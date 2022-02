News Brevi – 04.02.2022

IL MILAN VISITA IL PADIGLIONE EMIRATES A EXPO DUBAI 2020– Emirates, Premier Partner and Official Airline of Expo 2020 Dubai, ha accolto nel suo Padiglione una delegazione dell’AC Milan. La delegazione del Milan era guidata da Ivan Gazidis, Chief Executive Officer of AC Milan, e comprendeva anche alcuni alti dirigenti del club. Il gruppo ha avuto la possibilità di sperimentare e interagire con le installazioni futuristiche presso l’Emirates Pavilion e ha potuto intraprendere il proprio viaggio aereo personalizzato. Emirates presenta 10 esperienze coinvolgenti e lungimiranti che mettono in evidenza il meglio che deve ancora venire nel settore dell’aviazione, mostrando quanto sia importante la mobilità per il mondo oggi e in futuro. Ivan Gazidis, CEO di AC Milan, ha dichiarato: “Siamo stati davvero felici di aver avuto l’opportunità di visitare il fantastico padiglione Emirates a Expo 2020 Dubai, che è l’incarnazione di ciò che è questo marchio: eccellenza, innovazione e nuove tendenze. Essere qui a Dubai con Emirates, dopo 15 anni dalla nostra partnership, è una testimonianza del rapporto positivo e fruttuoso tra i due marchi, che si è evoluto e si è rafforzato nel corso degli anni, grazie ai nostri valori condivisi e a una missione comune”. Nel corso della giornata l’AC Milan CEO ha partecipato a una tavola rotonda sul futuro del calcio, il suo ruolo nella società, e sull’importanza di una nuova generazione di stadi, contribuendo a portare la prospettiva del club su come le infrastrutture sostenibili possono avere un impatto positivo. La discussione si è basata su casi di studio, per approfondire il motivo per cui un nuovo stadio nella città del club, Milano, sarà una risorsa fondamentale per il futuro del Milan. La delegazione ha anche visitato i padiglioni degli Emirati Arabi Uniti e dell’Italia durante il tour di Expo 2020 Dubai. La sponsorizzazione dell’AC Milan da parte di Emirates proseguirà fino alla stagione 2022/2023, sulla base del rapporto di lunga data e di successo tra i rossoneri e la compagnia aerea, che dura da oltre 15 anni.

DELTA: CANCELLAZIONI PER IL METEO INVERNALE – Delta prevede di cancellare circa 300 mainline and Delta Connection flights venerdì a causa del clima invernale che colpisce quasi 70 città, compresi i suoi hub a New York City e Boston. “Il personale Delta è pronto ad aiutare i clienti a raggiungere in sicurezza le loro destinazioni il più rapidamente possibile attraverso le sfide presentate dalle condizioni meteorologiche. I clienti sono incoraggiati a controllare lo stato del proprio volo su Delta.com o sull’app mobile Fly Delta. I clienti possono anche ricevere gli aggiornamenti inviati direttamente sul proprio dispositivo mobile o tramite e-mail”.

ACCADEMIA AERONAUTICA: VISITA DEL COMANDANTE DELL’ALLIED JOINT FORCE COMMAND NATO – Lo scorso 31 gennaio, presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, l’Ammiraglio Robert P. Burke, Comandante dell’Allied Joint Force Command NATO, ha tenuto una conferenza per tutti i frequentatori dell’Istituto di Formazione AM sul ruolo del Joint Force Command nell’Alleanza Atlantica. L’autorità è stata ricevuta dal Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio e dal Comandante dell’Accademia Aeronautica, Generale di Brigata Aerea Paolo Tarantino. Dopo la firma dell’Albo d’Onore, l’Ammiraglio Burke ha tenuto un intervento per illustrare ai frequentatori l’organizzazione generale della NATO, nell’ambito del quale ha introdotto nel dettaglio i Paesi membri, le partnership e l’organigramma di comando, rimarcando in particolare i due concetti alla base dell’Alleanza: la difesa collettiva e la condivisione delle responsabilità. La conferenza si è conclusa con un focus sui compiti del Joint Force Command Naples, con un’enfasi particolare sull’importanza di adattare il ruolo della NATO alle sfide future che la attendono, tra le quali il passaggio dal concetto di interoperability a quello d’interchangeability. In questo ambito, l’Ammiraglio ha anche fatto riferimento al ruolo chiave dell’Italia che, tra i Paesi membri, fornisce uno dei contributi più sostanziosi e fattivi all’interno dell’Alleanza Atlantica (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

GE AVIATION RILANCIA IL GCAASF – GE ha annunciato il riavvio del Greater Cincinnati African American Scholarship Fund (GCAASF) per gli studenti delle scuole superiori nella Greater Cincinnati area. Per l’anno accademico 2022-23 verranno assegnate fino a otto borse di studio che vanno da $2.000 a $10.000. Nel 2021 un team di dipendenti GE si è riunito per rilanciare il programma, per fornire opportunità di borse di studio e promuovere opportunità di sviluppo professionale per diversi studenti nell’area.

