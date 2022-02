ATR riporta una chiara tendenza al rialzo, con prospettive ottimistiche

ATR, il principale produttore mondiale di aeromobili regionali, ha consegnato 31 aeromobili e si è assicurato 35 ordini nel 2021.

“L’anno scorso ATR ha raggiunto una serie di traguardi:

– La consegna di 31 nuovi velivoli nei cinque continenti e 10 di seconda mano.

– Il piazzamento di 35 ordini, comprese le lettere di intenti.

– L’introduzione della nuova serie di motori Pratt & Whitney 127XT, che consuma il 3% in meno di carburante, offre una riduzione del 20% dei costi di manutenzione del motore rispetto ai nostri motori attuali e diventerà standard sui velivoli ATR 72 e 42.

– L’annuncio di Air Corsica come cliente di lancio del PW127XT.

– La consegna del 1.600° aeromobile e la firma 1.800° ordine.

– L’avvio della fase di industrializzazione della short take-off and landing version.

– La firma di una lettera di intenti con Braathens Regional Airlines e Neste per accelerare il processo di certificazione degli aeromobili ATR con 100% Sustainable Aviation Fuels (SAF).

– L’apertura di un Customer Experience Studio completamente digitalizzato e connesso, il primo nel regional aerospace sector”, afferma il costruttore.

Intervenendo alla conferenza stampa annuale nel nuovo Customer Experience Studio di ATR, il CEO Stefano Bortoli ha dichiarato: “Abbiamo assistito a una chiara tendenza al rialzo nel 2021, con segnali positivi da un mercato in ripresa. Ciò è dovuto non solo al miglioramento delle condizioni economiche, ma anche alla nostra risposta alle sfide imposte dalla pandemia. Abbiamo continuato a investire nel nostro prodotto, offrendo soluzioni concrete affinché i nostri clienti possano operare i loro aerei con il modello di business più sostenibile. I nostri team hanno compiuto un grande balzo in avanti verso l’aviazione regionale sostenibile, con un’offerta di motori migliorata e tracciando un percorso verso il volo con 100% sustainable aviation fuels. Tutto ciò contribuisce a rendere i servizi aerei più accessibili e più convenienti. Questo è lo spirito e i valori di ATR: non smettiamo mai di lavorare per raggiungere il nostro obiettivo di connettere persone e aziende in modo sostenibile in tutte le regioni del mondo”.

La leadership di ATR ha anche espresso ottimismo sulle prospettive a medio e lungo termine dell’azienda. Il freighter market è in forte crescita e ATR prevede una domanda di 460 freighter in 20 anni nella categoria fino a nove tonnellate. Le conversioni da passeggeri a cargo sono un’altra parte del potenziale del business cargo: la maggior parte dei 10 aeromobili di seconda mano consegnati da ATR nel 2021 sono stati convertiti per cargo operations.

ATR prevede inoltre ulteriori opportunità attingendo al mercato della sostituzione – con un potenziale di 1.200 turboelica nella categoria da 30 a 70 posti – e collegando ulteriormente mercati in crescita come Giappone, Asia meridionale e Africa, che devono aumentare i collegamenti nazionali e transfrontalieri.

ATR è anche fiduciosa che gli sviluppi visti negli ultimi due anni, come il boom dell’e-commerce e il decentramento delle attività economiche, rappresentino un’opportunità di crescita per il settore dell’aviazione regionale.

Queste opportunità vanno di pari passo con un’ulteriore riduzione dell’impronta ambientale dell’aviazione. ATR immetterà sul mercato il nuovo e più efficiente motore PW127XT nel 2022. Il produttore con sede a Tolosa effettuerà anche un test flight in primavera con Braathens Regional Airlines e Neste, con l’obiettivo di completare la 100% SAF certification del suo aeromobile entro il 2025.

Fabrice Vautier, SVP Commercial, ha aggiunto: “La nostra missione principale è fornire una connettività regionale essenziale. Il 40% dei nostri operatori fornisce principalmente servizi essenziali e l’85% delle operazioni ATR sono domestiche. Prevediamo che queste percentuali crescano nel 2022. Il Covid ha accelerato alcune tendenze, come lo sviluppo dell’e-commerce e il passaggio al lavoro a domicilio. Ciò porta ad un aumento della domanda per viaggi dagli aeroporti più piccoli e crea nuove opportunità per gli operatori regionali. ATR ha un ruolo significativo da svolgere, offrendo sostenibilità, comfort, affidabilità ed economia senza pari. La combinazione di questi parametri è unica per noi”.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)