IATA chiede l’eliminazione degli US Pre-Departure Testing per i viaggiatori completamente vaccinati

L’International Air Transport Association (IATA), in collaborazione con Airlines for America (A4A) e 28 gruppi di stakeholder dell’aviazione, dei viaggi e del turismo statunitensi e internazionali, ha esortato il governo degli Stati Uniti a rimuovere il pre-departure testing requirement per i viaggiatori aerei completamente vaccinati che volano negli Stati Uniti.

“L’esperienza di Omicron ha chiarito che le restrizioni di viaggio hanno un impatto minimo o nullo in termini di prevenzione della sua diffusione. Inoltre, poiché Omicron è già ampiamente presente negli Stati Uniti, i viaggiatori completamente vaccinati non comportano rischi aggiuntivi per la popolazione locale. I viaggiatori internazionali non dovrebbero essere soggetti a requisiti di screening aggiuntivi rispetto a quelli applicati ai viaggi nazionali. Infatti, in questa fase della pandemia, i viaggi dovrebbero essere gestiti allo stesso modo dell’accesso a centri commerciali, ristoranti o uffici”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“Le organizzazioni hanno anche notato che l’UE ha raccomandato ai suoi Stati membri di rimuovere le restrizioni di viaggio COVID-19 per i viaggi all’interno dell’UE e il Regno Unito ha annunciato la rimozione dei test pre-partenza COVID-19 per i viaggiatori aerei vaccinati per l’ingresso nel paese. Ricerche recenti di Oxera ed Edge Health in Italia, Finlandia e Regno Unito supportano tutte la conclusione che le misure di viaggio fanno poco per controllare la diffusione del COVID-19 quando è già ampiamente presente nella popolazione locale (leggi anche qui). Gli studi hanno rilevato che, se attuate in una fase molto precoce, le restrizioni di viaggio possono nel migliore dei casi ritardare il picco di una nuova ondata di alcuni giorni e ridurre marginalmente il numero di casi. Inoltre, il più recente sondaggio IATA sui viaggiatori aerei ha mostrato che il 62% degli intervistati sostiene la rimozione di un requisito di test per coloro che sono completamente vaccinati”, afferma IATA.

“La rimozione dell’obbligo di test pre-partenza per i viaggiatori completamente vaccinati sosterrà notevolmente il recupero dei viaggi e dell’aviazione negli Stati Uniti e nel mondo senza aumentare la diffusione del COVID-19 e delle sue varianti nella popolazione statunitense. Non serve chiudere la porta della stalla dopo che il cavallo è scappato”, ha detto Walsh.

(Ufficio Stampa IATA)