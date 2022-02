Longview Aviation Capital annuncia il consolidamento delle società sotto De Havilland Aircraft of Canada Limited

Longview Aviation Capital ha annunciato che De Havilland Aircraft of Canada Limited diventerà il brand operativo per le società che attualmente operano come Longview Aviation, Viking Air, Pacific Sky Training e De Havilland Canada, che insieme attualmente supportano oltre 1.000 posti di lavoro nel settore aerospaziale in tutto il Canada.

“La nostra acquisizione del programma De Havilland Dash-8 da Bombardier nel 2019 ha unito l’intera linea di prodotti De Havilland per la prima volta dopo decenni e siamo orgogliosi di consolidare le nostre risorse aeronautiche sotto l’iconico stendardo De Havilland”, ha affermato Sherry Brydson, Longview Aviation Capital owner. “Il nome De Havilland è rinomato a livello mondiale, grazie alla produzione canadese di alta qualità e siamo entusiasti delle opportunità che ci attendono come marchio unico”.

“De Havilland Aircraft of Canada produce aeromobili dal 1928 ed è nota per la produzione di aeromobili di alta qualità e di lunga durata in grado di operare nei climi più difficili del mondo. Con un’attuale flotta di oltre 3.000 aeromobili in servizio in tutto il mondo, dagli iconici Chipmunk, Beaver e Twin Otter fino alla serie Dash 8, gli aerei De Havilland Canada sono responsabili del trasporto di persone e merci a destinazione ogni giorno, in modo sicuro e affidabile.

Nelle prossime settimane, De Havilland Canada inizierà a integrare le persone e le operazioni di Viking Air, Pacific Sky Training e i Longview-named business sotto il brand De Havilland Aircraft of Canada Limited, al fine di offrire servizi e prodotti migliori ai nostri clienti”, afferma De Havilland Canada.

Oltre ad annunciare la nuova struttura organizzativa, De Havilland Canada ha anche nominato Brian Chafe come Chief Executive Officer.

“Sono molto lieta di annunciare la nomina di Brian Chafe come Chief Executive Officer di De Havilland Canada”, ha affermato Brydson. “La profonda esperienza di Brian come leader incentrato sul cliente sarà inestimabile”.

Chafe è un dirigente esperto nel settore aerospaziale canadese, recentemente come Chief Executive Officer di PAL Group, una società aerospaziale globale diversificata attiva in una vasta gamma di settori.

“È un privilegio guidare De Havilland Aircraft of Canada nel suo secondo secolo”, ha affermato Chafe. “I prodotti di De Havilland Canada non hanno rivali nel regional and utility turboprop segment del settore e questo è il prodotto del suo talentuoso team di professionisti dell’aviazione. Questa base è il motivo per cui sono così ottimista sulla nostra capacità di guidare la crescita del settore aerospaziale in Canada, mentre l’economia mondiale si riprende dai danni causati dalla pandemia COVID-19″.

(Ufficio Stampa De Havilland Aircraft of Canada – Photo Credits: De Havilland Aircraft of Canada)