Ryanair annuncia l’operativo estivo da Roma, con 17 nuove rotte

Ryanair ha annunciato l’operativo estivo più grande di sempre dalle sue 2 basi di Roma (Fiumicino e Ciampino), con 17 nuove rotte (82 in totale) verso destinazioni in tutta Europa, tra cui Berlino, Gran Canaria, e Preveza, guidando la ripresa del turismo e dell’occupazione in Italia.

“Ryanair è uno dei maggiori investitori stranieri in Italia, con 25 nuovi aeromobili basati durante l’estate 2022, che portano quindi il numero totale di aeromobili in Italia a 92, un investimento di oltre 9 miliardi di dollari, a supporto di oltre 3.000 posti di lavoro nel settore dell’aviazione altamente remunerati ed oltre 40.000 posti di lavoro indiretti in 29 aeroporti italiani.

Affinché Ryanair possa offrire ancora ulteriore crescita e ripresa in Italia, la compagnia ha chiesto al governo presieduto da Mario Draghi di intraprendere 3 iniziative per collocare l’Italia in una posizione di vantaggio rispetto alle altre destinazioni turistiche europee: abolire immediatamente l’addizionale comunale sui viaggi aerei dal 1 aprile 2022 fino a marzo 2025; raddoppiare le frequenze di Ryanair su Roma Ciampino fino a 200 voli giornalieri, soprattutto quando questi voli verranno operati da nuovi aeromobili più ecologici che ridurranno il rumore del 40% ed il consumo di carburante del 16%; sospendere le tasse ambientali discriminatorie sui voli a corto raggio dall’UE”.

Il CEO del Gruppo Ryanair, Michael O’Leary, ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea numero 1 in Italia, Ryanair sta guidando la ripresa del turismo e dell’occupazione in Italia nell’estate ’22 con l’operativo più grande di sempre, offrendo ai cittadini romani ed a tutti i viaggiatori 17 nuove rotte (82 in totale) verso destinazioni entusiasmanti come Fez, Cefalonia, Minorca e Zara.

Per celebrare il nostro operativo estivo più grande di sempre da Roma, stiamo lanciando un’offerta speciale prenotabile per 3 giorni con tariffe disponibili a partire da €19,99 per viaggi fino a ottobre 2022, che devono essere prenotate entro l’11 febbraio”.

Roma – Nuove rotte Summer 22:

Berlino, Minorca, Bruxelles, Praga, Colonia, Preveza, Cuneo, Stoccolma, East Midlands, Tangeri, Fez, Trapani, Figari, Valencia, Gran Canaria, Zadar, Cefalonia.