NORWEGIAN: TRAFFICO IN AUMENTO A GENNAIO – I dati sul traffico di gennaio mostrano che quasi 640.000 passeggeri hanno volato con Norwegian durante il mese. Ciò rappresenta un aumento significativo rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. “Tradizionalmente gennaio è un periodo più tranquillo per la domanda di passeggeri, tuttavia, i dati sono stati influenzati anche dalla rapida diffusione del virus omicron e dalle misure e restrizioni associate”, afferma la compagnia. “Sappiamo che c’è una domanda repressa per viaggiare, gli ultimi annunci internazionali riguardanti la rimozione delle restrizioni hanno avuto un effetto positivo sul modo in cui i clienti pianificano e prenotano i loro viaggi per la primavera e l’estate. Norwegian è pronta ad adattare la capacità a questa crescente domanda futura e non vediamo l’ora di accogliere a bordo i nostri fedeli clienti”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. Norwegian ha trasportato 637.376 passeggeri a gennaio, rispetto ai 74.224 di gennaio 2021. Il load factor è stato del 70%. A gennaio Norwegian aveva una media di 45 aeromobili operativi e il 99,2% degli scheduled flights sono stati operati. La puntualità è stata dell’85,9%.

LUFTHANSA TECHNIK NOMINA IL NUOVO CHAIRMAN OF THE EXECUTIVE BOARD – Il Chairman of the Executive Board of Lufthansa Technik, Dr. Johannes Bussmann (53), lascerà Lufthansa Group su sua richiesta entro la fine dell’anno. Dopo più di sette anni nel suo ruolo attuale e 10 anni nell’Executive Board, cederà la guida dell’azienda al COO Soeren Stark (55). Stark è membro dell’Executive Board di Lufthansa Technik dal 2019. In precedenza ha ricoperto numerose altre funzioni esecutive presso Lufthansa Cargo e Lufthansa Technik. Previa approvazione del Supervisory Board, assumerà il nuovo incarico il 1° luglio 2022. Johannes Bussmann ha assunto la guida del principale fornitore mondiale di servizi tecnici nel settore dell’aviazione nel 2015, dopo aver supervisionato le risorse umane nell’Executive Board per tre anni. Dopo aver lasciato Lufthansa Technik, diventerà CEO di un’importante azienda tecnologica tedesca. Johannes Bussmann ha dichiarato: “Ripenso con grande gratitudine ai miei anni come Chairman of the Executive Board e ai miei 23 anni di carriera in Lufthansa Technik. Abbiamo ottenuto grandi risultati in questo periodo”. Il chairman of Lufthansa Technik’s Supervisory Board, Dr. Detlef Kayser, ha dichiarato: “Vorrei ringraziare Johannes Bussmann per il suo eccezionale lavoro presso Lufthansa Technik. Lui e il suo team hanno guidato l’azienda in sicurezza durante la crisi”. Il suo successore nominato, Soeren Stark, è entrato a far parte del Lufthansa Technik Executive Board come Chief Operations Officer nel gennaio 2019. Commentando la nomina, Detlef Kayser ha dichiarato: “Soeren Stark si è distinto in varie posizioni nel nostro Gruppo e ha ottenuto molto. Con il suo alto livello di competenza, esperienza e leadership, guiderà con successo Lufthansa Technik nel futuro”.

LEONARDO CELEBRA IL CYBER GAME AWARD A EXPO 2020 DUBAI – Leonardo ha celebrato il Cyber Game Award sul palco del Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai, promuovendo il dibattito sull’importanza dell’approccio sistemico e della formazione per affrontare le sfide della cyber security. Il Cyber Game è stata una vera esercitazione pratica che ha coinvolto professionisti della cyber security di infrastrutture strategiche italiane ed emiratine, le università e rappresentanti del mondo della ricerca dei due Paesi. “La trasformazione digitale sta generando nuove minacce cyber che diventano sempre più pervasive e onnipresenti, prendendo di mira sia gli individui che le organizzazioni in tutto il mondo. Per prevenire, mitigare e rispondere rapidamente a queste minacce sono fondamentali personale qualificato e cooperazione internazionale ed è per questo che accolgo con favore l’iniziativa di oggi”, ha affermato il Prof. Roberto Baldoni, Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. “Il Cyber Game di Leonardo, a cui hanno preso parte partner illustri provenienti dagli Emirati Arabi Uniti e dall’Italia, è esattamente al centro di questo processo. Anche il coinvolgimento degli studenti è fondamentale per formare una nuova generazione di persone in grado di far fronte alle minacce che abbiamo di fronte”. “Tecnologie e procedure all’avanguardia, sebbene necessarie, non sono sufficienti a garantire la cyber security”, ha commentato Tommaso Profeta, Managing Director della Divisione Cyber Security di Leonardo. “L’elemento umano è fondamentale e la formazione continua di tutti gli attori coinvolti nella sicurezza nazionale è essenziale per riconoscere e affrontare i rischi. Per questo Leonardo ha sviluppato piattaforme dedicate per formare gli operatori della sicurezza e testare le infrastrutture digitali”. Tommaso Profeta ha poi aggiunto: “Leonardo inaugurerà a breve la sua Cyber & Security Academy, un centro di alta formazione sui temi della sicurezza che sfrutterà la capacità distintiva dell’azienda di operare nei principali domini critici in ambito civile e militare”. Al centro dell’evento l’esperienza di un Cyber Game, organizzato e gestito da Leonardo, l’azienda italiana partner di riferimento di istituzioni e aziende per la sicurezza degli ecosistemi digitali e la resilienza degli asset strategici. Utilizzando la piattaforma Cyber Range di Leonardo, che ha riprodotto virtualmente una rete informatica di un’infrastruttura industriale, operatori della cyber security e studenti si sono messi alla prova cercando di difendersi da un attacco cyber simulato. Le tecnologie di Leonardo – che ha una filiale ad Abu Dhabi – contribuiscono alla sicurezza degli Emirati Arabi Uniti da oltre cinquant’anni. Tra queste si contano più di 100 elicotteri, velivoli da addestramento, sistemi navali, soluzioni per le comunicazioni sicure, e tecnologie spaziali.