News Brevi – 02.02.2022

AEROPORTO DI GENOVA: CHIUSURA PISTA PER LAVORI DALL’11 AL 20 MARZO – Aeroporto di Genova informa: “Dalle 23.00 LT di venerdì 11 marzo p.v. alle 6.00 LT di domenica 20 marzo la pista dell’aeroporto sarà oggetto di ristrutturazione e non sarà operativa. Pertanto in questo periodo l’aeroporto sarà chiuso al traffico. L’aerostazione resterà comunque aperta e accessibile al pubblico nella parte landside. Questo importante intervento prolungherà la vita utile della pista, prevenendone il deterioramento delle caratteristiche tecniche, e rientra nel piano di ampliamento e ammodernamento dell’aeroporto”.

IL TRAFFICO DI RYANAIR A GENNAIO 2022 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di gennaio. A gennaio Ryanair Group ha trasportato 7 milioni di passeggeri (gennaio 2021: 1,3 milioni), con un load factor del 79% (69% a gennaio 2021). A luglio Ryanair Group aveva trasportato 9,3 milioni di passeggeri con un load factor dell’80%, ad agosto 11,1 milioni di passeggeri con un load factor dell’82%, a settembre 10,6 milioni con un load factor dell’81%, a ottobre 11,3 milioni con un load factor dell’84%, a novembre 10,2 milioni con un load factor dell’86%, a dicembre 9,5 milioni con un load factor dell’81%. Ryanair ha operato oltre 46.400 voli a gennaio. Il traffico a dicembre 2021 e gennaio 2022 è stato influenzato dalle restrizioni per la variante Omicron.

AERONAUTICA MILITARE: VOLO SANITARIO D’URGENZA – Intorno alle ore 19:25 di ieri, con l’atterraggio sull’aeroporto militare di Ciampino di un C-130J della 46ª Brigata Aerea dell’Aeronautica Militare, si è concluso un trasporto sanitario urgente in favore di un bambino di un anno in imminente pericolo di vita. Il velivolo militare era decollato alle ore 17.00 circa dall’aeroporto militare di Pisa, sede della 46ª Brigata, alla volta dell’aeroporto civile di Bari. Successivamente, dopo aver imbarcato l’ambulanza con a bordo il piccolo paziente e l’equipe medica dell’Ospedale “Giovanni XXIII” di Bari, il velivolo è decollato verso Roma, per consentire l’immediato ricovero presso l’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma. La richiesta del volo salva-vita, originata dall’Ospedale “Giovanni XXIII” di Bari dove il bambino si trovava ricoverato, è stata immediatamente trasmessa dalla Prefettura del capoluogo di Regione alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea che ha avviato immediatamente tutte le procedure necessarie all’attivazione dell’equipaggio militare, in costante prontezza operativa per questo genere di interventi. In particolare, la gestione ed il coordinamento della missione è stata condotta dalla Sala operativa del Comando delle Operazioni Aerospaziali dell’Aeronautica Militare con sede a Poggio Renatico (FE). Dopo l’atterraggio a Ciampino, il piccolo paziente è stato trasferito all’Ospedale “Bambino Gesù” della capitale, mentre il velivolo ha fatto ritorno alla base stanziale di Pisa per riprendere il servizio di prontezza H24 (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EMIRATES DA’ IL BENVENUTO ALL’ARSENAL FOOTBALL CLUB NEL SUO PADIGLIONE A EXPO 2020 DUBAI – Emirates, Premier Partner e Compagnia Aerea Ufficiale di Expo 2020 Dubai, ha accolto la squadra dell’Arsenal nel suo padiglione. I giocatori di uno dei club più seguiti al mondo hanno potuto scoprire un assaggio del futuro dell’aviazione, attraverso le esperienze immersive del padiglione Emirates. I giocatori dell’Arsenal hanno potuto disegnare il loro personale velivolo, esplorare gli interni delle cabine del futuro e sperimentare i materiali aeronautici alla mostra Future Labs. Emirates presenta dieci istallazioni multisensoriali ed esperienze stimolanti per tutti i visitatori. La visita era parte del tour Expo 2020 del Club, con una sosta alla cascata che sfida la gravità, dove i giocatori hanno provato a scalare le pareti di quattro piani. La squadra dell’Arsenal è giunta a Dubai per le sessioni di allenamento in vista delle ultime settimane della stagione calcistica 2021/2022. Dubai è diventata la base preferita del club per l’allenamento invernale, con i suoi campi all’avanguardia e gli impianti sportivi aperti tutto l’anno, come il Nad Al Sheba Sports Complex, oltre a una vasta gamma di attrazioni da provare durante i momenti di pausa. La visita offre anche l’opportunità al Club di incontrare il suo partner chiave, Emirates, per promuovere la partnership e scambiare idee sulle iniziative imminenti La partnership tra Emirates e Arsenal è una delle più longeve e riconoscibili della Premier League e del mondo dello sport, con il marchio Emirates sulle maglie del Club da oltre 15 anni. Lo stadio di casa dell’Arsenal continuerà ad essere conosciuto come Emirates Stadium fino al 2028. La compagnia aerea ha anche presentato una livrea dedicata ai giocatori della squadra, presente sugli A380 che volano in tutto il mondo. Le frequenti visite effettuate dal club per gli allenamenti, così come per le amichevoli, riaffermano lo status di Dubai come centro sportivo di livello mondiale e polo per eventi sportivi professionistici.

