Austrian Airlines lancia “Austrian Melangerie to go”

Da quasi un anno, “Austrian Melangerie” offre cibo e bevande regionali di alta qualità in Economy Class su tutti gli Austrian European flights. Nonostante la previsione più esatta possibile per la domanda di piatti freschi a bordo, questa non può sempre essere soddisfatta esattamente. Tutti i prodotti freschi che non vengono consumati devono essere smaltiti dopo il volo a causa delle norme igieniche. Al fine di ridurre questo spreco alimentare, Austrian Airlines sta ora lanciando un’iniziativa per zero sprechi alimentari a bordo con la “Austrian Melangerie to go” (AM2GO).

Il 2 febbraio la compagnia di bandiera lancia il progetto pilota “AM2GO” sui voli europei più lunghi verso l’Austria. Poco prima dell’atterraggio a Vienna, ai passeggeri vengono offerti prodotti freschi della gamma a bordo che non sono stati consumati fino a quel momento come “Melangerie bags” a un prezzo scontato. Con un piccolo contributo, a seconda della disponibilità, uno o due prodotti verranno distribuiti in un sacchetto di carta insieme ad un servizio di posate in legno. I passeggeri possono così gustare a casa il cibo dopo l’arrivo a Vienna o come ristoro per il proseguimento del viaggio.

L’iniziativa mira a ridurre al minimo lo spreco alimentare, senza ridurre la varietà di cibo offerta ai passeggeri. L’offerta delle “Melangerie bags” richiede che ci siano ancora prodotti freschi invenduti a bordo del rispettivo volo prima dell’atterraggio a Vienna. Il progetto pilota “AM2GO” sarà continuamente adattato e implementato su altre rotte.

I dettagli su “Austrian Melangerie”, che si basa sull’uso di alimenti regionali, stagionali, ecologici e di produzione equa, nonché il menu attuale sono disponibili su: https://www.austrian.com/at/en/austrian-melangerie.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)