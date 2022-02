GE Aviation collaborerà con Boeing nell’hybrid electric flight test demonstration program

GE Aviation ha scelto Boeing per supportare i flight tests del suo hybrid electric propulsion system, utilizzando un velivolo Saab 340B modificato e motori turboelica CT7-9B.

Boeing e la sua controllata Aurora Flight Sciences forniranno a GE Aviation airplane modification, system integration and flight-testing services. Questo lavoro include nacelle manufacturing, flight deck interface design and software, aircraft-level performance analysis, systems integration.

In precedenza, NASA e GE Aviation hanno annunciato il lancio di una nuova partnership di ricerca per maturare un megawatt (MW) class hybrid electric propulsion system (leggi anche qui), dimostrando la flight readiness per single-aisle aircraft. I piani sono di condurre test a terra e in volo a metà degli anni ’20. Il programma, parte del progetto Electrified Powertrain Flight Demonstration (EPFD) della NASA, è uno sforzo totale di 260 milioni di dollari, inclusi gli investimenti di NASA, GE Aviation, Boeing e altri partner in cinque anni.

“Siamo entusiasti dell’opportunità di collaborare con Boeing per far progredire gli hybrid electric and electric propulsion systems”, afferma Mohamed Ali, vice president and general manager of engineering for GE Aviation. “Il progetto Electrified Powertrain Flight Demonstration della NASA è un’opportunità per GE Aviation e Boeing, leader mondiali nelle tecnologie aeronautiche, di dimostrare che la hybrid electric propulsion è reale e possibile per il futuro del volo commerciale, per ridurre le emissioni di carbonio”.

“Siamo ispirati a unirci a GE Aviation per dimostrare la fattibilità della hybrid-electric propulsion technology”, ha affermato Naveed Hussain, Boeing chief technology officer and vice president and general manager of Boeing Research & Technology. “Siamo lieti di contribuire con la nostra vasta ricerca e test di hybrid electric propulsion systems, inclusa una partnership di sviluppo di lunga data con la NASA, per un progetto che sarà senza dubbio una pietra miliare importante sulla strada per viaggi aerei più sostenibili”.

Il lavoro di ingegneria e test dei sistemi si svolgerà presso la sede di Aurora a Manassas, Virginia, con la produzione della nacelle che avrà luogo nelle sue strutture in Mississippi e West Virginia.

“Siamo orgogliosi di contribuire con l’esperienza di Aurora nei componenti degli aeromobili, nell’ingegneria dei sistemi e nei test a questo importante progetto”, ha affermato Per Beith, presidente e CEO di Aurora Flight Sciences. “Lavorando con GE Aviation, avremo un impatto significativo sul progresso della propulsione elettrificata per il trasporto aereo commerciale”.

GE Aviation sta maturando componenti di high-power hybrid electric systems da oltre un decennio, inclusi motori, generatori, convertitori di potenza e power management systems. Le tecnologie di elettrificazione che GE Aviation sta avanzando sono altamente compatibili con Sustainable Aviation Fuel e idrogeno, così come con architetture dei motori avanzate come open fan e new compact engine core designs.

Le hybrid electric propulsion technologies permettono di risparmiare carburante e ottimizzare le performance del motore, aiutando l’industria aeronautica a raggiungere l’impegno di zero emissioni nette di CO2 dal volo entro il 2050.

(Ufficio Stampa GE Aviation)