Cambiamenti al vertice per ANA Holdings e ANA

ANA HOLDINGS INC. e All Nippon Airways (ANA), la più grande compagnia aerea giapponese 5-star per nove anni consecutivi, hanno annunciato oggi cambiamenti nei rispettivi consigli di amministrazione.

Koji Shibata, Senior Executive Vice President e membro del consiglio di amministrazione, succederà a Shinya Katanozaka in qualità di Presidente e CEO di ANA HD (Gruppo ANA) dal prossimo 1° aprile 2022, mentre Katanozaka subentrerà a Shinichiro Ito come Chairman del Gruppo ANA nella stessa data.

Shibata, 64 anni, è entrato in ANA nel 1982 dopo essersi laureato laureato presso la Tokyo University of Foreign Studies. Nei suoi 40 anni di carriera, Shibata ha ricoperto numerose posizioni senior e ha avuto un ruolo fondamentale soprattutto nello sviluppo del business internazionale di ANA, ricoprendo posizioni come VP of Alliances and International Affairs and Senior VP of EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) presso la sede a Londra. Fino ad oggi, in qualità di Senior Executive VP del Gruppo ANA, ha guidato la trasformazione della strategia aziendale del gruppo.

Katanozaka era stato nominato Presidente e CEO del Gruppo ANA nell’aprile 2015 che, sotto la sua guida, ha registrato un utile operativo ed è tornato in attivo per la prima volta dopo otto trimestri nel terzo trimestre (ottobre-dicembre) dell’anno fiscale 2021-22, nonostante le continue sfide portate da COVID-19.

Ito, diventato presidente del Gruppo ANA nell’aprile 2015 dopo aver ricoperto in precedenza il ruolo di Presidente e CEO All Nippon Airways dall’aprile 2009 al marzo 2013 e di Presidente e CEO del Gruppo ANA dall’aprile 2013, continuerà ad agire come consulente senior.

Shinichi Inoue, Senior Executive Vice President e membro del consiglio di amministrazione, succederà, dal 1° aprile, a Yuji Hirako come Presidente e CEO di All Nippon Airways, mentre Yuji Hirako diventerà vicepresidente di ANA HOLDINGS INC. nella stessa data.

Inoue, 63 anni, si è laureato presso la Waseda University School of Law ed è entrato in ANA nel 1990. Ha iniziato la sua carriera con il vettore nel settore del personale e durante la sua permanenza nel gruppo ANA ha ricoperto diverse posizioni focalizzate su vendite e marketing, per un periodo anche a Pechino. In particolare, ha creato la prima LCC del Giappone, Peach Aviation nel 2011, e ha servito come CEO fino al 2020, quando è diventato Senior Executive VP di ANA. Attualmente è presidente di ANAX Inc. e guida la divisione vendite e marketing di ANA.

Hirako era stato nominato presidente e CEO di ANA nell’aprile 2017. Sotto la sua guida, ANA ha ampliato il suo network internazionale continuando ad essere premiata ogni anno da SKYTRAX con il punteggio 5-star, il più alto rating per una compagnia aerea, aprendo la strada al gruppo ANA per raggiungere un profitto operativo record durante il suo mandato.

