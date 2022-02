Lufthansa Technik: CFM56 maintenance per WestJet

WestJet ha assegnato il suo CFM56-7B engine maintenance program a Lufthansa Technik. Questo accordo fornisce a WestJet l’accesso a un’ampia gamma di servizi, tra cui capacità di revisione e on-site maintenance support.

In base a un accordo separato, Lufthansa Technik ha collaborato con FTAI Aviation per fornire l’accesso a CFM56 modules e al materiale a supporto di questo programma di manutenzione. Un principio importante di questo approccio alla manutenzione è la sostituzione dei moduli, che ottimizza la vita del motore e offre un programma più ecosostenibile.

“WestJet è entusiasta di portare avanti questo nuovo accordo con Lufthansa Technik in un nuovo programma dinamico per supportare la nostra flotta. Non vediamo l’ora di lavorare in questo rapporto ampliato con Lufthansa Technik, per fornire un eccellente supporto e gestione del ciclo di vita del motore. Inoltre, lavorare con un’organizzazione di supporto che comprende la prospettiva e le esigenze della compagnia aerea, serve a migliorare il valore del supporto offerto. Questo è il risultato di un processo molto competitivo avviato nel gennaio 2021 che ha portato il team di Lufthansa Technik ad aggiudicarsi un contratto che fornisce valore e supporto attraverso un approccio di squadra che offre soluzioni creative”, ha affermato Gandeephan Ganeshalingam, Vice President of Technical Operations, WestJet.

“Lufthansa Technik è entusiasta di collaborare con WestJet su uno dei loro più grandi programmi di manutenzione. Non vediamo l’ora di continuare il nostro forte rapporto con loro. Allo stesso modo, subappaltando un fornitore di terze parti come FTAI, siamo fiduciosi che saremo in grado di fornire un prodotto affidabile e di alta qualità a un costo competitivo. Uno dei pilastri della nostra collaborazione è che saremo in grado, ove appropriato, di ottimizzare ulteriormente la vita di un motore. Ciò si traduce in un’elevata affidabilità e operazioni stabili per WestJet”, ha affermato Georgios Ouzounidis, VP Corporate Sales Americas at Lufthansa Technik.

“Siamo orgogliosi di supportare il nostro partner Lufthansa Technik in questo esclusivo programma di manutenzione CFM56 per WestJet”, ha affermato Joe Adams, FTAI’s Chairman and Chief Executive Officer. “Man mano che il motore CFM56 matura, riteniamo che questo programma serva da nuovo progetto per fornire la soluzione di manutenzione post-vendita più creativa ed economica per la più grande flotta di motori al mondo”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)