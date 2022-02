K5-Aviation prende in consegna il suo primo ACJ330-300

K5-Aviation ha preso in consegna il suo primo ACJ330-300 da ACJ (Airbus Corporate Jets). K5-Aviation è il più grande operatore ACJ in Europa, con quattro ACJ319 e un ACJ350-900 nella sua flotta.

“Progettato per highly-demanding VIP and private markets, l’ACJ330-300 offre lusso, comfort e un range davvero non-stop

L’ACJ330-300 sarà dotato di una cabina VIP di 243 m2, installata da Fokker Techniek, l’allestitore selezionato da K5-Aviation. Gli ospiti a bordo possono provare il massimo del comfort su 8.650 nm/16.000 km o fino a 18,5 ore, sufficienti per volare senza scalo dall’Europa all’Australia”, afferma Airbus.

“Alla fine di dicembre 2021, la famiglia A330 di Airbus aveva ottenuto oltre 1.800 ordini, diventando così l’aereo widebody di maggior successo al mondo.

Più di 210 Airbus Corporate Jets sono in servizio in tutto il mondo, volando in tutti i continenti, inclusa l’Antartide, e più di 1.800 private and business aviation Airbus helicopters sono in servizio in tutto il mondo”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)