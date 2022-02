News Brevi – 08.02.2022

EMIRATES: TARIFFE SPECIALI PER SAN VALENTINO – Emirates ha lanciato quest’anno tariffe speciali per cinque isole paradisiache in occasione di San Valentino, con uno sconto aggiuntivo del 10% per i membri Skywards. “Regala ai tuoi cari qualcosa di davvero speciale quest’anno con tariffe incredibili a partire da 539 EUR in Economy Class e 1899 in Business Class, verso località meravigliose, tra cui Maldive, Mauritius, Seychelles, Sri-Lanka e l’isola di Phuket in Thailandia, per viaggi fino al 30 giugno 2022. I passeggeri Emirates possono usufruire delle tariffe speciali prenotando un viaggio di andata e ritorno su Emirates.com dal 7 febbraio al 14 febbraio 2022, sia in Economy che in Business Class. Le offerte speciali non si fermano qui, poiché i membri del pluripremiato programma fedeltà della compagnia aerea, Emirates Skywards, possono anche godere di un ulteriore sconto del 10% . Emirates Skywards continua ad essere leader nel settore, con offerte sempre innovative. Accedi o unisciti a Emirates Skywards e prenota utilizzando il codice “ISLANDS” entro il 14 febbraio 2022 per risparmiare un ulteriore 10% di sconto. Con la riapertura dei confini internazionali e l’allentamento delle restrizioni di viaggio, Emirates ha ripreso i servizi passeggeri verso oltre 120 destinazioni. I passeggeri possono ora sfruttare al meglio i voli più frequenti per Maldive, Sri-Lanka e Phuket. Emirates attualmente opera voli ad alta frequenza per le Seychelles, Mauritius, Sri-Lanka, Maldive e l’isola di Phuket in Thailandia, dal suo hub, l’aeroporto internazionale di Dubai”, afferma Emirates.

“LOVE IS IN THE AIR” CON QATAR AIRWAYS – Qatar Airways informa: “Gli innamorati sono invitati a celebrare il periodo più romantico dell’anno con il lancio della campagna di San Valentino 2022, che offre fino al 25% di sconto ai passeggeri che viaggiano dall’Italia attraverso la vasta rete di destinazioni offerte dalla compagnia, da isole tropicali da sogno con spiagge di sabbia bianca a città cosmopolite e molto altro. Prenotando entro il 14 febbraio 2022 per viaggi fino al il 31 ottobre 2022, Qatar Airways offre la possibilità di scoprire destinazioni incredibili in tutto il mondo, usufruire dei servizi premiati della compagnia e di godere di esclusive tariffe promozionali come parte dell’offerta dedicata alle coppie, sia sulle tariffe Premium che su quelle dell’Economy Class, con una flessibilità garantita. Con tariffe partire da 249€ si può volare a Dubai in Economy Class, oppure, grazie alle imperdibili offerte di Qatar Airways ci può rilassare nelle meravigliose spiagge delle Seychelles o delle Maldive; per chi fosse invece alla ricerca di una città cosmopolita, da non perdere l’opportunità di scoprire Melbourne o Bangkok”. Mate Hoffmann, Regional Manager Southern Europe, ha dichiarato: “Con l’arrivo della primavera e del periodo più romantico dell’anno, questo è il momento migliore per tutti gli innamorati di abbracciare lo spirito d’avventura e volare intorno al mondo a bordo di Qatar Airways. Questa promozione speciale per San Valentino è perfetta per i passeggeri che stanno cercando una fantastica offerta per il 2022. Con più di 140 emozionanti destinazioni che offre la nostra estesa rete globale, si avrà solo l’imbarazzo della scelta”.