EASYJET CELEBRA IL 20° ANNIVERSARIO DELLA SUA BASE A LONDON GATWICK – easyJet celebra il 20° anniversario della sua base all’aeroporto di Londra Gatwick. L’inizio delle operazioni di easyJet con un solo aeromobile con base a Gatwick e un equipaggio impiegato localmente è iniziato con solo una manciata di rotte: la prima è stata Barcellona il 1° febbraio 2002, a cui si sono poi aggiunte nuove rotte per Edimburgo, Zurigo, Malaga e Palma nello stesso mese. Da allora easyJet è cresciuta fino a diventare la più grande compagnia a Gatwick, che è anche la base più grande di easyJet sull’intero network. La compagnia opererà 79 aerei dall’aeroporto la prossima estate e ora serve oltre 120 rotte in Europa, Nord Africa e Medio Oriente. L’EZY813 da Londra Gatwick a Barcellona è stato il primo volo operato da un London Gatwick-based crew su un Boeing 737, partito alle 11:15 del 1° febbraio 2002 con 137 passeggeri a bordo. Da allora la compagnia aerea ha trasportato oltre 200 milioni di passeggeri da e per l’aeroporto. easyJet ora ha una flotta all-Airbus A320 Family, incluso il più efficiente neo, e ha introdotto il suo primo A321neo nella flotta nel 2018, anch’esso con base a Gatwick. easyJet ha trasportato circa 19 milioni di passeggeri da e per l’aeroporto nel 2019 e continua a crescere. La compagnia aerea ha appena aggiunto oltre 1,1 milioni di posti aggiuntivi in vendita dall’aeroporto la prossima estate, il che significa che i passeggeri hanno una scelta ancora più ampia di voli. easyJet introdurrà anche una nuova rotta la prossima estate da Gatwick. In vendita alla fine di questa settimana, Krk, l’isola più grande del mare Adriatico, situata al largo della costa della Croazia, è una destinazione nuova nella rete di easyJet. La nuova rotta sarà operativa il martedì e il sabato a partire dal 3 maggio. Ali Gayward, easyJet’s UK Country Manager, ha dichiarato: “easyJet è lieta di celebrare i 20 anni nella nostra base di Londra Gatwick, la base più grande del network. Negli ultimi due decenni ci siamo impegnati a fornire ancora più scelta ai nostri clienti che viaggiano da e per l’aeroporto, facendo crescere la nostra attività fino a diventare la più grande compagnia aerea a Gatwick. Siamo entusiasti dei nostri piani a Gatwick per la prossima estate e non vediamo l’ora di accogliere di nuovo a bordo altri clienti”. Stephanie Wear, Vice President of Airline Development, Gatwick Airport, ha dichiarato: “easyJet e Gatwick sono cresciuti insieme negli ultimi 20 anni e, da quel primo volo per Barcellona, abbiamo aiutato milioni di passeggeri ad andare in vacanza, visitare amici e parenti o fare un importante viaggio di lavoro. Gli eventi degli ultimi due anni rendono il 20° anniversario di easyJet a Gatwick di oggi ancora più toccante ed è fantastico che insieme possiamo offrire ancora una volta ai nostri passeggeri l’opportunità di godersi così tante destinazioni in tutta Europa e oltre”.

