Airbus Helicopters e Kongsberg firmano un accordo di collaborazione per supportare le forze armate norvegesi

Airbus e Kongsberg hanno firmato un accordo strategico a lungo termine per collaborare su supporto e servizi per le Norwegian Armed Forces.

Secondo i termini di un Memorandum of Understanding tra Airbus Helicopters, Kongsberg Defense & Aerospace e Kongsberg Aviation Maintenance Services, le società lavoreranno per rafforzare l’implementazione delle capacità di manutenzione locale con l’obiettivo di ottimizzare la disponibilità dell’elicottero NH90.

Come attività iniziale, Airbus sta sviluppando e qualificando le strutture di Kongsberg per fornire una deep maintenance su NH90 tail gearboxes per la flotta norvegese e per offrire opportunità commerciali ai paesi nordici, dove un totale di 52 NH90 sono operati da Norvegia, Svezia e Finlandia. La mossa posizionerà Kongsberg come prime contractor per questo support contract e la prima entità al di fuori di Airbus ad essere qualificata per il lavoro.

Nelle fasi successive, Airbus e Kongsberg hanno individuato ulteriori percorsi per sfruttare una serie di ulteriori opportunità di cooperazione, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta di supporto alla Norvegia.

Damien Lamy, Airbus Helicopters Regional Director Industrial Cooperation, ha dichiarato: “Questo accordo è l’inizio di un’ambiziosa partnership con Kongsberg che rafforzerà l’autonomia della Norvegia e la capacità di supporto in questo campo specializzato”.

L’EVP di Kongsberg Aerostructures & MRO, Terje Bråthen, afferma: “Kongsberg ha una comprovata capacità in production, manufacturing, repair and overhaul activity per l’industria aerospaziale. Kongsberg è anche un partner strategico delle Norwegian Armed Forces per il supporto e la logistica. Non vediamo l’ora di rafforzare la nostra cooperazione con Airbus con l’obiettivo generale di aumentare la capacità operativa per gli NH90 users”.

