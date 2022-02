Boeing: primo Upgraded Chinook Helicopter consegnato alla Spagna

Il primo remanufactured CH-47 Chinook helicopter è stato consegnato all’esercito spagnolo durante una cerimonia tenutasi presso l’headquarters of the Spanish Army Airmobile Forces in Colmenar Viejo, Madrid. Il velivolo è il primo di 17 che modernizzeranno la Spanish Chinook fleet, aggiornando il loro attuale modello CH-47D al più recente modello CH-47F.

Il CH-47F è dotato di digital automatic flight control system, common avionics architecture system, advanced cargo handling, per soddisfare le esigenze di modernizzazione dell’esercito spagnolo per una maggiore capacità operativa, garantendo al contempo l’interoperabilità con le nazioni alleate.

“Siamo lieti di celebrare questo importante traguardo con l’esercito spagnolo”, ha affermato Heather McBryan, director of Business Development for Boeing Cargo Helicopters and Future Vertical Lift programs. “Il Chinook continua a superare le aspettative dei nostri clienti e l’F-model fornirà alla Spagna un aereomobile avanzato e affidabile, dalla consegna al supporto”.

Lo sforzo di modernizzazione spagnolo coincide con le sue controparti europee in tutta la regione. I Paesi Bassi hanno recentemente ritirato il loro ultimo CH-47D Chinook a favore della F-model configuration, mentre il Regno Unito ha acquistato aeromobili aggiuntivi per aggiornare la propria flotta.

“Con oltre 950 velivoli in servizio con 20 operatori internazionali, tra cui otto nazioni NATO, il Chinook offre il giusto mix di capacità attuali e future per soddisfare le esigenze dei clienti, inclusa una global supply base per la disponibilità 24 ore su 24 delle parti, immediate international interoperability and streamlined maintenance procedures”, afferma Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)