Stati Uniti e in altri paesi. In queste condizioni economiche, l’aumento della domanda di viaggi in Giappone ha contribuito a un operating revenue di 738,0 miliardi di yen per i nove mesi chiusi al 31 dicembre 2021. Ciò segna un miglioramento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il continuo impatto del COVID-19 ha comportato una operating loss di 115,8 miliardi di yen, una ordinary loss di 118,3 miliardi di yen e una net loss attribuibile ai proprietari della casa madre di 102,8 miliardi di yen. Tuttavia, ANA HD ha ottenuto un operating income positivo nel terzo trimestre (ottobre-dicembre), tornando in nero per la prima volta in otto trimestri, con il Gruppo ANA che ha realizzato un operating income di 0,1 miliardi di yen. ANA HOLDINGS aveva inizialmente fissato l’obiettivo di tornare in nero nel quarto trimestre (gennaio-marzo) e questo obiettivo è stato raggiunto prima del previsto”. “Sebbene l’intero settore aereo abbia dovuto affrontare continue sfide, sono orgoglioso di come i dipendenti del Gruppo ANA abbiano perseverato nell’aiutare l’azienda a continuare a soddisfare le esigenze di passeggeri e cargo e a mantenere i collegamenti globali in questo momento vitale”, ha affermato Ichiro Fukuzawa, Executive Vice President and Chief Financial Officer of ANA HOLDINGS INC. “Abbiamo adattato le nostre pratiche, ma il nostro impegno a offrire un servizio e una convenienza senza precedenti rimane invariato. Mentre la ripresa continua, il Gruppo ANA continuerà a cercare opportunità di crescita ed espansione con una maggiore redditività”.

BRITISH AIRWAYS E LOGANAIR ESPANDONO L’ACCORDO DI CODESHARE – British Airways e Loganair hanno annunciato un’importante espansione del loro accordo di codeshare, offrendo più scelta e connettività ai clienti che viaggiano nel Regno Unito. L’espansione a 18 nuove rotte consentirà ora ai clienti di British Airways di accedere a 38 rotte Loganair nel Regno Unito, il che significa che i clienti possono prenotare collegamenti successivi da destinazioni attraverso il network della compagnia aerea, o viaggiare punto a punto nel Regno Unito più facilmente tramite il British Airways website. I clienti che prenotano su queste rotte selezionate operate da Loganair tramite ba.com possono anche accumulare Avios and Tier points nell’ambito del programma Executive Club di British Airways. La notizia di un’espansione del codeshare tra i due vettori arriva quando Loganair celebra il suo 60° compleanno, diventando così la più antica compagnia aerea del Regno Unito che opera ancora con il suo nome originale. Jonathan Hinkles, Loganair’s Chief Executive, ha dichiarato: “Siamo lieti di celebrare il 60° anniversario di Loganair con l’ampliamento della nostra partnership con British Airways. L’aggiunta odierna di non meno di 18 rotte è un’ottima notizia per la connettività da e verso le regioni del Regno Unito. Lo sviluppo consolida quella che riteniamo essere la relazione più longeva tra due compagnie aeree britanniche ed è una partnership che continuerà a offrire molto ai clienti in tutto il Regno Unito”. Neil Chernoff, British Airways’ Director of Network and Alliances, ha dichiarato: “È un’ottima notizia ampliare il nostro accordo di codeshare di lunga data con Loganair. Ciò creerà una migliore connettività e offrirà più scelta ai nostri clienti tra le regioni del Regno Unito e le destinazioni in tutto il mondo, grazie alla nostra vasta rete di rotte globali e agli ampi servizi regionali di Loganair”.

MILANO BERGAMO AIRPORT: INFO SU CHECK-IN LOUNGE – Milano Bergamo Airport informa: “Si avvisano i signori passeggeri che la Check-in Lounge riaprirà regolarmente tutti i giorni a partire dal 4 febbraio. Si ricorda altresì che i ticket già emessi per la Check-in Lounge stessa o Fast Track Plus hanno validità di un anno”.

