ICAO: il Toulouse Aviation Summit promuove la decarbonizzazione dell’air transport sector entro il 2050

Il Toulouse Aviation Summit, svoltosi questa settimana sotto l’egida della presidenza francese dell’Unione europea, si è concluso con una nuova dichiarazione che invita tutti i paesi ad adottare misure per realizzare un settore aeronautico decarbonizzato entro il 2050 (leggi anche qui e qui).

La Dichiarazione è stata firmata da 42 Stati, inclusi i 27 paesi membri dell’Unione Europea, oltre a Canada, Stati Uniti, Regno Unito, Marocco e Georgia. È stata adottata anche da 146 gruppi di stakeholder del settore che hanno preso parte all’evento, comprese le cinque principali European aviation associations rappresentate attraverso Destination 2050.

I firmatari della Dichiarazione hanno invitato tutte le parti interessate pubbliche e private a lavorare insieme in preparazione della 41a Assemblea dell’ICAO entro la fine dell’anno, in cui i paesi dovrebbero adottare un nuovo obiettivo globale a lungo termine applicabile alla international flight emissions reduction/elimination.

L’ICAO è stata rappresentata all’evento dall’ICAO Council President, Salvatore Sciacchitano, che ha accolto con favore l’evento e i suoi obiettivi come “una testimonianza del forte impegno a continuare a lavorare sulla base della Dichiarazione adottata dai Ministri al termine della ICAO High Level Conference on COVID-19”.

Il Councuil President ha inoltre sottolineato che i governi e l’industria aeronautica hanno preso di recente decisioni ambiziose e hanno intrapreso azioni concrete per la decarbonizzazione dell’aviazione internazionale, nonostante la pandemia in corso e i suoi impatti, evidenziando il recente lancio dell’International Aviation Climate Ambition Coalition durante l’evento UNFCCC COP26 a Glasgow.

“La cooperazione è fondamentale per il nostro progresso in quest’area”, ha sottolineato Sciacchitano. “Come abbiamo visto durante l’evento di oggi, la pandemia ci ha dato l’opportunità di intraprendere un percorso più sostenibile. A tale proposito, elogio tutti i partecipanti per il loro forte impegno a rendere più ecologico il settore dell’aviazione”.

L’ICAO Council President ha anche sottolineato che l’attenzione su un obiettivo globale a lungo termine “non deve ridurre i nostri sforzi per perseguire l’obiettivo di un medium-term carbon neutral goal”, sottolineando il paniere di misure ICAO perseguite dagli Stati e la particolare importanza dei Sustainable Alternative Fuels (SAF).

(Ufficio Stampa ICAO)