SAS rafforza la sua posizione in Norvegia con una nuova base a Bergen

SAS aprirà una nuova base a Bergen questa estate, rafforzando l’infrastruttura norvegese con collegamenti migliori da e verso la seconda città più grande della Norvegia.

“SAS sta implementando importanti cambiamenti in tutta l’organizzazione per adattarsi al mercato dopo la pandemia. La compagnia sta riorganizzando le sue operazioni per essere competitiva in un mercato che sembra molto diverso da prima, con meno viaggiatori business, una percentuale maggiore di viaggiatori leisure e una maggiore concorrenza. Tra le altre cose, ciò richiede aeromobili più piccoli con costi ed emissioni inferiori rispetto a quelli utilizzati oggi da SAS su alcune rotte domestiche. La compagnia ha quindi istituito SAS Link, che aprirà una base a Bergen con jet Embraer E195 più piccoli. Il numero di aeromobili basati a Bergen dipenderà dalla domanda futura”, afferma SAS.

“L’aviazione in tutto il mondo è stata tra le industrie più colpite dall’inizio della crisi. SAS non fa eccezione. Siamo quindi molto felici di poter offrire lavoro in un settore che soffre ancora di molti esuberi e che ha molta strada da fare prima di poter migliorare. L’apertura della base SAS Link a Bergen fa parte della nostra strategia per creare una compagnia competitiva e forte, in grado di prendersi cura delle infrastrutture scandinave e dei posti di lavoro esistenti e nuovi”, afferma Kjetil Håbjørg, head of SAS Norwegian operations.

“Questa estate, si prevede che molti viaggeranno di nuovo. Per soddisfare questa domanda, SAS recluterà 600 piloti, personale di cabina e personale di terra entro l’estate. Ciò include le assunzioni nella nuova base di Bergen, dove circa 100 nuovi dipendenti saranno assunti a livello locale per garantire una vasta rete nella Norvegia occidentale.

SAS è la compagnia aerea preferita per chi viaggia da, verso e all’interno della Scandinavia. Con una nuova base a Bergen, i clienti SAS ottengono un’offerta ancora migliore nella Norvegia occidentale. Questo è importante per l’intero paese e garantisce infrastrutture critiche in un paese che dipende completamente da un’aviazione ben funzionante”, afferma Håbjørg.

“Vediamo Bergen come una regione forte con un grande potenziale. Se la domanda aumenterà, prenderemo in considerazione più rotte domestiche e estere. Questo collegherà l’intera Norvegia più strettamente al resto del mondo e contribuirà alla crescita economica”, conclude Håbjørg.

SAS valuterà continuamente le prospettive del mercato ed è aperta a una possibile espansione con più basi in Norvegia.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines – Photo Credits: Scandinavian Airlines)