NORWEGIAN: NUOVO COLLEGAMENTO TRA MANCHESTER E TRONDHEIM – Norwegian annuncia che dal 15 agosto aggiungerà un volo diretto bisettimanale tra Manchester e Trondheim, in Norvegia, a partire da £66,90 a tratta. “Non c’è mai stato un momento migliore per visitare le vivaci scene gastronomiche di Trondheim e della Trøndelag region, mentre celebrano il riconoscimento come Europe’s Region of Gastronomy. Oltre a ristoranti stellati, il titolo di regione gastronomica europea riconosce anche l’abbondanza di negozi e produttori locali che si possono trovare in questa rinomata parte della Norvegia”, afferma Norwegian. “Siamo molto lieti di annunciare questa rotta aggiuntiva tra Manchester e Trondheim. I visitatori del Regno Unito provenienti da Manchester avranno ora un facile accesso diretto a questa bellissima regione nordica e non vediamo l’ora di accogliere i clienti a bordo dal 15 agosto”, ha detto Magnus Thome Maursund, Executive Vice President Network, Pricing and Planning of Norwegian. Petra Sestak, General Manager of Explore Trøndelag, ha commentato: “Non vediamo l’ora di accogliere i visitatori da Manchester, soprattutto in un anno così importante per la regione. La vivace città di Trondheim sta giustamente emergendo come una delle destinazioni culinarie più interessanti del Nord Europa. Tuttavia, coloro che visitano la regione scopriranno che ha molto di più da offrire, che si tratti di tour culturali, attività come escursionismo, ciclismo e sci o opportunità per semplicemente rilassarsi e godersi i grandi spazi aperti della Norvegia”. Durante l’estate Norwegian aumenterà anche i servizi tra Londra Gatwick e Trondheim a cinque voli settimanali con tariffe di sola andata a partire da £58,30.

PROMOZIONE DI EUROWINGS HOLIDAYS – Eurowings Holidays informa: “Famiglie e viaggiatori con bambini fino a dodici anni ricevono ora uno sconto di 150 euro sui loro viaggi con Eurowings Holidays. I passeggeri della compagnia aerea possono inserire il codice sconto “KIDS22″ al momento della prenotazione su holidays.eurowings.com. Lo sconto verrà applicato automaticamente. La promozione è valida nel periodo di prenotazione dal 24 gennaio al 28 febbraio 2022, per voli fino al 31 dicembre 2022. Con Eurowings Holidays, i viaggiatori beneficiano di un’elevata flessibilità: tutti i viaggi prenotati tramite il tour operator brand possono essere riprenotati gratuitamente fino a 14 giorni prima della partenza. Oltre a una speciale assicurazione Covid Eurowings, che offre la massima protezione a destinazione, i clienti Eurowings continuano a beneficiare di opzioni di cambio prenotazione flessibili e di una basic return flight guarantee”.

LUFTHANSA PORTA IL TEAM GERMANY ALLE OLIMPIADI DI PECHINO 2022 – Lufthansa porta il Team Germany alle Olimpiadi invernali 2022. “Con grande entusiasmo e nella felice aspettativa di molte competizioni di successo, circa 100 atleti, allenatori e personale di supporto sono decollati ieri per Pechino, con il Boeing 747-8 “Brandenburg”, registrazione D-ABYA, dall’aeroporto di Francoforte. Il capitano Christian Leyhe e il suo equipaggio hanno accolto le squadre a bordo. Prima di decollare, la squadra è stata salutata nella Business Class Lounge di Lufthansa. Il vicepresidente del DOSB Miriam Welte e il CEO di Lufthansa Airlines Klaus Froese hanno augurato agli atleti buona fortuna per le competizioni”, afferma Lufthansa. “Siamo felici che il giorno della partenza per il Team D sia finalmente arrivato”, ha affermato il presidente del DOSB, Thomas Weikert, capo delegazione a Pechino. “Stiamo volando a Pechino con una squadra forte e sono sicuro che i nostri atleti saranno modelli eccezionali per la società e ambasciatori per il nostro Paese”. Klaus Froese, CEO di Lufthansa Airlines: “È tradizione che il Team Germany voli alle Olimpiadi con Lufthansa. Questo è un compito molto speciale per noi e lo facciamo sempre con grande orgoglio”. Lufthansa Cargo ha già trasportato 100 tonnellate di attrezzature sportive e bagagli a Pechino nelle ultime settimane. Da molti anni la compagnia è un partner affidabile per il trasporto di attrezzature sportive per le squadre olimpiche.

