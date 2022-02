Bombardier comunica i risultati del quarto trimestre 2021 e dell’intero anno

Bombardier ha presentato oggi i risultati del quarto trimestre e dell’intero anno 2021 e ha fornito la guidance per il 2022.

“Nell’anno di riferimento che ha visto l’azienda concentrarsi esclusivamente sulla progettazione, costruzione e manutenzione dei migliori business jet del mondo, Bombardier ha registrato un aumento dei ricavi, un importante aumento dell’EBITDA e un portafoglio ordini aumentato e più diversificato, tra gli altri indicatori positivi. Il trend positivo dovrebbe continuare nel 2022″, afferma Bombardier.

“Le parole che meglio riassumono il 2021 per Bombardier sono pianificazione, esecuzione e prudenza. Oggi la parola che mi viene anche in mente è orgoglio. Tutti in Bombardier possono essere orgogliosi di ciò che abbiamo ottenuto mentre ci siamo prefissati di eseguire il piano delineato a marzo 2021”, ha affermato Éric Martel, President and Chief Executive Officer, Bombardier. “Nel complesso, i risultati del 2021 sono la prova che il nostro piano ci ha fornito sia la struttura che l’agilità per gestire eventuali ostacoli esterni e sfruttare una ripresa del settore più rapida del previsto”.

Nel quarto trimestre, l’azienda ha realizzato sei consegne in meno, per un totale di 38 rispetto alle 44 dello stesso periodo dell’anno scorso, principalmente a causa di un profilo di consegna più uniformemente distribuito sul Global 7500 durante il resto dell’anno. I business jet revenues risultanti sono diminuiti di $0,5 miliardi, a $ 1,7 miliardi. L’adjusted EBITDA è aumentato in modo significativo da $(1) milioni a $232 milioni, trainato dai margini più elevati da business aircraft manufacturing and services. Il Free cash flow di $314 milioni è stato superiore di $48 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

I business jet revenues per l’intero anno sono aumentati del 7% anno su anno, a $6 miliardi. Ciò è stato in gran parte dovuto a consegne più elevate, un mix di aeromobili favorevole e una forte performance aftermarket di $1,2 miliardi, in crescita del 25% rispetto allo scorso anno.

La società ha registrato un aumento significativo dell’adjusted EBITDA, che è più che triplicato a $640 milioni (+220%). L’aumento è il risultato di un migliore mix di aeromobili, combinato con i progressi sulla curva di apprendimento dei velivoli Global 7500, ma anche dei miglioramenti nella struttura dei costi e dei maggiori contributi aftermarket. Il 2021 reported EBIT per il 2021 è di $241 milioni.

La 2021 free cash flow generation di $100 milioni da continuing operations rappresenta un miglioramento di $2 miliardi anno su anno, grazie alla crescita degli utili e a una forte acquisizione di ordini. L’adjusted liquidity si attesta a $2,1 miliardi di dollari e la liquidità e i mezzi equivalenti erano di $1,7 miliardi al 31 dicembre 2021.

Il solido rapporto book-to-bill di 1,53 per l’intero anno ha portato a un backlog di $12,2 miliardi, con un aumento di $1,5 miliardi rispetto all’anno precedente. “Il backlog aumentato e più equilibrato è il risultato di una maggiore domanda che, combinata con prezzi sani, ci sta dando la prevedibilità e la resilienza esattamente al momento giusto”, ha affermato Martel.

La società ha un outlook positivo il prossimo anno, che si riflette nella guidance pubblicata oggi. “Nel 2022, quando questa azienda eccezionale celebrerà il suo 80° anniversario, prevediamo di superare l’anno precedente in termini di parametri chiave”, ha sottolineato Martel. “Anche se abbiamo ancora molto da fare, ora siamo su una base solida e possiamo guardare al futuro con ottimismo”.

“Si prevede che i ricavi aumenteranno rispetto al 2021 a oltre 6,5 miliardi di dollari, sulla base di un migliore mix di consegne di aeromobili, garantito da una produzione in larga parte sold-out nel 2022, nonché da una crescita del nostro aftermarket business, poiché le ore di volo continuano ad aumentare anno su anno e nuove strutture aftermarket entrano in servizio.

L’adjusted EBITDA dovrebbe essere superiore a $825 milioni nel 2022, un miglioramento del 29% rispetto al 2021. L’adjusted EBIT dovrebbe superare i $375 milioni.

Si prevede che il free cash flow nel 2022 sarà superiore a $50 milioni”, afferma Bombardier.

“Guardando al futuro, ci stiamo posizionando per aumentare il numero di consegne di un altro 15-20% già nel 2023, mantenendo una forte attenzione al bilanciamento degli aumenti della produzione a lungo termine con l’ambiente dei prezzi”, ha aggiunto Martel.

Bombardier ha annunciato oggi che ospiterà un Investor Day virtuale il 24 febbraio 2022. L’Investor Day sarà un’opportunità per la società di fornire un aggiornamento sui progressi del suo piano strategico quinquennale delineato a marzo 2021.

(Ufficio Stampa Bombardier)