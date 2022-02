Boeing acquista due milioni di galloni di Sustainable Aviation Fuel per le sue operazioni commerciali

Boeing ha annunciato oggi un accordo di fornitura per due milioni di galloni (7,5 milioni di litri) di blended sustainable aviation fuel (SAF) con EPIC Fuels, per alimentare le sue Commercial Airplanes operations nello Stato di Washington e in Carolina del Sud fino al 2022. L’accordo è il più grande SAF procurement annunciato da un airframer e dimostra ulteriormente l’impegno di Boeing nella decarbonizzazione dell’aviazione.

“Il SAF è una soluzione sicura, collaudata e immediata che aiuterà a raggiungere l’impegno a lungo termine del nostro settore di azzerare le emissioni nette di carbonio entro il 2050”, afferma Sheila Remes, Boeing vice president of Environmental Sustainability. “Boeing è stato un pioniere nel trasformare in realtà i sustainable aviation fuels. Attraverso questo accordo ridurremo la nostra impronta di carbonio e avremo SAF disponibile per le customer deliveries e per le nostre operazioni”.

Il sustainably produced jet fuel, che riduce le emissioni di CO2 fino all’80% durante il ciclo di vita del carburante con il potenziale per raggiungere il 100% in futuro, è ampiamente riconosciuto come il potenziale più immediato e più grande per decarbonizzare l’aviazione nei prossimi 20 – 30 anni. Composto da diverse materie prime, il sustainable aviation fuel è certificato per uso commerciale e può essere miscelato con il tradizionale jet fuel senza modifiche ad aeroplani, motori o infrastrutture di rifornimento. Circa un anno fa, Boeing si è impegnata a consegnare i suoi aerei commerciali certificati per volare con 100% SAF entro il 2030.

L’accordo di acquisto con EPIC Fuels include un SAF product ottenuto da rifiuti agricoli non commestibili, che mescola il 30% di SAF con il 70% di conventional jet fuel. L’acquisto consentirà un uso più ampio del SAF per Boeing commercial production, test, ferry, Dreamlifter and customer flights presso le strutture di Everett, Renton e Seattle nello stato di Washington e North Charleston, Carolina del Sud. EPIC Fuels continuerà inoltre a fornire miscele personalizzate da 50/50% fino a 100% SAF per il programma Boeing ecoDemonstrator, che accelera l’innovazione portando le tecnologie promettenti fuori dal laboratorio e testandole in volo, per risolvere le sfide del mondo reale per compagnie aeree e passeggeri. Il SAF è attualmente approvato per 50/50 blend con conventional jet fuel per voli commerciali.

“La nostra attenzione per la tutela e la sicurezza ambientale è ben nota nel settore”. ha espresso Kyle O’Leary, VP and COO di EPIC Fuels, un independent aviation fuel supplier con operazioni primarie negli Stati Uniti e in Canada. “EPIC e Boeing sono partner da decenni e siamo onorati di far parte di questo accordo. Lavorando insieme, stiamo rendendo la sostenibilità più raggiungibile per i nostri clienti”.

L’acquisto si basa sulla leadership industriale a lungo termine e sugli investimenti di Boeing per sviluppare i SAF in tutto il mondo, collaborando con compagnie aeree, fuel companies, governi e istituti di ricerca per espandere la fornitura di SAF e ridurne i costi. Boeing ha iniziato i SAF test flights nel 2008, ha contribuito a ottenere l’approvazione per l’uso commerciale nel 2011 e ha consentito airplane delivery flights con SAF a partire dal 2012.

Il Boeing ecoDemonstrator del 2018 ha condotto il primo 100% SAF commercial airplane test flight con un 777 Freighter, in collaborazione con FedEx. Nel 2019 Boeing ha iniziato a offrire ai clienti la possibilità di alimentare i commercial delivery flights con SAF, per dimostrare l’impegno a ridurre le emissioni di CO2 e stimolare ulteriormente l’uso di carburanti più puliti.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)