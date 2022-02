News Brevi – 05.02.2022

ITA AIRWAYS INIZIA BENE IL 2022 IN TERMINI DI PUNTUALITA’ – ITA Airways informa: “Con il 96,1%, dei voli atterrati in orario, e il 99,6% registrato nella regolarità dell’intero operativo, nello scorso mese di gennaio ITA Airways è risultata la prima compagnia aerea in Europa per puntualità e la prima a livello mondiale in termini di regolarità. A certificarlo sono i dati di FlightStats, autorevole società indipendente USA che ogni mese stila la classifica di tutte le compagnie aeree per questi indicatori. ITA Airways, partita lo scorso 15 ottobre 2021, in meno di 100 giorni dalla sua nascita si è immediatamente collocata ai vertici delle classifiche di puntualità e di regolarità erogando un servizio che ha riscontrato la soddisfazione della clientela. Questi risultati positivi sono frutto della professionalità e della dedizione di tutti i dipendenti di ITA Airways, grazie ad un ascolto costante delle opinioni di tutti i clienti, posti sempre al centro del business”.

LOCKHEED MARTIN: CONTRATTO PER LA PRODUZIONE DI ALTRI NOVE CH-53K™ HELICOPTERS PER L’U.S. MARINE CORPS – Dando priorità alla convenienza e utilizzando tecniche di produzione avanzate, Sikorsky, una società Lockheed Martin, costruirà nove aeromobili CH-53K™ aggiuntivi a un prezzo unitario inferiore rispetto ai precedenti acquisti di lotti, con conseguenti risparmi significativi per il governo e i contribuenti statunitensi. “L’esperienza della supply chain dell’azienda, unita al suo approccio digitale attivo, guida la velocità e l’accessibilità economica durante la progettazione, lo sviluppo, la produzione e il supporto. Il CH-53K sosterrà ulteriormente il Corpo dei Marines degli Stati Uniti nella sua missione di condurre expeditionary heavy-lift assault transport di veicoli corazzati, attrezzature e personale, per supportare le operazioni. Questi nove elicotteri fanno parte di 200 aircraft Program of Record per l’U.S. Marine Corps, con consegne a partire dal 2025”, afferma Lockheed Martin. “Abbracciando una logistica e un supporto resilienti e predittivi, stiamo consentendo agli equipaggi del CH-53K di prendere decisioni più intelligenti e più rapide, aumentando l’affidabilità e migliorando la prontezza e la disponibilità dei materiali con un carico ridotto per la flotta”, ha affermato Bill Falk, Sikorsky Director, CH-53K programs. “Dopo 50 anni di supporto al CH-53E, Sikorsky ha una profonda conoscenza delle heavy-lift mission e una partnership duratura con il Corpo dei Marines degli Stati Uniti, che consente al nostro team e alla nostra collaudata supply chain di offrire soluzioni su misura che si traducono in missioni più efficienti”. I velivoli saranno costruiti presso la sede di Sikorsky a Stratford, Connecticut, sfruttando processi di produzione tecnologica avanzata. La factory è attiva con sette velivoli CH-53K in costruzione e ci sono altri 47 velivoli in varie fasi di produzione. Sikorsky ha effettuato investimenti significativi nella formazione della forza lavoro, nelle attrezzature e nei macchinari per aumentare il numero di aeromobili costruiti e consegnati anno dopo anno. In totale, Sikorsky ha consegnato cinque operational CH-53K King Stallion heavy-lift helicopters all’U.S. Marine Corps a Jacksonville, Carolina del Nord, con altri quattro previsti in consegna quest’anno. Il CH-53K program operato dall’U.S. Marine Corps è entrato nell’Initial Operational Test and Evaluation nel 2021, con conclusione prevista nel 2022. Lockheed Martin sta lavorando con la U.S. Navy su un performance-based logistics contract che si espande dal CH-53E per aggiungere il CH-53K, con un contract award previsto quest’anno.

QANTAS: PIU’ VALORE PER I MEMBRI DI QANTAS LOYALTY – Qantas informa: “I Frequent Flyer avranno ora bisogno dal 30% al 45% di punti in meno per tutte le prenotazioni di Qantas Hotels e Qantas Holidays, come parte di un investimento volto a offrire ai membri più valore”. Il CEO di Qantas Loyalty, Olivia Wirth, ha affermato: “Stiamo aumentando il valore dei punti quando si prenotano hotel e vacanze, perché vogliamo reinvestire in un programma che ha funzionato estremamente bene durante il COVID. I membri sono rimasti molto coinvolti nonostante i bassi livelli di volo negli ultimi due anni, dimostrato dal fatto che hanno continuato a guadagnare punti a terra e poi li hanno riscattati in numero record. Abbiamo visto più di sette miliardi di punti utilizzati per riscattare i voli in sole quattro settimane dalla riapertura dei confini e vogliamo mantenere questo slancio. Continuiamo a reinventare il programma per migliorare il modo in cui i membri vengono riconosciuti e premiati”.