AER LINGUS: PROMOZIONE PER SAN VALENTINO – Aer Lingus informa: “Aer Lingus dedica una promozione agli innamorati per volare in Irlanda applicando 20€ di sconto sui voli a/r. La promozione, attiva fino al 14 febbraio, è valida per la prenotazione di viaggi dal 27 marzo al 31 maggio 2022. Inoltre, grazie alla politica di prenotazione flessibile ‘Book with Confidence’ della compagnia, i clienti hanno la possibilità di modificare gratuitamente le date di viaggio quante volte lo desiderano, fino a 7 giorni prima delle partenza. Per facilitare i viaggi Aer Lingus ha attivato una collaborazione con VeriFLY. Attraverso il caricamento della documentazione Covid-19 richiesta per raggiungere la destinazione sull’app VeriFLY, i clienti hanno la garanzia che tutta la loro documentazione sia verificata prima del viaggio. Inoltre, Aer Lingus ha introdotto uno strumento interattivo online che consente ai clienti di cercare la propria destinazione e recuperare informazioni di viaggio aggiornate e personalizzate in base al proprio caso specifico, tra cui lo stato di vaccinazione, il viaggio di ritorno e gli interscambi. Per maggiori informazioni e prenotazioni, visitare aerlingus.com”.

VALENTINA MENIN E’ IL NUOVO DIRETTORE GENERALE DI ASSAEROPORTI – Valentina Menin è il nuovo Direttore Generale di Assaeroporti, l’Associazione confindustriale che rappresenta 29 società di gestione e 37 aeroporti italiani. Laureata in Discipline Economiche e Sociali presso l’Università Luigi Bocconi di Milano, Valentina Menin, veneziana, 39 anni, già Policy Manager in Assaeroporti dal 2014, ha sviluppato negli anni una ampia esperienza nel settore aeroportuale, con particolare riferimento alla regolazione economica, supportando l’Associazione nell’interlocuzione con le principali Istituzioni di riferimento. Specializzata in materia tariffaria, concorrenza e strategie di mercato, ha iniziato la sua carriera nel campo della consulenza, occupandosi di acquisizioni di infrastrutture strategiche per conto di importanti investitori nazionali e internazionali. Ha gestito, inoltre, numerosi progetti, in Italia e all’Estero, per la definizione del quadro regolatorio nel comparto idrico, stradale, ferroviario ed energetico, oltreché aeroportuale.

SKY EXPRESS SI UNISCE A “WORDLWIDE BY EASYJET” – easyJet e SKY express hanno annunciato che attraverso “Worldwide by easyJet” i clienti potranno ora collegarsi via Atene, Salonicco, Corfù, Zante, Preveza, Cefalonia, Rodi, Larnaca, Chania, Heraklion e Salonicco per oltre 20 nuove destinazioni greche. I clienti che volano con easyJet avranno ora accesso a una nuova serie di isole greche tra cui Mitilene, Paros, Icaria, Astypalaia, Naxos, Vathi, Scio, Lemnos, Karpathos, Kythera, Milos, Alexandroupoli, Kastoria, Skiros, Kozani, Isola di Kasos, Sitia, Syros, Kalymnos e Isola di Laros. Sophie Dekkers, Chief Commercial Officer di easyJet, ha commentato: “In easyJet ci impegniamo a rendere il viaggio il più semplice possibile, oltre a fornire un ottimo rapporto qualità-prezzo e una maggiore scelta per i nostri clienti quando viaggiano. Siamo lieti di collaborare con SKY express per aprire l’accesso a ancora più nuove destinazioni quest’estate ed esplorare tutto ciò che la Grecia e le sue isole hanno da offrire, attraverso la nostra innovativa piattaforma Worldwide by easyJet”. Yiannis Lidakis, Direttore Commerciale di SKY Express, ha dichiarato: “Vogliamo ringraziare easyJet per la nostra collaborazione. Continuiamo i nostri sforzi per una crescita continua e questo ci dà l’opportunità di avere nuove collaborazioni con importanti compagnie nel nostro campo”.

