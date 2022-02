Etihad Airways ha ottenuto la IATA Environmental Assessment stage 2 accreditation

Etihad Airways ha completato con successo lo IATA Environmental Assessment stage 2 e ha ricevuto l’accreditamento in quattro aree operative chiave: facilities management, flight operations, Etihad technical division, Etihad Catering Services.

Lo IATA Environmental Assessment (IEnvA) programme permette alle compagnie aeree di raggiungere la sostenibilità in tutte le operazioni aeree e terrestri. È un sistema di valutazione progettato per valutare e migliorare in modo indipendente la gestione ambientale di una compagnia aerea. Lo Stage 2 rappresenta il livello più alto di conformità IEnvA e richiede a una compagnia aerea di dimostrare il miglioramento continuo delle performance ambientali.

Etihad, che si è impegnata a raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050 e a dimezzare i livelli di emissioni del 2019 entro il 2035, è una delle sole nove compagnie aeree al mondo a completare lo stage 2 della valutazione.

Mariam Al Qubaisi, Head of Sustainability and Excellence Division, Etihad Airways, ha dichiarato: “Il nostro mondo sta diventando ogni giorno più attento all’ambiente. Etihad è orgogliosa di svolgere un ruolo importante nella riduzione del carbon impact dell’industria aeronautica, negli Emirati Arabi Uniti e in tutto il mondo. Abbiamo registrato molti grandi risultati, dal nostro primo ecoFlight da Abu Dhabi a Brisbane nel 2019, al recente lancio del nostro programma fedeltà incentrato sulla sostenibilità, Conscious Choices, per premiare gli ospiti che fanno scelte sostenibili quando viaggiano e nella loro vita quotidiana”.

Negli ultimi due anni, nonostante le sfide del Covid-19, Etihad ha introdotto significative iniziative di riduzione della CO2 nell’ambito del suo programma di sostenibilità Greenliner. Ciò include l’adozione di migliaia di mangrovie, l’utilizzo di combustibili sostenibili, la riduzione delle scie di condensazione, il volo con rotte ottimizzate, l’utilizzo di veicoli elettrici e la collaborazione con partner che condividono la sua visione per cieli più puliti.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)