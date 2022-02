SAS apre nuove rotte per Toronto da Copenhagen e Stoccolma

SAS espande la sua rete in Nord America e avvierà rotte dirette per Toronto da Copenhagen e Stoccolma nel giugno 2022. SAS opererà tre voli settimanali da Copenhagen e quattro voli settimanali da Stoccolma con i nuovi aeromobili A321LR.

“Toronto è la quarta città più grande del Nord America, un centro internazionale per gli affari e la finanza, una città veramente cosmopolita con una vasta gamma di esperienze per i viaggiatori, dai principali eventi sportivi e culturali agli scenari all’aperto intorno ai Grandi Laghi”, afferma la compagnia.

“Siamo felici di annunciare i voli diretti dalla Scandinavia a Toronto, facendo il passo successivo nel rafforzamento della nostra rete in Nord America. Le nuove rotte di SAS renderanno il viaggio tra la Scandinavia e il Canada facile e conveniente per i nostri viaggiatori. I voli partono dalla Scandinavia a mezzogiorno e da Toronto nel pomeriggio, consentendo buoni collegamenti in entrambe le estremità verso altre destinazioni”, afferma Karl Sandlund, EVP Commercial, SAS.

Le rotte dirette di SAS per Toronto inizieranno a giugno 2022, a condizione che SAS ottenga la necessaria approvazione dalle autorità. A breve inizieranno le vendite dei biglietti.

Le rotte per Toronto saranno operate da aeromobili A321LR in una configurazione a tre classi con 157 posti: 22 posti in SAS Business, 12 posti in SAS Plus (premium economy) e 123 posti in SAS Go (economy).

“SAS mira a essere un leader globale nell’aviazione sostenibile. Mentre continuiamo a introdurre gradualmente nuovi aeromobili a basso consumo di carburante, ora disponiamo di una delle flotte più moderne d’Europa. Il nuovo aeromobile all’avanguardia offrirà ai nostri clienti un modo di viaggiare più piacevole, confortevole e sostenibile”, continua Sandlund.

Nella prossima stagione estiva, SAS volerà verso un totale di sette destinazioni negli Stati Uniti e in Canada: Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco, Washington DC e Toronto.

Copenhagen-Toronto: martedì, giovedì e sabato.

Toronto-Copenhagen: lunedì, mercoledì e venerdì.

Stoccolma-Toronto: lunedì, mercoledì, venerdì e domenica.

Toronto-Stoccolma: martedì, giovedì, sabato e domenica.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines – Photo Credits: Scandinavian Airlines)