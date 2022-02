Volotea: a gennaio tasso di puntualità del 92,7% sui voli in continuità territoriale

Volotea traccia un bilancio delle performance dei voli in regime di continuità territoriale durante il mese di gennaio e conferma i risultati eccellenti dal punto di vista della puntualità. Il vettore, che durante lo scorso mese è sceso in pista con un totale di 1.133 voli da e per la Sardegna, ha totalizzato un tasso di puntualità (OTP15) pari al 92,7% nelle sue 3 basi sarde: ciò significa che 1.051 voli su 1.133 sono stati operati con la massima puntualità.

Questo risultato conferma le ottime prestazioni dei mesi precedenti e dimostra la grande affidabilità del vettore e il suo continuo impegno nel rispondere al meglio alle esigenze di viaggio degli abitanti dell’isola. Volotea ha recentemente implementato importanti servizi non inclusi nel bando di gara vinto, come il trasporto di animali in stiva e la possibilità di imbarco per minori non accompagnati e per i passeggeri costretti in barella.

“Abbiamo chiuso il 2021 registrando delle performance molto soddisfacenti e apriamo il nuovo anno riconfermando questi ottimi risultati, a riprova della nostra affidabilità e della nostra attenzione per le esigenze di mobilità dei passeggeri sardi”, ha affermato Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea. “La quasi totalità dei nostri voli sono stati operati, come da programma, con la massima puntualità. Dopo aver implementato una serie di servizi aggiuntivi, Volotea è in grado di offrire tante comode opzioni di viaggio a tutti gli abitanti della Sardegna. A gennaio abbiamo anche rodato il servizio di trasporto dei passeggeri in barella, garantendo così anche ai viaggiatori non autosufficienti la possibilità di viaggiare in totale sicurezza tra la Sardegna e la terraferma. Continueremo a impegnarci per offrire il miglior servizio possibile su tutti i voli in regime di continuità territoriale”.

Tutti i voli sono in vendita sul sito www.volotea.com, nelle agenzie di viaggio e attraverso un call center gratuito dedicato alla continuità territoriale. Sarà possibile contattare l’800.59.38.77 per informazioni, acquisto voli, assistenze speciali, cambi, richieste di rimborso, segnalazioni e reclami.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)