British Airways espande il suo short-haul network con Norimberga

British Airways ha annunciato che introdurrà una nuova destinazione nel suo Heathrow short-haul network, Norimberga, Germania.

I voli per questa città europea opereranno inizialmente quattro volte a settimana dal 27 marzo. L’orario aumenterà quindi a sei voli settimanali a partire dal 1 maggio 2022 e quattro volte a settimana durante i mesi invernali. La compagnia aerea dispone gli orari dei winter flights in modo conveniente, in modo che i clienti possano connettersi da e verso altre destinazioni attraverso la rete di rotte di British Airways, compresi i servizi per gli Stati Uniti.

Norimberga è la seconda città più grande della Baviera dopo Monaco ed è famosa per i suoi monumenti culturali che attirano visitatori tutto l’anno.

Neil Chernoff, British Airways’ Director of Networks and Alliances, ha dichiarato: “Dopo oltre 20 mesi di restrizioni di viaggio, sappiamo che i nostri clienti sono alla ricerca di posti nuovi ed eccitanti da visitare, quindi l’aggiunta di questa rotta alla nostra rete a corto raggio prima della stagione estiva è perfettamente in tempo per chiunque desideri pianificare i propri viaggi per l’anno a venire. Norimberga offre qualcosa per tutti, dalle visite turistiche sotto il sole all’esplorazione dei mercatini di Natale, quindi speriamo che i nostri clienti traggano pieno vantaggio da questa nuova destinazione per la nostra rete”.

I clienti che viaggiano nella cabina Euro Traveller (economy) della compagnia aerea possono preacquistare articoli dallo Speedbird Café, prima del viaggio, oppure possono ordinare snack e bevande aggiuntivi a bordo del volo direttamente al proprio posto utilizzando il proprio dispositivo mobile. I clienti della compagnia aerea che viaggiano in Club Europe (classe business) hanno accesso al check-in prioritario, alle lounge e ai pasti gratuiti in stile ristorante, inclusi i piatti dei menu “Best of British” della compagnia aerea.

Il mese scorso, British Airways CityFlyer ha anche annunciato nuove rotte a corto raggio da London City a Lussemburgo, Barcellona, Guernsey, Jersey, Milano e Salonicco, operanti da marzo 2022. La compagnia aerea ha anche rilanciato nuovi gateway per gli Stati Uniti, attraverso l’Atlantic Joint Business, come da Londra a Portland e da Barcellona a Los Angeles, nonché l’aggiunta delle isole di São Miguel e Terceira al British Airways’ Heathrow short-haul network che verrà lanciato questa estate.