NUOVO CFO PER LOCKHEED MARTIN – Lockheed Martin ha annunciato che Jesus “Jay” Malave sarà il prossimo chief financial officer della società, con effetto immediato. Malave ha recentemente ricoperto le posizioni di senior vice president and CFO per L3Harris. In precedenza, è stato vice president and CFO of Carrier Corporation, un’unità operativa di United Technologies Corporation (UTC). Durante i suoi oltre 20 anni in UTC, Jay è stato anche vice president and CFO of UTC Aerospace Systems e head of Investor Relations. “Mentre lavoriamo per migliorare le capacità che serviranno i nostri clienti nel corso del 21° secolo, la leadership di Jay sarà determinante per la nostra crescita”, ha affermato James Taiclet, Lockheed Martin Chairman, President and CEO. “Il solido bilancio di Lockheed Martin e l’invidiabile posizione di leader nel settore aerospaziale e della difesa offrono enormi opportunità a vantaggio dei nostri clienti, azionisti, dipendenti e contribuenti”, ha affermato Malave. “È un privilegio guidare un’organizzazione finanziaria così apprezzata e portare avanti la visione dell’azienda”. John Mollard, che ha ricoperto il ruolo di CFO ad interim, continuerà a ricoprire il ruolo di vice president and treasurer.

L’ICAO COUNCIL DISCUTE IL REPORT ON FACT FINDING DEL VOLO FR4978 – Nel primo meeting della sua 225a sessione, gli Stati membri dell’ICAO council hanno esaminato l’ICAO Secretariat’s Report on the Fact Finding Investigation riguardo la diversione del volo Ryanair FR4978 il 23 maggio 2021. Alle discussioni hanno preso parte anche rappresentanti ufficiali di Stati non appartenenti al Council ritenuti particolarmente interessati al procedimento, vale a dire Repubblica di Bielorussia, Lituania, Polonia e Irlanda. Un punto di convergenza dalle discussioni degli Stati includeva l’apprezzamento del Council nei confronti dell’ICAO fact finding investigation team per l’analisi esaustiva intrapresa e l’elevata qualità del rapporto che ha prodotto. Alla luce di alcune nuove informazioni emergenti relative agli eventi e alla tempistica dell’FR4978, il Council ha chiesto all’ICAO investigation team di continuare i suoi lavori al fine di stabilire i fatti mancanti, anche in connessione con le relative indagini penali e di altro tipo in corso, e di riferire ad esso ogni ulteriore riscontro. Inoltre, il Council ha invitato tutti gli Stati membri e le altre parti interessate a continuare a collaborare con l’indagine ICAO e ha chiesto al President of the Council di trasmettere il final Fact Finding Investigation Report allo United Nations Secretary-General.

DELTA: TRAVEL WAIVER PER IL METEO INVERNALE – A causa del previsto clima invernale, Delta ha emesso un travel waiver, in vigore dal 2 al 3 febbraio. Sono interessati South Central Plains and Texas, Northeastern U.S. and Toronto, Midwest and Great Lakes region, Rocky Mountain region. Con ciò, la differenza tariffaria per i clienti interessati verrà esclusa quando il viaggio riprenotato avviene entro il 7 febbraio 2022, nella stessa cabina di servizio originariamente prenotata. Il Delta Meteorology team nell’Operation and Customer Center della compagnia continuerà a monitorare il clima invernale e ad apportare modifiche secondo necessità. I clienti sono incoraggiati a controllare lo stato del proprio volo su Delta.com o sull’app mobile Fly Delta. I clienti possono anche ricevere gli aggiornamenti inviati direttamente sul proprio dispositivo mobile o tramite e-mail.