NATO AIR POLICING: SCRAMBLE PER GLI EUROFIGHTER ITALIANI – Nella mattinata di sabato 5 febbraio il CAOC di Torrejon, attraverso il CRC (Control Reporting Center) di Balotesti (Bucarest), ha attivato le procedure per il decollo rapido su scramble di una coppia di Eurofighter della Task Force Air Black Storm rischierata nell’ambito della missione in Romania nell’ambito dell’operazione eAPAS (enhanced Air Policing Area South). Lo scramble, termine tecnico per indicare appunto la richiesta di un decollo rapido, è stato ordinato ai due caccia intercettori italiani della cellula di QRA (Quick Reaction Alert) a seguito di un potenziale rischio di ingresso non autorizzato di traffico aereo nella regione di competenza degli enti del controllo rumeno FIR (Flight Information Region). Ai velivoli italiani è stato assegnato il compito di effettuare una CAP (Combat Air Patrol) all’interno dello spazio aereo romeno per monitorare il traffico prima di rientrare presso l’aeroporto di Mihail Kogalniceanu. Dai primi di dicembre, sotto la Lead del 36° Stormo, sono presenti sulla base rumena i velivoli Eurofighter 2000 con equipaggi di volo provenienti dai quattro Stormi che garantiscono, senza soluzione di continuità, la difesa dello spazio aereo italiano (4° Stormo di Grosseto, il 36° di Gioia del Colle, il 37° di Trapani e il 51° di Istrana). Questa è la seconda volta, dopo la prima esperienza nel 2019, che i velivoli Eurofighter 2000 vengono rischierati in Romania in operazioni di Air Policing. L’Air Policing è una missione di difesa collettiva, concetto quest’ultimo cardine del Trattato NATO, condotta in tempo di pace ininterrottamente, 365 giorni all’anno, allo scopo di assicurare l’integrità e la sicurezza dello spazio aereo di tutti i Paesi dell’Alleanza (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AVIAZIONE: ESPERTI E PILOTI A CONFRONTO SU “FLY FUTURE DIGITAL PREVIEW” – E’ boom di assunzioni nelle compagnie aeree di tutto il mondo che, dopo il lungo stop per la pandemia, sono ora a caccia di nuovi piloti, assistenti di volo, tecnici e altre figure professionali. Queste nuove opportunità di lavoro saranno al centro della prossima puntata di “Fly Future Digital Preview”, il talkshow online dedicato a coloro, soprattutto giovani, che vogliano entrare nel mondo dell’aviazione. Questa puntata, sul tema “Come diventare pilota commerciale e di linea”, si svolgerà giovedì 10 febbraio (alle ore 16) in diretta streaming sulla pagina Facebook @FlyFuture.it. “Il settore dell’aviazione commerciale sta finalmente ripartendo dopo la lunga pausa causata dal Covid e offre ora interessanti opportunità di occupazione in Italia e in tutto il mondo”, conferma Luciano Castro, direttore di Fly Future Digital Preview. “Nel nostro Paese istituti aeronautici, scuole di volo e anche aeroclub hanno visto aumentare notevolmente le iscrizioni di giovani interessati ad un lavoro prestigioso e sicuro, di alto livello professionale e anche ben retribuito. Nella prossima puntata del nostro talkshow online, dunque, alcuni esperti e piloti racconteranno la propria esperienza e forniranno suggerimenti a chi volesse intraprendere questa interessante carriera”. Parteciperanno alla prossima puntata di “Fly Future Digital Preview” tre professionisti del settore: Lorenzo Mezzadri, co-fondatore e direttore generale della scuola di volo romana Urbe Aero e docente dell’Università Sapienza di Roma e dell’Università statale di Mosca; Dario Sarti, istruttore pilota presso Urbe Aero, amministratore del centro TEA (Test of English Aviation) e pilota di Airbus A320 presso Ita Airways; Martina Favullo, pilota di Boeing 737 presso Ryanair con base all’aeroporto di Roma Ciampino. La puntata precedente, che si è svolta nei giorni scorsi ed è già disponibile online, è stata dedicata a come diventare pilota d’aereo privato, mentre le due successive riguarderanno il pilota di elicottero e il pilota militare. “Fly Future Digital Preview” è promosso dall’associazione Ifimedia. La produzione è curata da Mediarkè, che si occupa anche della redazione giornalistica e dell’ufficio stampa, mentre la regia e il supporto tecnico sono forniti da Meway. Sponsor dell’iniziativa sono le scuole di volo Urbe Aero (main sponsor) e Helisolution. Queste quattro puntate online sono un’anteprima di “Fly Future 2022”, il primo evento in Italia dedicato a chi voglia lavorare nel mondo dell’aviazione, che si svolgerà in presenza nei giorni 23 e 24 maggio presso l’Università Europea di Roma. Ulteriori informazioni: www.flyfuture.it.

