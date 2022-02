ATR esegue con successo test flights con 100% SAF in un motore

ATR ha annunciato di aver eseguito con successo una serie di test a terra e in volo sull’ATR 72-600 prototype aircraft, accumulando sette ore di volo con 100 % Sustainable Aviation Fuel (SAF) in one engine. Il velivolo era alimentato da Neste MY Sustainable Aviation Fuel™, prodotto al 100% da rifiuti rinnovabili e da materie prime residue, come l’olio da cucina usato.

Questi test fanno parte del 100% SAF certification process degli aeromobili ATR. Nel settembre 2021 ATR ha annunciato una collaborazione con Braathens Regional Airlines e Neste per accelerare questa certificazione. Le tre compagnie stanno lavorando a stretto contatto, mirando a un volo dimostrativo nel 2022 su un aereo ATR di Braathens Regional Airlines. L’obiettivo è completare il processo di certificazione degli aeromobili ATR per 100% SAF entro il 2025.

I combustibili aeronautici sostenibili sono un pilastro fondamentale della strategia di decarbonizzazione dell’industria aeronautica, con un impatto immediato sulla riduzione delle emissioni di CO2. Si prevede che un ATR che vola su una tipica rotta regionale con 100% SAF in entrambi i motori riduca le emissioni di CO2 dell’82%.

Stefano Bortoli, ATR’s Chief Executive Officer, ha dichiarato: “In qualità di regional market leader, il nostro obiettivo è guidare il cambiamento verso la decarbonizzazione. Già emettendo il 40% in meno di CO2 rispetto ai jet regionali di dimensioni simili, i turboprop ATR sono la piattaforma ideale per offrire progressi significativi nella riduzione delle emissioni di CO2. Il raggiungimento di questo grande traguardo dimostra che siamo pienamente impegnati a rendere possibile l’uso di SAF al 100% e ad aiutare i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi per fornire collegamenti aerei ancora più sostenibili, non nel 2035 o nel 2050, ma nei prossimi anni”.