EUROWINGS LANCIA IL SITO IN LINGUA SVEDESE – Giusto in tempo per il lancio della sua nuova base a Stoccolma nel marzo 2022, Eurowings sta già accogliendo i suoi clienti svedesi: da ora i viaggiatori di lingua svedese possono prenotare voli su eurowings.com/se. Il nuovo sito web di Eurowings sottolinea il “tocco locale” della compagnia aerea a Stoccolma. Poco dopo il lancio delle prenotazioni, la più grande compagnia aerea tedesca leisure ha già venduto diverse migliaia di biglietti in Svezia, sia nella vendita di singoli posti che tramite tour operator locali. Con l’apertura di una base nel Nord Europa, Eurowings sta giocando un ruolo attivo nell’imminente riorganizzazione del traffico aereo europeo: a fine marzo 2022 Eurowings lancerà la sua nuova base nella capitale svedese e sta attualmente reclutando equipaggi locali. Stoccolma diventerà così l’undicesima base Eurowings in Europa e la quinta base fuori dal mercato interno della Germania, dopo Palma di Maiorca, Praga, Pristina e Salisburgo. Come parte di Lufthansa Group, Eurowings sta anche lavorando per migliorare ulteriormente la propria carbon footprint. Ad esempio, la compagnia aerea ha realizzato il più grande investimento in sostenibilità nella storia della compagnia, con l’imminente introduzione in flotta nel 2022 dell’Airbus A320neo: circa 1,5 miliardi di euro per 13 nuovi A320neo e A321neo. Anche le opzioni di compensazione del carbonio per i passeggeri Eurowings sono state notevolmente migliorate di recente.

DELTA RICONOSCIUTA DA FORTUNE – Delta è stata premiata da Fortune come una delle World’s Most Admired Companies per il nono anno consecutivo, arrivando al numero 18. Delta si è classificata più in alto di qualsiasi altra compagnia aerea nell’elenco. Delta ha anche ottenuto un punteggio superiore a qualsiasi altra compagnia aerea statunitense nella Fortune’s list of Most Admired Airlines, arrivando al numero 2 dietro Singapore Airlines. “Congratulazioni a tutti i 75.000 dipendenti Delta per questo eccezionale risultato”, ha affermato Ed Bastian, CEO di Delta. “Il loro duro lavoro, dedizione e capacità di affrontare le circostanze più difficili dimostrate negli ultimi due anni meritano di essere riconosciuti a livello globale. Garantire il posto più alto per una compagnia aerea nella Top 50 list quest’anno è un onore e una testimonianza del nostro impegno”.

AIR ASTANA: NUOVO OPERATIVO DA FRANCOFORTE – Air Astana annuncia il nuovo operativo estivo da e per Francoforte. A partire dal 27 marzo il volo Nur Sultan – Francoforte diventa giornaliero e si sposta nuovamente nella fascia serale. “Dal 15 gennaio 2022 tutti i passeggeri, ad eccezione dei bambini di età inferiore ai cinque anni, in arrivo in Kazakistan dall’estero devono presentare un certificato di test PCR negativo effettuato entro 72 ore dall’arrivo. Il certificato del test PCR deve essere in lingua inglese, russa o kazaka. In assenza di tale documento i passeggeri non saranno accettati a bordo”, afferma Air Astana.

ICAO CODANNA GLI ATTACCHI AD ABU DHABI – ICAO informa: “Il Governing Council of ICAO ha espresso la sua ferma condanna per i recenti attacchi terroristici nei pressi dell’aeroporto internazionale di Abu Dhabi, lunedì 17 gennaio 2022. Il Council ha espresso la sua solidarietà al popolo e al governo degli Emirati Arabi Uniti. Il Council ha inoltre deplorato gli attacchi alle civil aviation infrastructure, in flagrante violazione del diritto internazionale”.

