Austrian Airlines presenta la nuova app

Un design più fresco, informazioni complete e facile da usare: la nuova Austrian app, disponibile per Android (dalla versione 5) e iOS (dalla versione 13), offre nuove e utili funzionalità lungo l’intera catena di viaggio.

“L’Austrian app è stata sviluppata insieme ai clienti. Oltre al design elegante e ottimizzato, i passeggeri beneficiano di molte nuove funzioni con un valore aggiunto. Dopo aver scaricato o aggiornato l’app già installata, i clienti hanno al loro fianco un compagno di viaggio digitale, dalla prenotazione, al check-in, fino all’atterraggio”, afferma Austrian Airlines.

“Aggiungendo nuove funzionalità, vogliamo ottimizzare i nostri punti di contatto digitali e rendere il più semplice e piacevole possibile per i clienti l’utilizzo dei nostri servizi per un volo rilassato a 360 gradi”, afferma Michael Trestl, CCO di Austrian Airlines.

Dalla scorsa estate, l’intera rete di collegamenti di Lufthansa Group può essere prenotata sul sito web austrian.com attraverso una nuova piattaforma di prenotazione. L’intera gamma di voli offerti da Austrian Airlines, Bruxelles, Eurowings, Eurowings Discover, Lufthansa e SWISS può ora essere prenotata in modo semplice e conveniente anche tramite l’Austrian app. Ciò vale anche per servizi aggiuntivi come la prenotazione del bagaglio o la prenotazione del posto.

“La nuova app non solo fornisce una panoramica della prenotazione, ma accompagna anche i passeggeri lungo l’intera catena di viaggio e li informa in modo proattivo sui fatti rilevanti di cui hanno bisogno al momento del volo. Ad esempio, i passeggeri vengono informati delle modifiche all’orario dei voli tramite notifiche push e ottengono informazioni in tempo reale come lo stato dei loro bagagli dalla consegna al ritiro, oppure hanno accesso all’offerta Austrian Melangerie e agli eJournal.

L’app sarà continuamente sviluppata e migliorata con nuove funzionalità, come il controllo digitale dei documenti o la possibilità di riscattare i flight value vouchers.

Coloro che sono già registrati su austrian.com possono accedere con questo profilo nella nuova app. I clienti Miles & More possono anche accedere all’app con il loro profilo Miles & More. Questo trasferirà automaticamente tutte le prenotazioni effettuate tramite fornitori di terze parti, come le agenzie di viaggio, all’Austrian app”, conclude Austrian Airlines.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)