ANA HD: NUOVO RICONOSCIMENTO PER LA SOSTENIBILITA’ – ANA HOLDINGS INC. annuncia di aver ricevuto la Gold Class distinction ai 2022 S&P Global Sustainability Awards, diventando l’unica azienda del settore aeronautico a ricevere questo riconoscimento. ANA è stata precedentemente nominata S&P Global’s elite Gold Class tier nel 2018, 2019 e 2021. Questo è l’ultimo di una lunga serie di riconoscimenti ESG per ANA HD, con la società riconosciuta anche da altri gruppi come il Dow Jones Sustainability Index. “La sostenibilità è un fulcro centrale di tutte le nostre attività in ANA HD e siamo orgogliosi di essere inclusi per il secondo anno consecutivo insieme ad altri leader globali nella prestigiosa Gold Class dagli S&P Global Sustainability Awards”, ha affermato Chikako Miyata, Senior Vice President and Director of Corporate Sustainability at ANA HD.

UNITED E PGA TOUR INSIEME PER LO SPORT – United Airlines insieme al PGA TOUR ha annunciato che United premierà 51 squadre di golf degli Historically Black Colleges and Universities con oltre mezzo milione di dollari in sovvenzioni, divise equamente tra le scuole, per finanziare viaggi, tornei di golf e attività. La donazione fa parte dell’impegno condiviso di United Airlines e PGA TOUR di diversificare e far crescere lo sport.

BOEING: CONTRATTO PER CONTINUED AIRCRAFT GUIDANCE AND NAVIGATION REPAIR – Boeing continuerà a fornire all’U.S. Air Force guidance and navigation repair work su una varietà di aeromobili nell’ambito di un 5-year, $91 million sole-source contract. Dal 1996 l’azienda fornisce servizi rivolti a componenti di aeromobili tra cui il B-2 Spirit, il B-52 Stratofortress, l’E-3 Sentry e l’F-15 Eagle presso il Boeing Guidance Repair Center di Heath, Ohio. “Abbiamo collaborato con l’Air Force per 25 anni e siamo felici di continuare a lavorare al loro fianco per questo lavoro di riparazione critico”, ha affermato Mike Murasky, site leader for the Boeing Guidance Repair Center. Il Boeing Guidance Repair Center è responsabile del mantenimento della prontezza e della modernizzazione di guidance and navigation systems. Inoltre, il centro ospita attività di assemblaggio, integrazione e test per diversi programmi di produzione Boeing, tra cui KC-46 tanker, T-7A Red Hawk e MQ-25 unmanned aircraft system.

ICAO: INNOVAZIONI NELL’AIR CARGO PER ACCELERARE LA RIPRESA – L’ICAO e la United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) hanno completato la nuova digital air cargo technical specifications guidance, che contribuirà ad accelerare la transizione verso supply chains più sicure e resilienti, fornendo nel contempo importanti contributi agli sforzi di recupero. Le innovazioni digitali consentiranno al settore del trasporto aereo di abbandonare i documenti cartacei di vecchia data utilizzati per facilitare la circolazione del global air freight, promuovendo un contactless air cargo environment e una maggiore resilienza commerciale transfrontaliera di fronte alle future minacce pandemiche. “Le ultime innovazioni riflettono l’approccio integrato, collaborativo e multilaterale dell’ICAO alle politiche di trasporto che comprendono le air cargo and mail supply chains e svolgeranno un ruolo importante nell’affrontare i rischi pandemici attuali e futuri”, ha sottolineato Juan Carlos Salazar, ICAO Secretary General. Questi ultimi risultati vedranno le specifiche digitali sostituire la Air Waybill (AWB) precedentemente cartacea, la Dangerous Goods Declaration (DGD) e la Consignment Security Declaration (CSD).