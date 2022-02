ANA HOLDINGS annuncia i risultati finanziari dei primi nove mesi dell’anno finanziario 2021-2022 (aprile-dicembre 2021)

ANA HOLDINGS ha recentemente annunciato i risultati dei primi nove mesi dell’anno finanziario 2021-22 (aprile-dicembre 2021).

Nei primi nove mesi dell’anno finanziario 2021-2022 (1° aprile 2021 – 31 dicembre 2021), l’economia giapponese si è lentamente ripresa, con indicatori di crescita nelle attività di produzione aziendale. Sebbene il settore dei vettori continui ad affrontare difficoltà a causa della diffusione della variante Omicron e delle continue restrizioni all’ingresso e ai viaggi in molti paesi, ci sono segni di ripresa nell’aumento della domanda di voli interni negli Stati Uniti e in altri paesi.

In queste condizioni economiche, l’incremento della domanda di viaggi in Giappone ha contribuito a un fatturato operativo di 738,0 miliardi di yen (circa 6,6 miliardi di USD) nei nove mesi conclusi il 31 dicembre 2021. Una positiva indicazione di miglioramento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’impatto negativo della pandemia ha portato ad una perdita operativa di 115,8 miliardi di yen (circa 1 miliardo di USD), mentre quella netta è stata di 102,8 miliardi di yen (circa 924 milioni di USD). La perdita complessiva sta progressivamente diminuendo rispetto all’anno precedente. ANA HD ha registrato un fatturato operativo positivo nel terzo trimestre (ottobre-dicembre 2021), tornando in nero per la prima volta in otto trimestri.

“Anche se l’intero settore delle compagnie aeree ha affrontato sfide continue, sono orgoglioso di come i dipendenti del gruppo ANA abbiano perseverato per aiutare il vettore nel soddisfare continuamente le esigenze di passeggeri e del trasporto merci e mantenere i collegamenti globali in questo momento vitale”, ha detto Ichiro Fukuzawa, Executive Vice President and Chief Financial Officer di ANA HOLDINGS INC. “Abbiamo adeguato le nostre prassi, ma l’impegno ad offrire un servizio e una convenienza senza pari rimane invariato. Mentre la ripresa continua, il gruppo ANA continuerà a cercare opportunità di crescita ed espansione con una maggiore redditività”.

I voli internazionali continuano ad assistere ad una domanda di viaggi contenuta in tutte le regioni a causa della recrudescenza dei casi di COVID-19, della diffusione di nuove varianti e delle continue restrizioni governative sui viaggi. Tuttavia, il fatturato e il numero di passeggeri sono aumentati rispetto all’anno precedente – rispettivamente +49,1% e +71,2% – grazie a una graduale ripresa della domanda commerciale, soprattutto per gli espatriati che viaggiano tra il Giappone e l’estero, la domanda di collegamenti dall’Asia al Nord America e per quella di voli verso casa durante le vacanze di Capodanno. Il fatturato e il numero di passeggeri si attestano a circa il 10% rispetto ai livelli pre-COVID.

Sul fronte domestico il numero di passeggeri trasportati e il fatturato sono entrambi aumentati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente – rispettivamente 33,2% e +32,1%. Nel corso della prima metà dell’anno finanziario è stato ripetutamente dichiarato lo stato di emergenza a causa di un’impennata dei casi di COVID-19, ma si è registrata una ripresa della domanda da quando è stato revocato alla fine di settembre e il numero di casi di COVID-19 è rimasto a un livello basso. Di conseguenza, il numero di passeggeri e il fatturato nel terzo trimestre (ottobre-dicembre 2021) sono stati i più alti su base trimestrale dall’inizio della pandemia e hanno recuperato circa il 50% dei livelli pre-COVID.

Il continuo e positivo andamento del comparto cargo internazionale – fatturato + 134% – è da attribuirsi alla robusta domanda e alla scelta di trasportare merci per via aerea a causa della congestione del trasporto marittimo. ANA ha sfruttato pienamente la capacità cargo introducendo il Boeing 777F sulla rotta Tokyo Narita – Hong Kong e Tokyo Narita – Taipei in ottobre oltre che Tokyo – Qingdao in novembre. ANA ha risposto attivamente alla domanda utilizzando aerei passeggeri per voli cargo dedicati, intercettando la domanda per il trasporto di merci come parti di automobili, semiconduttori, attrezzature elettroniche e vaccini. Nel terzo trimestre (ottobre-dicembre 2021), il volume delle merci trasportate ha superato di gran lunga quello dello stesso periodo dell’anno precedente, generando un record nelle entrate trimestrali per il quinto trimestre consecutivo.

Percentuali con il segno positivo si sono registrate anche per il comparto LCC, Peach Aviation.

ANA HD ha confermato le previsioni per l’anno finanziario che si concluderà a marzo 2022 – annunciate ad ottobre 2021- che ipotizzano un fatturato di 1.060 miliardi di yen (circa 9,53 miliardi di USD) e una perdita operativa di circa 125 miliardi di Yen (circa 1,1 miliardo di USD).

(Ufficio Stampa All Nippon Airways – Photo Credits: All Nippon Airways)