AMERICAN AIRLINES: TRAVEL ALERT PER IL METEO INVERNALE – American Airlines informa: “Il clima invernale in alcune parti degli Stati Uniti nord-orientali e centrali e in Canada questa settimana potrebbe influire sulle operazioni di American Airlines. In preparazione, American ha emesso travel alerts per gli aeroporti di Arkansas, Colorado, Connecticut, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Maine, Massachusetts, Michigan, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Texas, Vermont e Wisconsin, nonché parti del Canada. I travel alert di American consentono ai clienti i cui piani di viaggio potrebbero essere influenzati dal maltempo di riprenotare senza costi di modifica. Se un cliente sceglie di non volare da/per un aeroporto coperto dal travel alert, American rinuncerà alle spese di modifica per i viaggi futuri. I clienti sono inoltre incoraggiati a controllare lo stato del proprio volo su aa.com. Se un volo American è stato cancellato o è stato eccessivamente ritardato, i clienti possono cancellare il loro itinerario e richiedere un rimborso visitando il sito Web di American. I clienti che hanno prenotato tramite un agente di viaggio devono contattare direttamente la propria agenzia di viaggio”.

DELTA SEMPRE PIU’ AL SERVIZIO DELLO SPORT – Delta aggiungerà nove voli e oltre 1.500 posti aggiuntivi per i football fans tra l’11 e il 14 febbraio. Con l’ultimo incontro della stagione NFL 2021-2022 fissato per domenica 13 febbraio, tra i Cincinnati Bengals e i Los Angeles Rams, Delta ha aggiunto voli tra le due città per i fan che viaggiano da e per la City of Angels. Oltre al servizio esistente tra le due città, la compagnia aerea aggiungerà nove voli in totale prima e dopo l’evento. Gran parte della flotta della compagnia aerea è dotata di TV satellitare in diretta, per vedere l’evento anche in volo. Oltre a collegare gli appassionati, la compagnia aerea trasporterà i Bengals a Los Angeles. Delta è diventata di recente la compagnia aerea ufficiale del Team USA e gestirà i viaggi degli olimpionici e paralimpici statunitensi a Pechino 2022, Parigi 2024, Milano Cortina 2026 e LA28.

EUROWINGS: KAI DUVE NUOVO BOARD MEMBER HR, FINANCE & IT – Kai Duve, precedentemente Head of Cabin Crews Frankfurt at Lufthansa, inizia come Board Member HR, Finance & IT at Eurowings a partire dal 1° febbraio 2022 e d’ora in poi sarà responsabile per human resources, finance, IT, strategy and procurement. In qualità di membro di un management team di tre persone guidato dal CEO Jens Bischof, Duve succede a Frank Bauer che, dopo tre anni nell’Eurowings Executive Board, si trasferisce nella divisione finanziaria di Lufthansa Group. “Kai è una scelta eccellente per Eurowings, sia professionalmente che personalmente. Arricchirà il management con la sua vasta competenza ed esperienza internazionale. Ecco perché sono convinto che Kai sia esattamente la persona giusta con cui possiamo continuare sulla strada che abbiamo scelto in Eurowings: diventare una compagnia aerea di valore, forte e popolare per l’Europa”, afferma Jens Bischof, CEO di Eurowings. Frank Bauer passerà alla Lufthansa Group’s Finance divsion con effetto dal 1° febbraio 2022. In futuro, sarà head Corporate Controlling of the Lufthansa Group come Executive Vice President, dove sarà responsabile, tra l’altro, di efficiency improvements and performance management in tutto il Gruppo. “Frank Bauer ha lavorato con i team per dare forma alla svolta finanziaria di Eurowings e ha costantemente portato avanti la sua attuazione. Questo ci ha permesso di migliorare significativamente la competitività”, afferma Jens Bischof. Kai Duve (53) ha avuto la responsabilità di gestione di 15.000 flight attendants and pursers presso Lufthansa a Francoforte e nelle basi estere di Bangkok e Nuova Delhi dal 2016.

AMERICAN AIRLINES CELEBRA IL BLACK HISTORY MONTH – American Airlines riconosce il Black History Month come un’opportunità per celebrare il contributo che i neri americani hanno dato alla storia e alla cultura degli Stati Uniti. La compagnia aerea ospita numerosi eventi e iniziative in volo, a terra e nelle comunità per celebrare il Black History Month. “American capisce che 28 giorni non sono sufficienti per celebrare i successi dei neri americani. La compagnia aerea è orgogliosa di prendersi questo tempo per riflettere sui progressi compiuti da American per servire meglio i Black team members e i clienti durante tutto l’anno. Nel 2022, i clienti sperimenteranno una maggiore rappresentanza durante il loro viaggio. I prodotti e i servizi di American come Flagship Lounges, inflight dining and entertainment offering mireranno a connettersi meglio con i Black travelers”.