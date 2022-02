La nuova ICAO Health Master List migliora l’efficienza e la sicurezza dell’autenticazione dei documenti sanitari

L’ICAO ha pubblicato la sua prima Health Master List, una nuova data resource per gli Stati e le parti interessate dell’aviazione per aiutare nell’autenticazione più efficiente e sicura dei certificati sanitari dei viaggiatori, compresi i certificati di vaccinazione e i risultati dei test.

A sostegno delle WHO recommendations, l’ICAO ha avviato un’innovativa Public Key Infrastructure collaboration con la Luxembourg State Agency, INCERT. L’obiettivo della partnership è affrontare l’urgente necessità di migliorare la fiducia e l’elaborazione della documentazione sanitaria a livello internazionale durante la pandemia COVID-19 e oltre.

“La presentazione della documentazione relativa agli interventi sanitari COVID-19 è diventata un luogo comune dall’inizio della pandemia di COVID-19 e molti Stati hanno originariamente emesso prove sanitarie appropriate per casi d’uso domestici e/o regionali”, ha commentato Juan Carlos Salazar, ICAO Secretary General. “Il risultato è stato il dispiegamento di una varietà di diversi formati nazionali o regionali e la proliferazione delle restrizioni di viaggio a causa dei bassi livelli di fiducia tra le autorità di frontiera, immigrazione e sanitarie nella validità dei documenti sanitari dei viaggiatori”.

La maggior parte delle prove sanitarie emesse a livello globale, incluso l’ICAO Visible Digital Seal for non-constrained environments (VDS-NC), include una qualche forma di codice a barre con firma digitale, con la verifica del codice a barre che richiede la conoscenza della chiave pubblica associata.

L’ICAO Health Master List è una raccolta di public key certificates firmati dall’ICAO, resi pubblicamente disponibili attraverso il suo sito Web e regolarmente aggiornati man mano che vengono emesse più prove sanitarie e sono necessarie nuove chiavi pubbliche.

L’ICAO accoglie favorevolmente la presentazione di public key certificates associati a qualsiasi prova sanitaria che può essere attualmente utilizzata per i viaggi internazionali da tutti i suoi 193 Stati membri, indipendentemente dal formato specifico della prova o dai sistemi esistenti utilizzati per l’autenticazione della prova.

Non ci sono costi associati all’inclusione di un certificato nell’Health Master List. Tutti i public key certificates inviati saranno verificati prima dell’inclusione nell’elenco, seguendo procedure rigorose simili a quelle stabilite per l’ICAO PKD, al fine di garantire la fiducia nei contenuti.

“Il concetto di Health Master List si basa sugli stessi principi della generica ICAO Master List ora utilizzata per verificare i documenti di viaggio elettronici”, ha chiarito il Secretary General Salazar. “Integrerà le soluzioni nazionali e/o regionali esistenti e fornirà un meccanismo internazionale essenziale per condividere i public key certificates in linea con le raccomandazioni WHO”.

(Ufficio Stampa ICAO)