Wizz Air lancia una nuova campagna di sostenibilità a premi per i clienti che noleggiano auto

Wizz Air ha annunciato una nuova modalità di ricompensa per il noleggio auto con Green Motion attraverso la partnership con Rentalcars.com, una delle più importanti piattaforme di noleggio auto online.

Come parte del continuo impegno della compagnia aerea verso la sostenibilità, i viaggiatori riceveranno fino al 10% di cashback quando decideranno di noleggiare un veicolo elettrico o ibrido utilizzando Green Motion, leader di mercato tra i fornitori di auto a basse emissioni di carbonio.

“Oltre all’accesso a opzioni di noleggio auto convenienti e su misura del cliente, attraverso la partnership con Rentalcars.com, Wizz Air premierà con un cashback extra tutti i clienti che sceglieranno l’opzione di noleggio auto più sostenibile.

Green Motion ha ricevuto un riconoscimento per il suo impegno nel fornire un noleggio auto a basse emissioni, vincendo il premio “Green Fleet of the year” per otto anni di fila.

Attraverso la partnership con Rentalcars.com, i clienti Wizz Air, che già beneficiano di un credito del 5% sul prezzo di noleggio dell’auto, adesso riceveranno un ulteriore cashback del 10% quando sceglieranno uno dei veicoli Green Motion, disponibili in 54 paesi, compresi 38 aeroporti in cui opera anche Wizz Air”, afferma Wizz Air.

Johan Eidhagen, Chief People & ESG Officer di Wizz Air, ha affermato: “Noi di Wizz Air ci impegniamo per ridurre costantemente la nostra impronta ambientale attraverso una vasta gamma di iniziative nel campo della sostenibilità. Questo, insieme al nostro impegno per ottimizzare l’esperienza di viaggio dei clienti, è il motivo per cui siamo lieti di lanciare questa nuova modalità di ricompensa attraverso il nostro partner Rentalcars.com, che permetterà ai nostri clienti di noleggiare facilmente, attraverso il nostro network, auto a un prezzo scontato, facendo al contempo la scelta più ecologica possibile con Green Motion. Siamo orgogliosi di avere già la più bassa impronta di carbonio – di soli 57,2 grammi per passeggero chilometro – nell’industria dell’aviazione europea, e questa partnership non fa che migliorare la nostra posizione di leader nella sostenibilità”.

Matthias Schmid, Vice Presidente & Managing Director di Rentalcars.com, ha commentato: “Siamo entusiasti di essere partner di Wizz Air nell’offrire ai viaggiatori l’accesso a opzioni di noleggio auto ecologiche in collaborazione con Green Motion; non solo i loro clienti potranno fare la loro parte per l’ambiente, ma potranno anche risparmiare. Lavoriamo con Wizz Air da più di sette anni, sono un nostro prezioso partner e questa nuova iniziativa ci entusiasma particolarmente”.

Richard Lowden, Fondatore & CEO di Green Motion, ha detto: “Sono lieto che Green Motion sia stata scelta da Rentalcars.com e Wizz Air per promuovere e fornire opzioni di viaggio più sostenibili, dal volo al noleggio auto. Green Motion offre una delle più vaste scelte di veicoli ecologici all’interno del nostro settore, tra cui ibridi, ibridi plug-in e full-electric, che sono disponibili per il noleggio presso le sedi Green Motion in molte delle destinazioni servite da Wizz Air. Il network Green Motion non vede l’ora di lavorare a stretto contatto con Wizz Air e Rentalcars.com per offrire questo fantastico vantaggio che premia i nostri clienti per essersi uniti a noi nel nostro viaggio nel rendere il noleggio auto più verde, viaggio dopo viaggio”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)