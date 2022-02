Ryanair annuncia l’operativo su Milano Bergamo e Malpensa per la Summer ’22

In una conferenza stampa oggi a Milano, Ryanair ha annunciato l’operativo dalle sue 2 basi di Milano (Bergamo e Malpensa), con 144 rotte di cui 3 nuove per Madeira, Newcastle e Francoforte Hahn.

“Ryanair è uno dei maggiori investitori stranieri in Italia, con 25 nuovi aeromobili basati durante l’estate 2022, che portano quindi il numero totale di aeromobili in Italia a 92, un investimento di oltre 9 miliardi di dollari”, afferma Ryanair. La compagnia punta a trasportare 225 milioni di passeggeri entro il 2026.

In Italia per la summer 2022 Ryanair è presente in 29 aeroporti, con 17 basi, 92 aerei basati, più di 730 rotte di cui 68 nuove.

Riguardo la base di Milano Bergamo, per la Summer 2022 Ryanair avrà 20 aerei basati, 109 rotte di cui 3 nuove (Newcastle, Madeira, Francoforte Hahn). A Milano Malpensa vi saranno 8 aerei basati e 35 rotte.

“Ryanair ha chiesto ufficialmente al Governo italiano, presieduto da Mario Draghi, di prendere queste tre iniziative per collocare l’Italia in una posizione di vantaggio rispetto alle altre destinazioni turistiche europee: abolire immediatamente l’addizionale comunale sui viaggi aerei dal primo aprile 2022 fino a marzo 2025: sospendere le tasse ambientali discriminatorie sui voli a corto raggio dall’UE; riguardo Roma Ciampino, raddoppiare le frequenze di Ryanair sull’aeroporto fino a 200 voli giornalieri, soprattutto quando questi voli verranno operati da nuovi aeromobili più ecologici che ridurranno il rumore del 40% ed il consumo di carburante del 16%”, ha dichiarato la compagnia.

Il CEO del Gruppo Ryanair, Michael O’Leary, ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea numero uno in Italia, Ryanair sta guidando la ripresa del turismo e dell’occupazione nel Paese per l’estate ’22 con l’operativo più grande di sempre, offrendo ai cittadini milanesi e a tutti i viaggiatori 144 rotte (3 nuove) verso destinazioni entusiasmanti come Madeira, Cefalonia, Valencia e Corfú. Ryanair cresce in Italia con zero aiuti di Stato ed offre tariffe basse, turismo e crescita dell’occupazione”.

Michael O’Leary durante la conferenza ha detto: “Continuiamo a crescere senza aiuti, con il supporto dei nostri partner locali. Se le nostre richieste saranno messe in pratica dal Governo, Ryanair si impegna ad una ulteriore crescita in Italia, investendo ulteriori due miliardi di euro, con altri aerei basati, nuovi posti di lavoro e ulteriore recupero del turismo”.

Durante la conferenza ha proseguito: “Vi è stato un forte recupero del traffico a settembre, ottobre e novembre 2021, seguito da una riduzione a dicembre 2021 e gennaio 2022 dovuta alle restrizioni per la variante Omicron. Siamo fiduciosi in una forte ripresa del traffico per la summer 2022. Abbiamo bloccato il costo del fuel fino a marzo per mantenere basse le tariffe, anche se prevediamo un aumento per la summer dovuto all’aumento dei costi del carburante e di altri costi, come il costo del lavoro. Riguardo le prenotazioni, sono molto forti per la summer 2022”.

“Per celebrare il nostro operativo estivo più grande di sempre da Milano, stiamo lanciando un’offerta speciale prenotabile per 3 giorni con tariffe disponibili a partire da €19,99 per viaggi fino a ottobre 2022, che devono essere prenotate entro l’11 febbraio”, conclude Ryanair.



(Conferenza Stampa Ryanair – Milano – 9 febbraio 2022 – Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Md80.it)