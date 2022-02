SWISS offre nuove prospettive ai suoi dipendenti

Grazie alle prospettive positive, Swiss International Air Lines (SWISS) amplierà costantemente la sua offerta di servizi aerei nel corso dei 2022 summer schedules. La compagnia ha già riallineato la sua flotta di aeromobili e la sua forza lavoro alle nuove condizioni di mercato nell’ambito del suo ‘reach’ restructuring programme.

Ora, nonostante le ramificazioni finanziarie, ha deciso di porre fine all’attuale short-time working all’inizio di marzo per tutto il personale di terra e di cabina.

“SWISS è desiderosa di offrire ai suoi dipendenti nuove prospettive. I suoi cabin crew members, ad esempio, potranno nuovamente formarsi per diventare Maîtres de Cabine, mentre nel corso dell’anno dovrebbero essere offerte ulteriori opportunità di carriera e di formazione. Per il suo cockpit crew corps, SWISS sta attualmente discutendo con le sue parti sociali.

Nuove opportunità di ulteriore sviluppo sono in fase di elaborazione anche per gli altri gruppi di personale di SWISS”, afferma la compagnia.

“Il nostro short-time working ha svolto un ruolo vitale e sostanziale nel farci superare questa crisi senza precedenti”, afferma Christina Trelle, Head of Human Resources. “Siamo estremamente grati per questo. E siamo lieti di poter offrire nuovamente nuove entusiasmanti prospettive ai nostri dipendenti, in volo e a terra”.

“SWISS ha registrato più cabin crew departures del previsto a causa dei prepensionamenti volontari, del programma di vaccinazione obbligatoria introdotto lo scorso autunno e del turnover del personale che, contrariamente alle aspettative, non è diminuito. Per soddisfare le sue previste esigenze di personale, nel corso di quest’anno SWISS assumerà nuovi cabin crew members nel corso dell’anno. Inoltre, e allo stesso scopo, più della metà degli ex Zurich and Geneva-based cabin crew members che hanno dovuto lasciare SWISS a causa della sua ristrutturazione torneranno nella compagnia da aprile in poi”, prosegue SWISS.

“Siamo davvero lieti di poter creare di nuovo molti posti di lavoro e accogliere a bordo questi nuovi colleghi”, afferma Reto Schmid, Head of Cabin Crew. “Il fatto che siamo stati in grado di riconquistare così tanti dei nostri ex colleghi di cabina ci conferma che, con la sua eccitazione e la sua varietà, la cabin crew member profession non ha perso nulla del suo fascino”.

Le nuove cabin positions sono già state pubblicizzate sia internamente che esternamente. Secondo i piani attuali, i primi basic training courses dovrebbero iniziare a maggio.

SWISS aumenta anche le opportunità di formazione a terra. Da quest’estate in poi, la compagnia offrirà di nuovo circa 70 stage per aiutare le persone ad acquisire le prime esperienze nel mondo del lavoro. E ad agosto altri 20 futuri polymechanics, quattro futuri automation engineers e cinque futuri commercial officers inizieranno il loro apprendistato presso SWISS.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)