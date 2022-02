LATAM è la compagnia aerea più sostenibile d’America e la quarta a livello mondiale

LATAM Airlines Group è stato riconosciuto come il gruppo di compagnie aeree più sostenibile delle Americhe, dell’Europa e dell’Oceania e quarto a livello globale, nell’edizione 2022 dell’Annuario di Sostenibilità di Standard & Poor (S&P).

51 aziende del settore sono state valutate attraverso criteri che hanno misurato le migliori pratiche ambientali, sociali e di corporate governance. Quest’anno, LATAM è stata nominata nella categoria Bronzo per l’eccezionale gestione del bilancio ambientale e sociale, la strategia climatica, la sicurezza dei passeggeri, le pratiche di lavoro, la cittadinanza aziendale e la filantropia, per citarne alcune.

“Siamo orgogliosi che un’azienda latino-americana abbia ricevuto un riconoscimento da un’organizzazione così importante come S&P, e in una categoria così rilevante e attuale. Abbiamo molti progetti e aspirazioni come gruppo e abbiamo impostato degli obiettivi ambiziosi per i prossimi mesi. Speriamo di annunciare nuove iniziative che ci consentiranno di continuare a proteggere gli ecosistemi tipici del Sud America, di migrare verso un modello “zero rifiuti”, e di aumentare le nostre connessioni a beneficio delle comunità regionali”, ha affermato Roberto Alvo, CEO di LATAM Airlines Group.

“Ci congratuliamo con LATAM Airlines Group per il suo Bronze Award nel The Sustainability Yearbook 2022, che raggruppa le aziende più performanti del settore in termini di criteri ESG (Environmental, Social, Governance) finanziariamente rilevanti. Con oltre 7.000 aziende valutate, l’inclusione nell’annuario è una vera dichiarazione di eccellenza della sostenibilità aziendale”, ha affermato Manjit Jus, Managing Director, Global Head di ESG Research, S&P Global.

Va inoltre ricordato che il gruppo ha lanciato la sua strategia di sostenibilità lo scorso anno, evidenziando il suo impegno nella protezione degli ecosistemi tipici del Sud America, nella migrazione verso un modello zero emissioni e mettendo a disposizione le sue capacità di connessione a beneficio delle comunità della regione.

Le linee d’azione della strategia sono state progettate in collaborazione con esperti e con organizzazioni ambientaliste e cercano di rendere il gruppo carbon neutral entro il 2050.

