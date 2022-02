Saab: ordine per una Digital Tower in Romania

Saab Digital Air Traffic Solutions (SDATS) ha firmato un contratto per la consegna di una digital tower per la fornitura di air navigation services presso il nuovo Brasov-Ghimbav International Airport in Romania.

Il contratto è stato firmato tra Saab e un consorzio rumeno guidato da UTI Construction and Facility Management SA. Comprende un Saab digital tower (r-TWR) system da installare nel nuovo Brasov Airport e una control room collegata con il ROMATSA air traffic control centre ad Arad.

Brasov-Ghimbav International Airport è il primo aeroporto di nuova costruzione in Romania da oltre 20 anni e sarà gestito utilizzando una digital tower.

“L’installazione della Saab r-TWR presso Brasov-Ghimbav airport ne farà il secondo aeroporto di nuova costruzione che utilizzerà una torre digitale sin dal primo giorno. Questa soluzione digitale flessibile con una piattaforma tecnica supporterà i nostri partner del consorzio, Brasov Airport e ROMATSA, nella creazione della prima digital tower operativa in Romania”, afferma Per Ahl, CEO of Saab Digital Air Traffic Solutions.

“La gestione del Brasov-Ghimbay Airport dal nostro centro di Arad sarà un passo importante nel nostro viaggio di innovazione in ROMATSA. Prevediamo che i nostri air traffic controllers saranno in grado di fornire servizi per l’aeroporto in modo sicuro, flessibile ed efficiente. Nel consorzio e in Saab abbiamo trovato un fornitore solido e affidabile per implementare la torre digitale. Attendiamo con impazienza l’inizio del progetto e la messa in funzione dell’aeroporto”, afferma Florin Manta, Arad Regional Director of ROMATSA.

“La firma del contratto per la fornitura degli air navigation services con Brasov – Ghimbav International Airports è un momento estremamente importante per la pubblica amministrazione della contea di Brasov. Beneficierà della tecnologia più avanzata del settore, che renderà i costi operativi più efficienti. La torre virtuale è una soluzione pionieristica in Romania e siamo lieti di implementarla per la prima volta a Brasov”, afferma Adrian Vestea – President of the Brasov County Council.

La digital tower solution di Saab è una svolta nel controllo del traffico aereo ed è stata introdotta per la prima volta in Svezia, seguita da altri aeroporti in Svezia, Regno Unito, Paesi Bassi, Germania, Belgio e Stati Uniti, mentre è stata selezionata anche dalla Royal Navy per le loro naval air stations nel Regno Unito.

(Ufficio Stampa Saab – Photo Credits: Saab)