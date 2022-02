Boeing metterà in evidenza sostenibilità, tecnologia e partnership al Singapore Airshow 2022

Al Singapore Airshow di questo mese, il più grande nel sud-est asiatico, Boeing presenterà il suo portfolio leader del settore in commercial, defense and support services, mettendo in evidenza i sistemi avanzati e le capacità focalizzate su un aerospazio sicuro e sostenibile. La presenza di Boeing alla manifestazione includerà il suo nuovissimo fuel-efficient widebody jet, il 777X, insieme alle offerte dell’azienda in maritime patrol aircraft, advanced fighters and trainers, autonomous systems.

“Non vediamo l’ora di incontrarci con i nostri colleghi del settore a Singapore, a sostegno della ripresa dell’aviazione nella regione del sud-est asiatico, poiché ci offre l’opportunità di interagire con clienti, funzionari governativi, partner, fornitori, media e altri stakeholder nella regione”, ha affermato Alex Feldman, president of Boeing Southeast Asia. “Evidenzieremo il nostro investimento e il nostro impegno in tecnologia, innovazione e sostenibilità, costruendo le basi per la crescita a lungo termine dell’industria aerospaziale”.

“Durante lo show, un Boeing 777X flight test airplane farà il suo debutto in Asia, dimostrando manovre aeree che mettono in mostra la sua nuova carbon-fiber composite wing e i silenziosi motori GE9X, che contribuiscono alle performance ambientali leader della famiglia di aeroplani. Basato sul twin-aisle airplane di maggior successo di sempre, il 777, e con le tecnologie avanzate della famiglia 787 Dreamliner, il 777-9 sarà il twin-engine jet più grande ed efficiente del mondo, offrendo un minor consumo di carburante, minori emissioni e costi operativi.

L’esposizione di Boeing alla manifestazione metterà in evidenza anche l’F-15, il P-8 Poseidon, il T-7A Advanced Pilot Training System, nonché l’autonomous technology, tra cui il Boeing Airpower Teaming System, che è il primo uncrewed system dell’azienda ad essere progettato e sviluppato in Australia. Progettato per fornire una capacità di trasformazione per i global defense customers, è il più grande investimento dell’azienda in un nuovo uncrewed aircraft program al di fuori degli Stati Uniti. Questo velivolo appositamente costruito può essere configurato per soddisfare le esigenze specifiche del paese”, afferma Boeing.

L’United States Department of Defense dovrebbe esporre il KC-46A Pegasus, il P-8A Poseidon e il C-17 Globemaster III.

Inoltre, Boeing metterà in evidenza il suo crescente ecosistema digitale di servizi, tra cui integrated flight operations, data-driven supply chain, e-commerce, predictive maintenance, digitally enabled MRO, competency-based training for commercial and defense customers. Le offerte di servizi in mostra utilizzano l’innovazione digitale per ridurre il consumo di carburante e supportare gli obiettivi di sostenibilità per i clienti che utilizzano tutte le airplane platforms.

Boeing si concentrerà anche sulle misure per fornire un air transportation system più sicuro, più efficiente e sostenibile per il futuro, con particolare attenzione alla Confident Travel Initiative, uno sforzo guidato da Boeing per fornire a passeggeri e equipaggi un’esperienza di viaggio sicura, sana ed efficiente e fornire tale informazioni ai governi e al pubblico in generale.

Durante il Singapore Airshow i leader dell’azienda discuteranno delle opportunità di mercato e di altri argomenti in una serie di briefing con i media.

Il Commercial Market Outlook (CMO) di Boeing prevede che l’aumento dei viaggi aerei vedrà la flotta di aeroplani nel sud-est asiatico crescere del 5% entro il 2040, con la conseguente richiesta di oltre 4.400 nuovi aeroplani per un valore di 700 miliardi di dollari. I jet single-aisle rappresenteranno oltre l’80% delle consegne, il che posizionerà bene la regione per collegare le rotte nazionali nel sud-est asiatico e le principali rotte leisure tra la Cina e il nord-est asiatico. I jet widebody, inclusi i modelli passeggeri e cargo, totalizzeranno oltre 800 aeroplani. Legata alla crescita economica e della flotta, la domanda per maintenance, repair, overhaul and modifications rappresenta la maggior parte della prevista commercial aviation services demand.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)